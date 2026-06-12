Thay đổi tập trung vào công nghệ và trang bị an toàn

Ra mắt lần đầu vào năm 2019, Mazda CX-30 đến nay chủ yếu nhận các thay đổi nhỏ thay vì một lần cải tiến lớn. Với phiên bản 2027, Mazda tiếp tục áp dụng hướng đi này khi tập trung vào việc hoàn thiện trải nghiệm sử dụng, bổ sung tiện nghi và cập nhật hệ thống hỗ trợ người lái.

Ở bên ngoài, CX-30 2027 không thay đổi nhiều về thiết kế tổng thể. Mazda bổ sung một số chi tiết ngoại thất màu tối, tương tự phiên bản dành cho thị trường Mỹ ra mắt trước đó. Các phiên bản cao cấp được trang bị lưới tản nhiệt sơn đen bóng, logo Mazda màu đen cùng các chi tiết nhận diện phía sau đồng màu.

Mazda CX-30 2027 trình làng tại thị trường châu Âu

Danh sách màu sơn của xe cũng được mở rộng lên 9 lựa chọn, trong đó xuất hiện hai màu mới gồm xám Aero Grey và xanh Zinc Green. Đây cũng là màu sắc từng được Mazda áp dụng trên mẫu xe thể thao mui trần MX-5.

Bên trong cabin, hãng xe Nhật Bản cho biết CX-30 2027 được cải thiện về chất liệu hoàn thiện, thiết kế bề mặt và khả năng sử dụng. Một số tiện nghi mới được bổ sung nhằm tăng sự thuận tiện cho người dùng trong quá trình vận hành hằng ngày.

Mazda CX-30 2027 màu xám Aero Grey

Về an toàn, Mazda nâng cấp gói công nghệ hỗ trợ người lái i-Activsense. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng nay có thể kết hợp với tính năng nhận diện biển báo giao thông, cho phép người lái điều chỉnh giới hạn tốc độ nhanh hơn thông qua nút bấm trên vô lăng.

Ngoài ra, hệ thống phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo điểm mù được tinh chỉnh để nhận diện phương tiện hai bánh chính xác hơn. Xe cũng có thêm các tính năng như hỗ trợ rẽ tại giao lộ, giảm thiểu va chạm thứ cấp và cảnh báo mất tập trung.

Vẫn duy trì động cơ hút khí tự nhiên và hộp số sàn

Tại châu Âu, Mazda CX-30 2027 tiếp tục sử dụng các động cơ xăng hút khí tự nhiên kết hợp công nghệ mild hybrid. Phiên bản e-Skyactiv G 2.5L tạo ra công suất tối đa 138 mã lực, trong khi động cơ e-Skyactiv X 2.0L trên bản cao cấp đạt 183 mã lực.

Phần lớn các phiên bản sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Riêng động cơ mạnh hơn có thể kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh i-Activ AWD nhằm cải thiện khả năng vận hành trong nhiều điều kiện.

Mazda CX-30 2027 sử dụng các động cơ xăng hút khí tự nhiên kết hợp công nghệ mild hybrid

Một điểm khác biệt của CX-30 2027 tại châu Âu so với thị trường Mỹ là Mazda vẫn giữ tùy chọn hộp số sàn 6 cấp bên cạnh hộp số tự động 6 cấp sử dụng biến mô thủy lực. Việc duy trì hộp số sàn giúp mẫu SUV này tiếp tục đáp ứng nhóm khách hàng yêu thích cảm giác lái truyền thống.

Tại Đức, Mazda CX-30 2027 có giá khởi điểm 29.990 Euro, tương đương khoảng 34.700 USD. Phiên bản Makoto có giá 34.440 Euro, còn bản cao cấp nhất Takumi được niêm yết ở mức 38.190 Euro.

Phiên bản cao cấp bổ sung đèn Matrix LED mới

Điểm đáng chú ý nhất trên Mazda CX-30 2027 là sự xuất hiện của các phiên bản cao cấp mới gồm Homura Plus và Makoto. Trong đó, Homura Plus được trang bị nhiều tiện nghi tiêu chuẩn như hệ thống âm thanh Bose 12 loa, ghế da màu đen, camera quan sát toàn cảnh 360 độ.

Đặc biệt, phiên bản này sử dụng hệ thống đèn pha Matrix LED thế hệ mới, nâng cấp từ công nghệ đèn thích ứng trước đây. Hệ thống có khả năng điều chỉnh vùng chiếu sáng, nhận diện người đi bộ và tự động giảm cường độ sáng khi phát hiện biển báo giao thông.

Nội thất của Mazda CX-30 2027 phiên bản Homura Plus

Phiên bản Makoto được phát triển tương tự bản Aire Edition tại Mỹ với nhiều chi tiết ngoại thất màu đen, bộ mâm hợp kim 18 inch. Tuy nhiên, mẫu xe dành cho châu Âu được bổ sung cụm đèn Matrix LED cao cấp hơn.

Khoang nội thất của Mazda CX-30 Makoto sử dụng ghế giả da màu xám nhạt, các chi tiết da lộn trên bảng táp-lô cùng những điểm nhấn riêng như chìa khóa màu bạc phay xước và thảm sàn có đường chỉ khâu tương phản.

Ngoài hai phiên bản mới, Mazda cũng điều chỉnh các phiên bản còn lại. Bản tiêu chuẩn Prime-Line được bổ sung cụm điều khiển trung tâm màu đen nhám, viền cửa sổ màu đen và đèn LED định vị ban ngày mới. Bản Centre-Line có thêm hệ thống chiếu sáng khu vực trung tâm, trong khi bản Exclusive-Line được trang bị camera 360 độ và thanh giá nóc màu bạc.

Phiên bản cao nhất Takumi tiếp tục giữ vị trí đầu bảng với các chi tiết trang trí màu đen cùng ghế có chức năng thông gió, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên sự tiện nghi.