Gia dụng Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng Vì là robot lau kính nên mình cũng không sử dụng hàng ngày như đối với hút bụi lau sàn, chính vì thế thay vì cần một đến hai tuần sử dụng, thì với Ecovacs Winbot W2S Omni mình đã cần đến 2 tháng để trải nghiệm sản phẩm trước khi đưa ra những kết luận trong bài này.

Một điểm rất thú vị là trong hai tháng trải nghiệm Ecovacs Winbot W2S Omni thì Sài Gòn cũng đã bắt đầu vào mùa mưa nên việc trải nghiệm có phần thuận tiện và hiệu quả hơn. Và điều bất ngờ hơn cả là sau hai tháng sử dụng thì mình đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ban đầu về robot lau kính. Nó thật sự là sản phẩm mà các gia đình ở chung cư hay những gia đình có hệ thống cửa kính dày đặc rất nên sở hữu. Cụ thể vì sao thì hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết nhé.

Đầu tiên là sự tiện dụng

Ecovacs Winbot W2S Omni hoàn toàn có thể sử dụng mà không cần ổ cắm phải ở gần cửa kính mà bạn muốn làm sạch nhờ vào trạm sạc di động. Đây thật sự là một cải tiến vô cùng đáng giá của Ecovacs Winbot W2S Omni so với thế hệ tiền nhiệm. Quả thật là trong quá trình sử dụng, rất nhiều vị trí cửa kính, ví dụ như ngoài ban công chúng ta thường không có lắp ổ cắm gần đó, trong khi việc kéo theo một dây điện nối có vẻ hơi rườm rà thì trạm sạc di động trên Ecovacs Winbot W2S Omni thật sự là một cải tiến rất đáng ghi nhận từ nhà sản xuất. Với cải tiến này trên Winbot W2S Omni thì đúng là chúng ta chỉ việc ‘xách đi mà dùng’.

Một điều đáng ghi nhận thứ hai từ Ecovacs Winbot W2S Omni đó là pin sạc đi kèm cho thời gian hoạt động lên đến 120 phút, tương đương với 2 giờ làm việc liên tục với tổng diện tích bề mặt làm sạch có thể lên đến 65m2. Tức là trung bình một lần sạc đầy chúng ta hoàn toàn có thể làm sạch toàn bộ hệ thống cửa kính của một căn hộ chung cư có diện tích phổ biến hiện nay. Mình nghĩ là để có thể đưa ra được hai cải tiến rất đáng giá này vào trong Ecovacs Winbot W2S Omni thì các kỹ sư của Ecovacs đã rất biết lắng nghe người dùng, hiểu nhu cầu sử dụng của đại đa số cũng như tính toán rất chi tiết để đưa ra được các thông số hợp lý đến như vậy.

Thứ hai là hệ thống an toàn gần như tuyệt đối

Trong quá trình sử dụng, vì là lần đầu tiên trải nghiệm nên mình có hơi lo lắng đến vấn đề an toàn cho robot, kiểu “nhỡ đâu hết pin”, “nhỡ đâu gặp sự cố”.... Nhưng thật sự thì điều mình lo lắng đã không xảy ra. Theo nhà sản xuất thì Ecovacs Winbot W2S Omni được trang bị lực hút siêu mạnh, lên tới 8.000Pa, kết hợp đế chống rơi rớt với khả năng chịu tải đến 80kg. Sợi dây cáp composite đa năng 2 trong 1 đi kèm (bao gồm dây nguồn và dây an toàn) có sức chịu được lực kéo lên đến 190kg, mang lại sự an toàn tuyệt đối trong quá trình lau dọn kính ngoài trời ở các tòa nhà cao tầng. Mình chưa từng sử dụng đến khi robot cạn pin, nhưng theo thông báo từ nhà sản xuất thì Ecovacs Winbot W2S Omni có thể duy trì lực bám thêm 30 phút nếu chẳng may Ecovacs Winbot W2S Omni rơi vào tình trạng yếu pin hoặc mất điện đột ngột. Ngoài ra, người dùng còn có thể theo dõi quá trình hoạt động và các cảnh báo từ app Ecovacs Home, tương tự như với các sản phẩm robot hút bụi lau sàn thông thường khác. Chính vì thế mà những rủi ro với Ecovacs Winbot W2S Omni có thể xem như bằng 0.

Làm sạch hoàn hảo

Nhưng điều khiến mình thấy hài lòng nhất trên Ecovacs Winbot W2S Omni đó chính là hệ thống di chuyển thông minh và lau sạch gần như tuyệt đối, ngay cả với các vết bẩn cứng đầu. Theo Ecovacs thì để có được hệ thống di chuyển thông minh trên Ecovacs Winbot W2S Omni, các kỹ sư của hãng đã trang bị hệ thống leo bám 5 lớp chống trượt, đi cùng với dây đai truyền động thế hệ mới với cấu trúc 3 điểm bám có khả năng tự làm sạch bụi bẩn, giúp robot di chuyển ổn định ngay cả khi bề mặt kính đang ướt hoặc có những vật cản ví dụ như các móc dán tường hay các poster quảng cáo, icon Tết trang trí có trên mặt kính. Việc né vật cản mượt mà không hề thua kém bất cứ một robot hút bụi lau sàn cao cấp nào là nhờ khả năng điều hướng WIN-SLAM 4.0 và cảm biến siêu nhạy.

Mình cũng đã từng thử lau đi lau lại một tấm cửa kính lớn đến 2 lần nhưng nhờ camera cảm biến siêu nhạy và việc lập kế hoạch di chuyển khoa học từ công nghệ điều hướng WIN-SLAM 4.0 mà Ecovacs Winbot W2S Omni vẫn đạt hiệu quả tối ưu và không hệ gặp bất cứ trục trặc gì. Theo mình tìm hiểu trên các tài liệu từ Ecovacs thì họ đã trang bị cho Ecovacs Winbot W2S Omni cảm biến quang học phản hồi siêu nhanh lên dến 0,02 giây giúp máy có thể nhận diện vật cản và cạnh kính không khung hoàn hảo. Hệ thống phát hiện vật cản milimet giúp tự động tránh vật cản trên 4mm và lau xuyên suốt các gờ nhỏ hơn 4mm.

Trong khi khả năng làm sạch gần như đạt đến độ hoàn hảo thì công nghệ TruEdge™ cho phép robot tiếp cận sát mép kính nhất có thể, chỉ dưới 1mm, đồng thời chổi cạnh xoay ép thông minh tốc độ 200 vòng/phút sẽ giúp xử lý triệt để các "góc chết" hay vết bẩn sát chân kính mà không cần chúng ta phải lau dọn lại bằng tay. Để làm sạch các vết bẩn cứng đầu, ngoài công nghệ phun sương áp lực cao 3 vòi phun với góc rộng 60° giúp tăng 90% diện tích bao phủ, hay chế độ phun sương cấp độ milimet giúp làm mềm vết bẩn nhanh chóng mà không bị nhỏ giọt hay để lại vệt nước. Bình chứa nước 80ml cải tiến kết hợp khăn lau sợi siêu mịn giúp giữ ẩm tối ưu để có thể lau cả mảng kính lớn liên tục mà không cần phải ‘tái nạp’ nước hay thay khăn lau thường xuyên.

Thiết kế tiện dụng, hoàn hảo và đẹp mắt

Và một điểm mình cũng đánh giá rất cao ở Ecovacs Winbot W2S Omni đó chính là thiết kế. Thật sự là nếu bạn nhìn thấy Ecovacs Winbot W2S Omni thì chắc bạn cũng sẽ có cảm nhận giống mình. Nó rất hitech, rất thời thượng, rất sang và kiểu được hoàn thiện rất tốt, rất chi tiết, rất tỉ mỉ. Tóm lại là nhìn tổng thể thiết kế thì bạn rất khó để tìm kiếm ra một điểm chê trên Ecovacs Winbot W2S Omni. Nhà sản xuất cũng đã tính toàn rất kỹ để từ trạm sạc cho đến robot cho đến bông lau cho đến cả chiều dài của dây (5.5m) đều trở nên vừa vặn, hợp lý. Tính năng tự động thu dây thông minh cũng mang đến trải nghiệm rất hitech, rất thú vị nhờ sự gọn gàng và tiện dụng. Mình cũng có tham khảo qua một vài kênh review sản phẩm công nghệ thì thấy có một vài kênh cho rằng giá bán của Ecovacs Winbot W2S Omni còn hơi cao hoặc cũng có kênh thì cho rằng việc lau kính không thường xuyên thì việc robot lau kính như Ecovacs Winbot W2S Omni cũng không thật sự cần thiết. Nhưng với cá nhân mình thì mình cảm thấy rất hài lòng. Mình thích những ô cửa kính sáng bóng, sạch bụi bẩn, nhìn được từng áng mây bay qua, hay đơn giản là khi cần ngẫu hứng chụp một tấm ảnh qua khung cửa thì bức hình vẫn có được chất lượng như ý mà không bị ‘ám’ bởi những vết dơ trên cửa kính.

Mình có đọc được một kết luận từ trang công nghệ đã review Ecovacs Winbot W2S Omni và mình cảm thấy rất tâm đắc. Tác giả bài review đó nói rằng “Ecovacs Winbot W2S Omni không đơn thuần là một công cụ dọn dẹp, nó là một giải pháp công nghệ đỉnh cao, giúp chúng ta giải quyết được bài toán về an toàn tuyệt đối, về làm sạch chuyên sâu và cả về sự linh hoạt di động". Mình chỉ xin nói thêm rằng, nếu điều kiện kinh tế bạn cho phép, đừng ngần ngại sở hữu một em Ecovacs Winbot W2S Omni trong nhà, bạn chắc chắn sẽ có cảm nhận giống mình, cảm thấy tiếc vì mình không biết đến robot lau kính Ecovacs Winbot sớm hơn.