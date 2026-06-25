Các công cụ mới được thiết kế để giúp AI trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người dùng, kể cả những người chưa từng sử dụng trợ lý AI trước đây. Từ chỉnh sửa hình ảnh, soạn thảo tin nhắn cho đến tìm kiếm ý tưởng cho các hoạt động thường ngày, người dùng có thể trải nghiệm những tính năng này chỉ với vài thao tác đơn giản (có áp dụng giới hạn sử dụng).

Người dùng Việt Nam đã có thể sử dụng ChatGPT ngay trên ứng dụng Viber

Như vậy, các tính năng được vận hành bởi ChatGPT hiện đã có mặt trên Viber dành cho iOS và Android tại Việt Nam, đồng thời sẽ sớm được triển khai trên phiên bản máy tính. Cụ thể:

ChatGPT trên Viber dưới dạng liên hệ và tab riêng: giúp người dùng có thể trò chuyện với ChatGPT ngay trên Viber mà không cần mở thêm ứng dụng khác, từ tìm kiếm thông tin, giải quyết công việc cho đến thảo luận và khám phá ý tưởng mới. Tính năng này không bắt buộc người dùng phải có tài khoản ChatGPT. Tuy nhiên, người dùng có thể tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập và liên kết tài khoản để nhận hạn mức sử dụng cao hơn.

Gắn thẻ ChatGPT trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào: Theo đó, người dùng có thể đưa ChatGPT vào các cuộc trò chuyện cá nhân hoặc trò chuyện nhóm bằng cách nhập ký hiệu “@” và chọn ChatGPT trong danh sách hiển thị để đặt câu hỏi. Mọi thành viên trong cuộc trò chuyện đều có thể phản hồi câu trả lời của ChatGPT giúp cuộc trao đổi diễn ra liền mạch. Các phản hồi từ ChatGPT cũng được hiển thị với định dạng riêng để người dùng dễ dàng nhận biết. Đặc biệt, ChatGPT chỉ nhận câu hỏi do người dùng gửi, hoàn toàn không tiếp cận các nội dung khác trong cuộc trò chuyện nhằm đảm bảo quyền riêng tư.

Các tính năng do ChatGPT vận hành sẽ hỗ trợ người dùng sáng tạo và tìm kiếm ý tưởng cho các hoạt động hằng ngày

Phối lại hình ảnh (Image Remix): được hỗ trợ bởi ChatGPT Images, Image Remix cho phép người dùng chỉnh sửa và cá nhân hóa hình ảnh trực tiếp trong các cuộc trò chuyện 1:1 hoặc nhóm. Người dùng có thể thay đổi phong cách hình ảnh, thêm thắt chi tiết hoặc biến tấu những bức ảnh thông thường thành các thiết kế phù hợp với những dịp đặc biệt. Viber cũng cung cấp nhiều mẫu thiết kế có sẵn để người dùng có thể trải nghiệm ngay tức thì.

Tóm tắt nội dung trong liên kết (Link Summary): ChatGPT có thể tóm tắt các ý chính từ bài báo, bài đăng blog hoặc tài liệu được chia sẻ trong cuộc trò chuyện. Người dùng chỉ cần nhấn vào nút hiển thị bên dưới đường liên kết để nhận bản tóm tắt nhanh. Tính năng này được kích hoạt mặc định trong tất cả các cuộc trò chuyện nhóm.

Tóm tắt cuộc trò chuyện (Chat Summary): Chat Summary giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt nội dung của các cuộc trò chuyện. Chỉ với một thao tác, người dùng sẽ nhận được bản tóm tắt riêng bao gồm những thông tin quan trọng hoặc các nội dung đã được thống nhất, chẳng hạn như kế hoạch cho một chuyến dã ngoại hay bản cập nhật tiến độ công việc.

Biên tập tin nhắn (Polish Messages): Nếu có băn khoăn về cách diễn đạt một nội dung quan trọng, người dùng có thể nhấn vào biểu tượng cây bút trong bất kỳ cuộc trò chuyện, cộng đồng hoặc kênh nào (ngoại trừ các luồng bình luận) để ChatGPT hỗ trợ viết lại nội dung với văn phong phù hợp và rõ ràng hơn trước khi gửi. Những người khác trong cuộc trò chuyện sẽ không biết được ai đang sử dụng tính năng này.

Dịch tin nhắn (Translate Message): Với tính năng dịch tin nhắn, người dùng có thể xóa bỏ rào cản ngôn ngữ ngay tức thì, qua đó dễ dàng trao đổi với doanh nghiệp địa phương khi đang đi du lịch chuyến du lịch hay gửi lời chúc đến đồng nghiệp người nước ngoài.

Chỉ cần cập nhật Viber lên phiên bản mới nhất. Riêng với tính năng Image Remix, người dùng cần đăng nhập tài khoản ChatGPT hoặc tạo tài khoản miễn phí ngay trong ứng dụng

Để bắt đầu sử dụng các tính năng này, người dùng chỉ cần cập nhật Viber lên phiên bản mới nhất. Riêng với tính năng Image Remix, người dùng cần đăng nhập tài khoản ChatGPT hoặc tạo tài khoản miễn phí ngay trong ứng dụng với các bước đăng ký nhanh chóng và đơn giản. Các tính năng còn lại có thể sử dụng ngay mà không cần đăng ký hoặc đăng nhập.

“Chúng tôi muốn giúp giao tiếp hàng ngày trở nên dễ dàng và sáng tạo hơn. Lần hợp tác này với OpenAI tạo điều kiện cho chúng tôi đưa ChatGPT đến với người dùng Việt Nam, qua đó mang lại những giá trị thiết thực trong cuộc sống hàng ngày ngay cả với những ai trước đây chưa từng chủ động tìm đến các công cụ AI. Dù là soạn thảo tin nhắn, sáng tạo hình ảnh hay khám phá ý tưởng mới, giờ đây người dùng đều có thể thực hiện ngay trong ứng dụng mà họ sử dụng mỗi ngày.” Ông Ofir Eyal, Tổng Giám đốc của Rakuten Viber, chia sẻ.

Ông Torben Severson, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh Toàn cầu tại OpenAI, cho biết: “Nhắn tin là nơi diễn ra rất nhiều hoạt động trong cuộc sống hàng ngày. Với ChatGPT trên Viber, người dùng có thể nhận được sự hỗ trợ hữu ích và sáng tạo khi cần thiết, từ tìm kiếm cách diễn đạt phù hợp, nắm bắt nhanh các nội dung trò chuyện sôi động cho đến chỉnh sửa hình ảnh. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác cùng Rakuten Viber để tích hợp các công cụ này vào chính không gian giao tiếp quen thuộc của người dùng.”

Sự hợp tác này là một phần trong cam kết lâu dài của Rakuten Viber trong việc ứng dụng AI nhằm đơn giản hóa các hoạt động thường nhật của người dùng. Đồng thời, đây cũng góp phần hiện thực hóa sáng kiến “Triple 20” của Rakuten Group, tập trung vào việc ứng dụng AI để nâng cao hiệu suất dịch vụ và mang lại trải nghiệm tối ưu hơn cho người dùng trên toàn thế giới.