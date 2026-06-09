Mẫu xe mạnh nhất lịch sử Audi, sử dụng công nghệ từ Lamborghini

Audi Nuvolari dự kiến được đưa vào thị trường trong nửa đầu năm 2027, Audi Nuvolari sở hữu hệ truyền động hybrid sạc điện với tổng công suất lên tới 987 mã lực. Mẫu xe này sử dụng động cơ xăng V8 tăng áp kép 4.0L đặt giữa, kết hợp cùng bộ pin lithium-ion dung lượng 7,3 kWh và ba mô-tơ điện. Hai mô-tơ điện được bố trí ở cầu trước, mô-tơ còn lại đặt giữa động cơ và hộp số nhằm tối ưu khả năng phân bổ sức mạnh.

Siêu xe hybrid Audi Nuvolari. Ảnh: Carscoops

Cấu hình trên giúp Audi Nuvolari vượt qua Lamborghini Temerario về công suất và chỉ kém 15 mã lực so với Lamborghini Revuelto. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,6 giây, đạt 200 km/h sau thêm 4,2 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 350 km/h.

Audi tiếp tục duy trì hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro trên mẫu siêu xe mới. Tuy nhiên, hãng đã nâng cấp hệ thống này với khả năng phân tích dữ liệu vận hành theo thời gian thực, bao gồm góc đánh lái, gia tốc, tốc độ quay thân xe và độ bám đường. Nhờ đó, xe có thể dự đoán nguy cơ mất kiểm soát và tự động điều chỉnh mô-men xoắn, lực phanh để duy trì độ ổn định.

Audi Nuvolari ra mắt tại một sự kiện của hãng. Ảnh: Carscoops

Thiết kế mới kết hợp giữa Audi R8 và Concept C

Audi Nuvolari là mẫu xe thương mại đầu tiên áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Audi. Ngoại hình xe được phát triển dựa trên sự kết hợp giữa những đường nét quen thuộc của Audi R8 và phong cách hiện đại từ mẫu Concept C.

Audi Nuvolari là kết hợp giữa Audi R8 và Concept C. Ảnh: Audi

Phần đầu xe Audi Nuvolari nổi bật với lưới tản nhiệt đặt dọc, cụm đèn pha thanh mảnh cùng các khe hút gió kích thước lớn. Audi trang bị cho Nuvolari bộ chia gió phía trước và hệ thống ống dẫn khí S-duct nhằm tăng lực ép xuống mặt đường, giảm hiện tượng nâng đầu xe khi vận hành ở tốc độ cao.

Thiết kế đầu xe hybrid Audi Nuvolari. Ảnh: Audi

Thân xe Audi Nuvolari sử dụng vật liệu sợi carbon, đi kèm các đường nét góc cạnh và chi tiết lấy cảm hứng từ tấm ốp hông đặc trưng của Audi R8. Đây cũng là mẫu xe thương mại đầu tiên của Audi được trang bị bộ mâm khóa tâm. Phía sau là hệ thống phanh Audi Ceramic Pro phát triển riêng cho khả năng vận hành trên đường đua, gồm đĩa phanh trước 420 mm với cùm phanh 10 piston và đĩa sau 410 mm với cùm phanh bốn piston.

Góc nhìn Audi Nuvolari từ trên cao. Ảnh: Audi

Ở phía đuôi, Nuvolari sở hữu cụm đèn hậu mỏng, bộ khuếch tán gió lớn cùng cánh gió chủ động ba chế độ. Hệ thống này có thể tự động điều chỉnh hoặc cho phép người lái can thiệp thủ công, đồng thời hoạt động như một phanh khí động học. Trong điều kiện phù hợp, cánh gió có thể tạo ra hơn 400 kg lực ép xuống mặt đường.

Thiết kế đuôi xe hybrid Audi Nuvolari. Ảnh: Audi

Nội thất tối giản, sản xuất giới hạn 499 chiếc

Bên trong khoang lái, Audi tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản với thiết kế hai tông màu và các chi tiết nhôm anod hóa. Xe được trang bị ghế thể thao trọng lượng nhẹ với cấu trúc sợi carbon, hướng đến việc giảm khối lượng và tăng khả năng hỗ trợ người lái.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí đặt dọc, vô lăng đáy phẳng bọc Alcantara cùng các núm xoay điều chỉnh chế độ lái là những trang bị chính trên mẫu siêu xe mới. Người lái có thể lựa chọn nhiều chế độ vận hành gồm E-Hybrid, Balanced, Dynamic, Dynamic+ và Track.

Thiết kế khoang lái của hybrid Audi Nuvolari. Ảnh: Audi

Trong đó, E-Hybrid ưu tiên khả năng vận hành thuần điện ở quãng đường ngắn, còn các chế độ Dynamic và Dynamic+ tập trung tối đa vào hiệu suất. Chế độ Track cho phép tùy chỉnh hệ thống kiểm soát lực kéo theo điều kiện đường ướt, đường khô hoặc đường đua.

Audi Nuvolari được phát triển trên nền tảng khung gầm Audi Space Frame. Hãng chưa công bố giá bán, nhưng xác nhận quá trình bàn giao những chiếc xe đầu tiên sẽ bắt đầu từ nửa đầu năm 2027. Với công suất gần 1.000 mã lực, công nghệ hybrid tiên tiến và số lượng sản xuất hạn chế, Nuvolari được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới trong phân khúc siêu xe hiệu suất cao.