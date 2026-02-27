Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Dữ liệu học đường trở thành hạ tầng đô thị

Hà Nội triển khai học bạ số đồng loạt ở bậc tiểu học và trung học cơ sở từ năm học 2023–2024, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống này hỗ trợ xác thực thông tin học sinh, đồng bộ hồ sơ, phục vụ tuyển sinh trực tuyến toàn thành phố. Năm 2024, toàn bộ đăng ký vào lớp 1 và lớp 6 tại Hà Nội thực hiện trên nền tảng số, tích hợp địa chỉ cư trú đã xác thực, qua đó kiểm soát phân tuyến và dự báo áp lực sĩ số theo từng quận, huyện.

Sinh viên học ngoại ngữ bằng công nghệ thực tế ảo Metaverse. Ảnh: Thanh niên

TP.HCM cũng phát triển đề án giáo dục thông minh giai đoạn 2021–2025, xây dựng kho học liệu số dùng chung và hệ thống quản lý học tập trực tuyến cho hơn 1.300 trường học. Trung tâm điều hành giáo dục thông minh đặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo thu thập dữ liệu chuyên cần, kết quả học tập, cơ sở vật chất theo thời gian thực. Thành phố sử dụng phân tích dữ liệu để điều chỉnh phân bổ ngân sách, đầu tư trường lớp tại khu vực tăng dân số cơ học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vận hành cơ sở dữ liệu ngành với hơn 24 triệu hồ sơ học sinh, giáo viên trên toàn quốc. Nền tảng này tạo nền móng cho quản trị dựa trên bằng chứng, đồng thời định hình thói quen tương tác số của học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Hình thành năng lực công dân số từ lớp học

Tại Hà Nội và TP.HCM, nhiều trường học tích hợp bảng tương tác, học liệu số, lớp học trực tuyến và mô hình STEM. Học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo để tra cứu tài liệu, hoàn thành dự án học tập trên nền tảng đám mây, trao đổi nhóm qua hệ thống quản lý học tập. Không gian lớp học mở rộng ra ngoài khuôn viên trường, kết nối với thư viện số và nguồn tài nguyên trực tuyến.

Học sinh trường tiểu học ở TPHCM tham quan mô hình robot tại Trung tâm Giáo dục và Đào tạo trí tuệ nhân tạo của Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: SGGP

Ngoài ra, dữ liệu học tập tích hợp vào định danh điện tử VNeID giúp đơn giản hóa thủ tục xác nhận bằng cấp, chứng chỉ. Khi thông tin giáo dục liên thông với dữ liệu dân cư và lao động, thị trường việc làm vận hành minh bạch hơn, giảm phụ thuộc vào giấy tờ thủ công.

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Tỷ lệ hộ gia đình có internet băng rộng tại Hà Nội và TP.HCM vượt 80% theo công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông cuối năm 2024, tạo điều kiện mở rộng học tập trực tuyến. Công dân số trong đô thị thông minh không chỉ tiếp cận tri thức qua vài thao tác trên thiết bị di động, họ tham gia vào hệ sinh thái dữ liệu, cung cấp thông tin, giám sát dịch vụ công và định hình cách chính quyền quản trị giáo dục.

Giáo dục số tại các đô thị lớn đang chuyển từ số hóa thủ tục sang khai thác dữ liệu để điều hành. Khi người học làm chủ công nghệ và tương tác chủ động với nền tảng số, đô thị thông minh không dừng ở hạ tầng kỹ thuật, nó phản chiếu trình độ và năng lực của chính công dân trong kỷ nguyên số.