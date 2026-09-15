Thay vì mặc định hẹn hò là chuyện của cuối tuần hay những buổi tối lãng mạn, người trẻ đi làm hẹn hò trực tuyến một cách chủ động và có chọn lọc hơn. Họ tìm cách thuận tiện hơn để gặp gỡ người mới mà không ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Xu hướng này cho thấy hành vi hẹn hò đang dần thay đổi, khi người độc thân ưu tiên những tương tác chất lượng và phù hợp với lối sống hiện tại.

Người trẻ đi làm ưu tiên hẹn hò giữa tuần

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh người lao động Việt Nam ghi nhận mức độ tích cực tương đối cao về chất lượng cuộc sống. Theo báo cáo State of the Global Workplace 2026 (Tình trạng nơi làm việc toàn cầu 2026), 59% người lao động tại Việt Nam đánh giá cuộc sống của họ đang "phát triển tốt" (thriving) cao hơn mức trung bình 36% của khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, chỉ 13% người lao động Việt Nam cho biết họ đối mặt với căng thẳng mỗi ngày, thấp hơn so với 25% ở khu vực và 40% trên toàn cầu.

Tuy nhiên, chỉ có 9% người lao động Việt Nam thực sự gắn kết với công việc hiện tại, mức thấp nhất được ghi nhận tại khu vực Đông Nam Á. Những dữ liệu này cho thấy người lao động ngày càng coi trọng sự viên mãn trong cuộc sống bên ngoài công việc, từ đó dành nhiều sự quan tâm hơn cho sức khỏe tinh thần, đời sống cá nhân và các mối quan hệ ý nghĩa bên cạnh sự nghiệp.

Với người trẻ đi làm, hẹn hò có thể diễn ra ngẫu hứng trong tuần làm việc, thay vì phải đợi đến cuối tuần hoặc trong thời điểm cụ thể. Người độc thân có thể tranh thủ kết nối với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chẳng hạn như qua một buổi cà phê, sau giờ làm việc, hay xen kẽ các lịch trình trong ngày. Điều này biến việc hẹn hò trở thành một phần trong cuộc sống và tạo thêm nhiều khoảnh khắc thú vị khi kết nối mà không cần thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Viber Dating được phát triển để đáp ứng xu hướng hẹn hò linh hoạt này. Hồ sơ hẹn hò của người dùng được tách riêng với các khung chat khác. Nhờ vậy, người dùng có thể thoải mái tìm kiếm những mối quan hệ mới mà không sợ bị lẫn lộn với tin nhắn công việc hay gia đình trên Viber. Sự tách biệt này giúp người dùng chủ động về thời gian hẹn hò ngay trên một ứng dụng quen thuộc.

Sự riêng tư và an toàn cũng là những yếu tố được chú trọng trong trải nghiệm hẹn hò qua mạng. Các tính năng như ẩn hồ sơ hẹn hò khỏi những người đã có trong danh bạ, xác minh hình ảnh và chặn chụp ảnh màn hình tạo nên một vòng bảo vệ chặt chẽ, giúp người dùng an tâm khi kết nối. Qua đó, người dùng có thể chủ động kiểm soát thông tin cá nhân và riêng tư trong suốt quá trình hẹn hò.

Xu hướng hẹn hò giữa tuần gia tăng đã phản ánh một thay đổi lớn trong thói quen của người dân thành thị tại Đông Nam Á, đó là lựa chọn các hoạt động trực tuyến phù hợp với lối sống bận rộn và chú trọng sức khỏe. Đặc biệt, điều này giúp thay đổi từ việc kết nối đơn thuần sang kết nối ý nghĩa hơn. Đối với thế hệ trẻ Việt Nam, hẹn hò trực tuyến không còn là khoảng thời gian dành để lướt mạng, mà là tìm được thời điểm thích hợp để tạo ra sự kết nối đúng nghĩa.