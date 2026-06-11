Theo thông tin từ một tư vấn bán hàng khu vực phía Nam, Mazda MX-5 RF đã bắt đầu nhận đặt cọc với mức giá dự kiến cao hơn phiên bản mui mềm từng được công bố ở mức 1,359 tỷ đồng. Tuy nhiên, phía THACO Auto, đơn vị phân phối Mazda tại Việt Nam hiện chưa đưa ra xác nhận chính thức về thời điểm mở bán cũng như giá bán cuối cùng của mẫu xe này.

Mazda MX-5 RF là biến thể đặc biệt trong dòng MX-5, sở hữu thiết kế mui cứng có thể đóng/mở bằng cơ cấu điện. Tên gọi RF (Retractable Fastback) thể hiện kiểu dáng mui xe có khả năng thu gọn, kết hợp giữa phong cách xe coupe và xe mui trần.

Mẫu xe Mazda MX-5 RF

Thiết kế mui Targa, khác biệt với bản mui mềm

Điểm tạo nên sự khác biệt lớn nhất của Mazda MX-5 RF nằm ở phần mui xe. Nếu phiên bản MX-5 mui mềm sử dụng cơ cấu đóng/mở hoàn toàn bằng tay, bản RF được trang bị hệ thống điện giúp hoàn thành thao tác đóng hoặc mở mui trong khoảng 13 giây.

Khi mở mui, MX-5 RF không chuyển hoàn toàn sang kiểu xe mui trần truyền thống mà giữ lại phần cột B, tạo nên phong cách Targa. Đây là kiểu thiết kế từng xuất hiện trên nhiều mẫu xe thể thao cao cấp như Porsche 911 Targa, giúp xe vừa duy trì kết cấu thân xe vừa mang lại trải nghiệm lái xe mở.

Thiết kế mui trần của Mazda MX-5 RF

So với bản mui mềm, MX-5 RF hướng đến nhóm khách hàng đề cao sự tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày. Cơ cấu mui cứng giúp xe phù hợp hơn khi di chuyển trong nhiều điều kiện thời tiết, đồng thời tạo cảm giác chắc chắn hơn khi vận hành.

Nội thất xe dự kiến sử dụng chất liệu da Nappa màu nâu, tiếp tục duy trì phong cách thể thao kết hợp tiện nghi của dòng MX-5. Bên trong khoang lái, MX-5 RF có màn hình trung tâm 8,8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh Bose 9 loa, ghế có chức năng sưởi, đồng hồ tốc độ kỹ thuật số 4,6 inch, điều hòa tự động, lẫy chuyển số sau vô lăng và gương chiếu hậu chống chói. Xe vẫn sử dụng phanh tay cơ thay vì phanh tay điện tử, phù hợp với định hướng xe thể thao truyền thống.

Nội thất Mazda MX-5 RF

Động cơ 2.0L, trang bị an toàn hiện đại

Mazda MX-5 RF tiếp tục sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 2.0L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hệ dẫn động cầu sau, cấu hình quen thuộc trên các mẫu xe thể thao ưu tiên khả năng vận hành.

Theo nguồn tin từ đại lý, Mazda MX-5 RF tại Việt Nam nhiều khả năng chỉ có một lựa chọn hộp số tự động 6 cấp. Đây là điểm khác biệt so với bản mui mềm khi khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn hoặc tự động. Một số người dùng yêu thích cảm giác lái thuần túy có thể tiếc nuối khi phiên bản RF không có tùy chọn số sàn.

Mazda MX-5 RF được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho thị trường xe hiệu suất cao

Về an toàn, xe nhiều khả năng được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ phanh chủ động trước và sau, cảnh báo người lái nghỉ ngơi cùng hệ thống đèn pha thích ứng.

Tuy nhiên, gói hỗ trợ này dự kiến chưa có tính năng hỗ trợ giữ làn đường và ga tự động thích ứng, thay vào đó chỉ trang bị ga tự động thông thường.

Việc Mazda MX-5 RF xuất hiện tại Việt Nam sẽ giúp khách hàng có thêm lựa chọn trong phân khúc xe thể thao mui trần. Với thiết kế mui Targa, động cơ cầu sau và mức giá dự kiến dưới 1,5 tỷ đồng, mẫu xe này được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho thị trường xe hiệu suất cao dành cho người dùng cá nhân.