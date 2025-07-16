Rakuten Viber ra mắt hai tính năng mới

Hơn 73% khách hàng cho biết việc trải nghiệm khách hàng chính là yếu tố quyết định khi mua sản phẩm từ doanh.

Hai tính năng này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao trải nghiệm mua sắm và tối ưu hóa việc tiếp cận và hỗ trợ khách hàng. Trong đó, tin nhắn dạng xoay vòng (Carousel messages) được xem như một gian hàng di động, cho phép doanh nghiệp trưng bày đến 5 sản phẩm cùng lúc với đầy đủ hình ảnh, mô tả chi tiết về sản phẩm, biểu tượng cảm xúc (emoji) và 2 nút kêu gọi hành động (Call to Action - CTA) trực tiếp. Tính năng này giúp tăng khả năng tiếp cận nhờ định dạng cuộn tiện lợi, cho phép doanh nghiệp trưng bày nhiều sản phẩm chỉ trong một tin nhắn, thiết lập chương trình ưu đãi có thời hạn, nhằm thúc đẩy chuyển đổi ngay tức thì, biến mỗi tin nhắn thành trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa cho khách hàng.

Tin nhắn dạng xoay vòng (Viber Carousel messages)

Và tin nhắn dạng danh sách (List messages) cho phép doanh nghiệp thiết lập tối đa 5 lựa chọn cho khách hàng, phù hợp cho các hoạt động như xác nhận đặt chỗ, lên lịch giao hàng hay thu thập phản hồi. Tính năng này giúp doanh nghiệp thúc đẩy các cuộc trò chuyện với phản hồi nhanh và tự động khi khách hàng nhấp vào một trong những tùy chọn, tăng cường tương tác nhờ vào các danh sách được tạo sẵn cho khách hàng. Đây chính là bước tiến mới giúp các thương hiệu xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng thông minh, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng chỉ trong cùng một ứng dụng Viber.

Tin nhắn dạng danh sách (Viber List messages)

Theo bà Cristina Constandache, Giám đốc Doanh thu tại Rakuten Viber chia sẻ: “Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành một siêu ứng dụng phục vụ cả người dùng và doanh nghiệp. Hai tính năng này đang được triển khai để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nâng cao trải nghiệm người và thúc đẩy doanh số bán hàng hiệu quả cho doanh nghiệp.”