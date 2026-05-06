Mazda muốn thêm CX-40: mẫu SUV lấp khoảng trống giữa CX-30 và CX-50

Ảnh: carscoops

Tại thị trường Mỹ, Mazda hiện phân phối năm mẫu SUV gồm CX-30, CX-5, CX-50, CX-70 và CX-90. Con số đó sắp tăng lên sáu, theo thông tin mà trang Autoblog phát hiện từ một hồ sơ đăng ký nhãn hiệu CX-40 được nộp vào ngày 27 tháng 2 năm 2025.

Hồ sơ này được nộp lên Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO). Tên gọi CX-40 theo quy luật đánh số của Mazda sẽ tương ứng với một mẫu xe có kích thước nằm giữa CX-30 và CX-5 hoặc CX-50. Tuy nhiên, nền tảng kỹ thuật cũng như loại động cơ mà mẫu xe này sử dụng vẫn chưa được hãng tiết lộ.

Mazda CX-4. Ảnh: carscoops

Bóng dáng một mẫu SUV coupe?

Mazda từng ra mắt CX-4 vào năm 2016 dành riêng cho thị trường Trung Quốc, mẫu xe mang dáng dấp của sự pha trộn giữa SUV và wagon với đường mái thấp, dáng kéo thẳng. Nhiều chuyên gia nhận định CX-40 có thể đi theo hướng thiết kế tương tự, lấp đầy khoảng trống mà dòng sản phẩm hiện tại của Mazda còn bỏ ngỏ tại Mỹ. Đây là phỏng đoán dựa trên tiền lệ CX-4, chưa được Mazda xác nhận chính thức.

CX-10 và CX-20 cũng xuất hiện

CX-40 có thể chưa phải cái tên duy nhất Mazda đang chuẩn bị. Hãng cũng đã đăng ký nhãn hiệu CX-10, tên gọi này gợi ý một mẫu xe cỡ nhỏ, có thể so sánh về kích thước với Hyundai Casper Electric (còn gọi là Inster tại một số thị trường). Ngoài ra, tên CX-20 được Mazda đăng ký từ năm 2020 và đang trong quá trình phát triển tích cực, với mục tiêu thay thế mẫu CX-3 đã lạc hậu trong danh mục sản phẩm.

Tại các thị trường ngoài nước Mỹ, Mazda còn phân phối thêm CX-3, CX-6e, CX-60 và CX-80. Sự mở rộng liên tục của dòng CX cho thấy hãng xe Nhật Bản theo đuổi chiến lược phủ kín từng phân khúc SUV có thể khai thác, dù ranh giới giữa các mẫu xe ngày càng khó phân biệt với người tiêu dùng thông thường.