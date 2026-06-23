Định vị giữa SUV phổ thông và xe sang

Ngày 20/6, Mazda CX-60 chính thức mở bán tại Việt Nam với mức giá niêm yết 1,699 tỷ đồng. Trước đó, một số đại lý từng đưa ra mức dự kiến khoảng 1,8 tỷ đồng khi nhận đặt cọc, do đó giá bán thực tế thấp hơn kỳ vọng ban đầu.

Với mức giá gần 1,7 tỷ đồng, Mazda CX-60 không còn nằm trong nhóm SUV phổ thông như Hyundai Santa Fe hay Skoda Kodiaq, nhưng vẫn thấp hơn các mẫu xe sang cùng kích thước như BMW X3, Mercedes-Benz GLC hay Audi Q5. Đây là phân khúc đang có khoảng cách khá lớn trên thị trường Việt Nam, khi người dùng có ít lựa chọn giữa hai nhóm sản phẩm này.

Mẫu xe Mazda CX-60. Ảnh: Thaco

CX-60 được phát triển trên nền tảng khung gầm dẫn động cầu sau với động cơ đặt dọc, khác biệt so với nhiều mẫu SUV phổ thông sử dụng kết cấu động cơ đặt ngang. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.745 x 1.890 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.870 mm. So với Mazda CX-5, mẫu xe mới lớn hơn đáng kể và được định vị ở phân khúc cao hơn trong danh mục sản phẩm của Mazda.

Thiết kế mới, nội thất tập trung vào trải nghiệm

Mazda CX-60 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng của hãng nhưng được điều chỉnh theo hướng hiện đại hơn. Phần đầu xe trang bị lưới tản nhiệt kích thước lớn, cụm đèn LED thích ứng. Kiểu dáng tổng thể thể hiện đặc trưng của một mẫu xe sử dụng kiến trúc động cơ đặt dọc với phần đầu xe dài hơn, khoang hành khách lùi về phía sau.

Thiết kế ngoại thất của Mazda CX-60. Ảnh: Thaco

Mẫu SUV này được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch cùng bộ lốp 235/50. Ngoài ra, xe có các trang bị như cảm biến trước và sau, cốp sau chỉnh điện, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu chống chói tự động kèm chức năng sấy.

Bên trong cabin, Mazda CX-60 hướng đến phong cách tối giản với số lượng nút bấm vật lý được tinh giản. Ghế xe sử dụng chất liệu da Nappa hai tông màu nâu/đen, đồng thời là tùy chọn màu nội thất duy nhất trên phiên bản bán tại Việt Nam.

Thiết kế khoang lái của Mazda CX-60. Ảnh: Thaco

Danh sách tiện nghi gồm màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD. Hàng ghế trước có tính năng làm mát, chỉnh điện 10 hướng. Hệ thống âm thanh Bose 12 loa cũng được trang bị tiêu chuẩn.

Động cơ hybrid và loạt công nghệ an toàn

Mazda CX-60 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng I6 3.3L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, tạo ra công suất tối đa 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Hệ thống hybrid trên xe sử dụng bộ pin dung lượng 0,33 kWh. Mô-tơ điện đóng vai trò hỗ trợ động cơ xăng trong quá trình vận hành, giúp xe khởi động và tăng tốc mượt hơn. Đây là dạng hybrid tự sạc, không yêu cầu người dùng cắm điện để nạp năng lượng.

Một điểm đáng chú ý trên CX-60 là cách bố trí động cơ dọc, giúp cụm động cơ và hộp số được đặt lùi về phía sau trục bánh trước. Cấu hình này giúp cải thiện khả năng phân bổ trọng lượng giữa hai cầu, đồng thời tạo điều kiện để Mazda trang bị hệ thống treo tay đòn kép cho bánh trước.

Với mức giá gần 1,7 tỷ đồng, CX-60 được trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái trong gói ADAS. Xe có hệ thống ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo người lái mất tập trung và hỗ trợ lái trong điều kiện đường cao tốc hoặc ùn tắc.

Mazda CX-60 cũng sở hữu 7 túi khí nhằm tăng khả năng bảo vệ hành khách. Với sự kết hợp giữa nền tảng mới, động cơ hybrid và trang bị cao cấp, mẫu SUV này được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe có chất lượng tiệm cận xe sang nhưng vẫn trong mức đầu tư thấp hơn.