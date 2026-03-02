Xe và phương tiện
Cơ hội sở hữu sớm xe tay ga Honda Vario 125 2026 tại Việt Nam

Tạ Thành

Tạ Thành

10:56 | 02/03/2026
Tháng 2/2026, một doanh nghiệp chuyên kinh doanh xe nhập khẩu tại TP.HCM đã đưa lô Honda Vario 125 2026 đầu tiên về Việt Nam và niêm yết giá bán từ 44,8 đến 46,9 triệu đồng; trước khi Honda chính thức mở bán mẫu xe này.
Cụ thể, Honda Vario 125 bản sử dụng chìa khóa cơ có giá 44,8 triệu đồng, trong khi bản trang bị chìa khóa thông minh được niêm yết ở mức 46,9 triệu đồng. Mức giá này cao hơn khoảng 4–5 triệu đồng so với phiên bản Vario 125 đang được Honda Việt Nam phân phối chính hãng, hiện dao động từ 40,7 đến 41,2 triệu đồng.

Honda Vario 125 2026 tại một kho xưởng ở TP HCM. Ảnh: Thảo Nguyên
Honda Vario 125 2026 tại một kho xưởng ở TP HCM. Ảnh: Thảo Nguyên

Dù đã có mặt trong danh mục sản phẩm chính hãng, dòng Vario tại Việt Nam vẫn tồn tại song song hai nguồn cung: xe do hãng nhập khẩu và xe do đại lý tư nhân đưa về. Các đơn vị kinh doanh độc lập thường chọn nhập những lô xe đời mới hoặc phiên bản chưa kịp cập nhật trong nước để phục vụ nhóm khách hàng muốn “đi trước một bước”.

Ở thế hệ 2026, Honda tập trung nâng cấp diện mạo thay vì thay đổi nền tảng kỹ thuật. So với mẫu đang bán chính hãng, phiên bản nhập tư nhân vừa về nước sở hữu nhiều điều chỉnh ở phần đầu và thân xe.

Phần yếm trước được tái thiết kế theo hướng góc cạnh, tạo hình rõ khối và tăng tính nhận diện. Hai bên quây gió bổ sung các mảng ốp nhựa mới, nhấn mạnh phong cách thể thao. Khu vực hông xe được tinh chỉnh lại đường nét, trong khi cụm đèn hậu áp dụng kiểu dáng mới, mang lại tổng thể khác biệt so với bản cũ.

Honda Vario 125 2026 mang phong cách thể thao, cắt xẻ. Ảnh: Thảo Nguyên
Honda Vario 125 2026 mang phong cách thể thao, cắt xẻ. Ảnh: Thảo Nguyên

Honda tiếp tục phát triển dòng Vario theo hai cấu hình động cơ 125 cc và 160 cc. Trong đó, bản 125 hướng đến nhóm khách hàng ưa phong cách thể thao, thiết kế sắc sảo; còn bản 160 theo đuổi định hướng mềm mại hơn, phù hợp môi trường đô thị. Lô xe nhập lần này thuộc biến thể 125 cc.

Vario 125 2026 duy trì những trang bị vốn đã xuất hiện trên thế hệ trước. Xe sử dụng hệ thống chiếu sáng LED cho cả đèn trước và sau. Bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin vận hành. Hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc, hỗ trợ người dùng sạc thiết bị di động khi di chuyển.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống phía sau, chưa được trang bị ABS. Xe sử dụng bộ vành 14 inch cho cả hai bánh. Dung tích cốp đạt 18 lít, đáp ứng nhu cầu chứa đồ cá nhân cơ bản.

Việc không bổ sung ABS cho thấy Honda vẫn giữ cấu hình an toàn ở mức tiêu chuẩn cho phân khúc. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều mẫu xe tay ga tầm giá trên 45 triệu đồng đã trang bị chống bó cứng phanh, đây có thể là điểm khiến một số khách hàng cân nhắc.

Vario 125 2026 duy trì những trang bị vốn đã xuất hiện trên thế hệ trước. Ảnh: Thảo Nguyên
Vario 125 2026 duy trì những trang bị vốn đã xuất hiện trên thế hệ trước. Ảnh: Thảo Nguyên

Về vận hành, Honda giữ nguyên khối động cơ SOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 125 phân khối cho bản nâng cấp. Động cơ này sản sinh công suất 11,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,8 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Xe tích hợp công nghệ ngắt động cơ tạm thời khi dừng, giúp giảm tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện đô thị đông đúc. Theo thông số công bố, mức tiêu thụ xăng của mẫu xe này vào khoảng 1,9 lít/100 km.

Việc duy trì nền tảng động cơ cũ cho thấy Honda ưu tiên tính ổn định và độ tin cậy đã được kiểm chứng thay vì chạy đua nâng công suất. Trong phân khúc 125 cc, thông số trên đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Giá bán của Vario 125 2026 nhập tư nhân cao hơn xe do Honda Việt Nam phân phối. Ảnh: Thảo Nguyên
Giá bán của Vario 125 2026 nhập tư nhân cao hơn xe do Honda Việt Nam phân phối. Ảnh: Thảo Nguyên

So với xe do Honda Việt Nam phân phối, giá bán của bản nhập tư nhân cao hơn vài triệu đồng. Tuy nhiên, mức chênh lệch này phản ánh lợi thế “ra mắt sớm” và yếu tố mới lạ của phiên bản 2026.

Đại diện một cửa hàng kinh doanh xe nhập cho biết, các đơn vị tư nhân thường chủ động tìm nguồn xe đời mới hoặc biến thể chưa xuất hiện chính thức để phục vụ nhóm khách hàng nhỏ nhưng sẵn sàng chi thêm tiền. Khi hãng tung ra phiên bản tương tự, giá xe nhập thường được điều chỉnh giảm để duy trì sức cạnh tranh.

Diễn biến này cho thấy thị trường xe máy Việt Nam vẫn tồn tại một phân khúc riêng dành cho người mua ưu tiên yếu tố mới và khác biệt. Với mức giá từ 44,8 triệu đồng, Honda Vario 125 2026 nhập tư nhân sẽ phải cạnh tranh trực tiếp không chỉ với bản cũ chính hãng mà còn với nhiều mẫu tay ga 125–160 cc trong cùng tầm tiền.

Trong ngắn hạn, lợi thế của mẫu xe nằm ở thiết kế đã được cập nhật và tâm lý muốn sở hữu phiên bản mới sớm. Về dài hạn, quyết định của người tiêu dùng sẽ phụ thuộc vào chính sách giá, hậu mãi và khả năng điều chỉnh của nhà phân phối chính thức khi đưa thế hệ mới về Việt Nam.

