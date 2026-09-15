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ECOVACS đưa công nghệ con lăn OZMO ROLLER xuống dòng sản phẩm DEEBOT T80 MAX

Hồng Nhung

Hồng Nhung

12:04 | 15/09/2026
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Thông qua việc đưa công nghệ flagship OZMO ROLLER 3.0 vào phân khúc sản phẩm dễ tiếp cận hơn, dòng DEEBOT T80 MAX sẽ giúp nhiều hộ gia đình được trải nghiệm hiệu suất lau con lăn đỉnh cao.
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ECOVACS đưa công nghệ con lăn OZMO ROLLER xuống dòng sản phẩm DEEBOT T80 MAX
Công nghệ con lăn OZMO ROLLER trên dòng sản phẩm DEEBOT T80 MAX

Màn ra mắt này phản ánh chiến lược nhất quán của ECOVACS đó là mang các công nghệ làm sạch đầu bảng đến với nhiều gia đình hơn mà không phải đánh đổi về mặt hiệu năng.

Được phát triển dựa trên công nghệ lau tự giặt tức thì OZMO ROLLER 3.0 trứ danh, DEEBOT T80 MAX kết hợp toàn diện các cải tiến làm sạch mới nhất của ECOVACS, từ giải pháp hút BLAST Solution, công nghệ chống rối ZeroTangle 4.0, làm sạch mép cạnh TruEdge 3.0, hệ thống điều hướng và tránh chướng ngại vật thông minh, cùng trạm sạc All-in-One OMNI Station nâng cấp… để tạo nên một giải pháp làm sạch tự động chuẩn flagship dễ tiếp cận, giúp trải nghiệm chăm sóc sàn nhà cao cấp trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

ECOVACS đưa công nghệ con lăn OZMO ROLLER xuống dòng sản phẩm DEEBOT T80 MAX
ECOVACS đưa công nghệ con lăn OZMO ROLLER xuống dòng sản phẩm DEEBOT T80 MAX
ECOVACS đưa công nghệ con lăn OZMO ROLLER xuống dòng sản phẩm DEEBOT T80 MAX

DEEBOT T80 MAX kết hợp toàn diện các cải tiến làm sạch mới nhất của ECOVACS, từ giải pháp hút BLAST Solution, công nghệ chống rối ZeroTangle 4.0, làm sạch mép cạnh TruEdge 3.0, hệ thống điều hướng và tránh chướng ngại vật thông minh

Theo ECOVACS, dòng DEEBOT T80 MAX với con lăn tự giặt tức thì nâng cấp OZMO ROLLER 3.0 sẽ mang lại hiệu suất làm sạch sâu đặc trưng của thương hiệu. Hệ thống xử lý hiệu quả bụi bẩn cứng đầu và các vết ố khô bám dính nhờ lực ép mạnh mẽ và đồng đều: áp lực nén hướng xuống đạt 3.800 Pa kết hợp cùng tốc độ chà tốc độ cao 220 vòng/phút, đem lại hiệu quả làm sạch sâu vượt trội so với các thiết kế giẻ lau phẳng truyền thống.

Trong khi hệ thống tự giặt nén áp lực nâng cấp liên tục làm mới con lăn bằng luồng nước sạch áp lực qua 32 đầu phun, giúp đánh bật và cuốn trôi bụi bẩn bám sâu; đồng thời thanh gạt áp lực không đổi sẽ cạo sạch chất bẩn theo thời gian thực nhằm ngăn ngừa ô nhiễm thứ cấp. Con lăn lau dài 27 cm, dài hơn 50% so với thế hệ tiền nhiệm, gia tăng diện tích bao phủ mặt sàn trong mỗi lượt di chuyển, nâng cao hiệu suất làm sạch tổng thể.

ECOVACS đưa công nghệ con lăn OZMO ROLLER xuống dòng sản phẩm DEEBOT T80 MAX
cùng trạm sạc All-in-One OMNI Station nâng cấp

Thông qua việc tích hợp các công nghệ flagship vốn chỉ xuất hiện trên các model siêu cao cấp, dòng DEEBOT T80 MAX đạt hiệu suất làm sạch vượt trội cho mọi tình huống sinh hoạt thường ngày. Đây chính là sản phẩm được thiết kế để tối ưu cho không gian sống hiện đại từ việc xử lý lông thú cưng, vết tràn chất lỏng đến các bề mặt sàn hỗn hợp và không gian rộng lớn, thiết bị tối ưu hóa hiệu quả dọn dẹp với sự can thiệp tối thiểu từ người dùng.

Cụ thể, DEEBOT T80 MAX sở hữu lực hút cực đại lên tới 40.000 Pa, cùng ứng dụng giải pháp BLAST Solution nâng cấp, kết hợp giữa cell pin nguồn chuẩn xe điện (EV-grade), động cơ mô-men xoắn cao và cánh quạt lớn trong cấu trúc luồng khí kháng lực thấp. Sự kết hợp này đã mang lại tỷ lệ hút sạch lông tóc 100% và tỷ lệ gom hạt lớn 100%. Các cải tiến này phối hợp nhịp nhàng để hút sạch từ bụi mịn, lông thú đến mảnh vụn lớn chỉ trong một lần di chuyển.

ECOVACS đưa công nghệ con lăn OZMO ROLLER xuống dòng sản phẩm DEEBOT T80 MAX
Công nghệ chống rối ZeroTangle 4.0 sử dụng các rãnh luồng khí bên hông để dẫn lông tóc trực tiếp vào đường hút trước khi hình thành búi rối

Công nghệ chống rối ZeroTangle 4.0 sử dụng các rãnh luồng khí bên hông để dẫn lông tóc trực tiếp vào đường hút trước khi hình thành búi rối. Cấu trúc ổ bi kép gia cố giúp giảm thiểu nhu cầu bảo trì chổi quét trong khi vẫn duy trì hiệu suất hoạt động bền bỉ theo thời gian.

Với công nghệ mở rộng con lăn thêm 1,5 cm kết hợp cùng đệm lướt khí mép tường (Edge Gliding Air Felt) và chổi ven cố định, cơ chế này giúp duy trì khoảng cách tiếp xúc sát tường liên tục, giảm thiểu điểm mù dọc theo chân tường và góc nhà, đồng thời bảo vệ tường và nội thất khỏi trầy xước.

ECOVACS đưa công nghệ con lăn OZMO ROLLER xuống dòng sản phẩm DEEBOT T80 MAX
Con lăn lau sẽ tự động nâng cao 15 mm để giữ cho thảm luôn khô ráo, sạch sẽ và ngăn ngừa cặn bẩn bám dính

Ngoài ra, việc bảo vệ thảm cũng được tính toán kỹ lưỡng cho phép con lăn lau sẽ tự động nâng cao 15 mm để giữ cho thảm luôn khô ráo, sạch sẽ và ngăn ngừa cặn bẩn bám dính. DEEBOT cũng tự động điều chỉnh chiến lược dọn dẹp theo từng loại thảm.

Viên pin dung lượng lớn 5.200 mAh hỗ trợ sạc nhanh, mang lại thời gian vận hành kéo dài cho các căn hộ diện tích lớn và nhà nhiều tầng.

Để có góc quan sát rộng đến 190° giúp robot xây dựng bản đồ chuẩn xác và ổn định, bao phủ trọn vẹn ngôi nhà kể cả các bố cục phức tạp nhiều tầng, ECOVACS đã trang bị cảm biến dToF LiDAR ẩn hoàn toàn. Trong khi công nghệ TrueDetect 3D phát hiện các vật cản nhỏ chỉ từ 2 cm, tự động điều chỉnh hướng di chuyển để tránh va chạm với dây điện, dép, đồ chơi... giúp quá trình dọn dẹp diễn ra liền mạch.

Khả năng vượt chướng ngại vật của DEEBOT T80 MAX cũng rất đáng nể khi có thể vượt gờ cửa cao tới 20 mm dễ dàng. Chiều cao thân máy siêu mỏng chỉ 95 mm giúp robot dễ dàng lướt dưới gầm giường, gầm sofa và gầm tủ.

ECOVACS đưa công nghệ con lăn OZMO ROLLER xuống dòng sản phẩm DEEBOT T80 MAX
DEEBOT T80 MAX cũng có khả năng nhận diện thông minh

Ngoài ra, DEEBOT T80 MAX cũng có khả năng nhận diện thông minh, ví dụ như tự động nhận diện loại phòng, tình trạng mặt sàn và nhu cầu tần suất dọn dẹp (phòng bếp, phòng ăn, phòng khách hay phòng ngủ) để tùy chỉnh lực hút, lượng nước và chu kỳ làm sạch tương ứng.

Trạm sạc All-in-One OMNI Station nâng cấp trên DEEBOT T80 MAX giúp việc bảo dưỡng robot trở nên hoàn toàn tự động. Từ việc giặt giẻ bằng nước nóng 100°C giúp đánh tan vết bẩn cứng đầu và xả sạch cặn bẩn (trang bị trên DEEBOT T80 MAX PLUS OMNI và DEEBOT T80 MAX OMNI), cho đến khả năng sấy khô bằng khí nóng 45°C giúp trạm luôn khô ráo, thoáng mát và không bốc mùi hôi sau mỗi chu trình làm sạch. Đồng thời hệ thống Fresh-flow Power Washing bơm trực tiếp áp lực cao xả liên tục nước sạch nóng tới 100°C qua 32 đầu phun chính xác, kết hợp cơ chế gạt 2 lớp và thoát nước nhanh để loại bỏ cặn bẩn tức thì. Cuối cùng là túi rác dung tích lớn 2,5 L có khả năng tự vệ sinh một chạm, giúp giảm tần suất bảo trì thủ công, cho phép rảnh tay trong nhiều tuần liên tiếp.

ECOVACS đưa công nghệ con lăn OZMO ROLLER xuống dòng sản phẩm DEEBOT T80 MAX
ECOVACS đưa công nghệ con lăn OZMO ROLLER xuống dòng sản phẩm DEEBOT T80 MAX
ECOVACS đưa công nghệ con lăn OZMO ROLLER xuống dòng sản phẩm DEEBOT T80 MAX

DEEBOT T80 MAX OMNI chính thức mở bán tại Việt Nam với giá niêm yết 27.990.000 đồng.

Dòng sản phẩm DEEBOT T80 MAX OMNI chính thức mở bán tại Việt Nam với giá niêm yết 27.990.000 đồng.

ECOVACS đưa công nghệ con lăn OZMO ROLLER xuống dòng sản phẩm DEEBOT T80 MAX
Từ nay đến hết 30/09/2026, người dùng sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 15.990.000 đồng

Trong thời gian từ ngày 15/09 đến hết 30/09/2026, người dùng sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 15.990.000 đồng, kèm quà tặng quạt cây LUMIAS F08 Pro trị giá 1.990.000 đồng (quà tặng có số lượng giới hạn).

Truy cập: https://ecovacsrobotics.vn/t80-max-omni/ để biết thêm chi tiết.

ECOVACS Robot hút bụi lau sàn DEEBOT T80 MAX OMNI công nghệ con lăn OZMO ROLLER

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24°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 18/09/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 18/09/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 18/09/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 18/09/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
30°C
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31°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
29°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 36°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
34°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 18/09/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 18/09/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 18/09/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 18/09/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 18/09/2026 21:00
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Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
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Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
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Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
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Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
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Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
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Thứ tư, 16/09/2026 00:00
22°C
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Thứ tư, 16/09/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
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Thứ tư, 16/09/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
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Thứ năm, 17/09/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
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Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
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Thứ sáu, 18/09/2026 12:00
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Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
25°C
Phan Thiết

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Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
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Thứ tư, 16/09/2026 21:00
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Thứ năm, 17/09/2026 00:00
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Thứ năm, 17/09/2026 03:00
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Thứ năm, 17/09/2026 21:00
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Thứ năm, 17/09/2026 00:00
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Thừa Thiên Huế

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Thứ năm, 17/09/2026 15:00
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Thứ năm, 17/09/2026 18:00
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Thứ năm, 17/09/2026 21:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Hà Nội - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Miền Tây - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Cập nhật: 15/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,890 ▼30K 14,490 ▼30K
Trang sức 99.99 13,900 ▼30K 14,500 ▼30K
Cập nhật: 15/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,423 ▼3K 14,532 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,423 ▼3K 14,533 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,418 ▼3K 1,448 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,418 ▼3K 1,449 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,393 ▼3K 1,438 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,376 ▼297K 142,376 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,211 ▼225K 108,011 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,144 ▼204K 97,944 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,077 ▲70251K 87,877 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,194 ▼175K 83,994 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,321 ▼125K 60,121 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cập nhật: 15/09/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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AUD 17936 18211 18787
CAD 18121 18396 19015
CHF 31096 31474 32118
CNY 0 3819 3915
EUR 29284 29504 30587
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