Cụ thể, trên phiên bản Viber dành cho thiết bị di động, tính năng này giúp người hâm mộ có thể truy cập các thông tin về trận đấu và cập nhật về đội tuyển theo thời gian thực. Người dùng chỉ cần chọn các đội tuyển yêu thích tại mục hiển thị phía trên cùng danh sách trò chuyện của ứng dụng Viber. Sau đó, họ sẽ nhận được các thông báo liên quan đến lịch thi đấu sắp tới, diễn biến trực tiếp và tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Tính năng này hiện đã có trên các phiên bản mới nhất của ứng dụng cho cả hai hệ điều hành Android và iOS

Mỗi trận đấu cũng sẽ có một trang chuyên biệt trên Viber, hiển thị các số liệu thống kê chính, giúp người hâm mộ có thể theo dõi mọi diễn biến. Trải nghiệm dành cho fan bóng đá này sẽ được triển khai từ ngày 6 tháng 6 đến hết ngày 19 tháng 7.

Được biết, tính năng này đã có trên các phiên bản mới nhất của ứng dụng dành cho hệ điều hành Android và iPhone. Đây là một phần trong nỗ lực liên tục của Rakuten Viber nhằm tạo nên những trải nghiệm ý nghĩa và giúp người dùng giữ kết nối với những khoảnh khắc quan trọng và những điều họ quan tâm nhất.

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