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LocknLock ra mắt bàn ủi hơi nước hút vải thông minh thế hệ mới

Nam Khánh

Nam Khánh

14:08 | 23/07/2026
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Thương hiệu gia dụng và phong cách sống toàn cầu LocknLock chính thức ra mắt dòng bàn ủi hơi nước cầm tay thế hệ mới tích hợp công nghệ hút vải thông minh, hướng đến các gia đình bận rộn và người trẻ tìm kiếm giải pháp công nghệ tiện lợi cho việc chăm sóc quần áo.
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Với nhiều gia đình, khoảng thời gian đầu ngày thường là một "cuộc chạy đua" để kịp giờ làm, giờ học. Trong đó, việc chuẩn bị trang phục tươm tất mỗi sáng vô tình trở thành áp lực không nhỏ, đặc biệt là với các bà mẹ luôn cần tiết kiệm thời gian cho việc là ủi.

LocknLock ra mắt bàn ủi hơi nước hút vải thông minh thế hệ mới

Bên cạnh đó, với những người trẻ yêu thích thời trang và làm đẹp, việc tìm kiếm những sản phẩm ứng dụng công nghệ mới để hỗ trợ chăm sóc tủ đồ cá nhân một cách nhanh chóng, tiện lợi cũng là nhu cầu thực tế hiện nay.

LocknLock mang đến câu trả lời hoàn hảo với dòng bàn ủi hơi nước hút vải thông minh thế hệ mới. Điểm nhấn vượt trội của thiết bị nằm ở sự kết hợp đột phá giữa luồng hơi nước mạnh mẽ và công nghệ hút vải, giúp cố định bề mặt vải và ủi phẳng chỉ trong vài đường lướt nhẹ. Tân binh của thương hiệu gia dụng Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tối giản hóa việc chăm sóc quần áo để người dùng thong dong tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc đầu ngày.

"Hút & Ủi" đồng thời: Là phẳng nhanh chóng, hiệu quả

Khác với các dòng bàn ủi cầm tay thông thường phải dùng tay để kéo căng hoặc giữ mép quần áo khi ủi, sản phẩm mới của LocknLock sở hữu cải tiến đáng chú ý.

Được trang bị động cơ BLDC công suất lớn 1400W cùng lực hút lên đến 5000Pa, sản phẩm có khả năng bám sát bề mặt vải và làm phẳng khi lướt qua. Ngay sau đó, luồng hơi nước áp suất cao sẽ thẩm thấu sâu vào từng kẽ vải, giúp làm phẳng các nếp nhăn một cách nhanh chóng.

LocknLock ra mắt bàn ủi hơi nước hút vải thông minh thế hệ mới

Quần áo dễ dàng vào nếp tươm tất mà không tốn quá nhiều sức lực của người dùng. Ngoài ra, mặt đế được phủ sứ (ceramic) giúp bàn ủi lướt đi êm ái, phân bổ nhiệt lượng đồng đều và hạn chế tối đa tình trạng bám dính, bảo vệ sợi vải khỏi nguy cơ bị tổn hại.

Sản phẩm còn chinh phục người dùng nhờ loạt tiện ích hiện đại, được thiết kế nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng. Sản phẩm sở hữu màn hình điều khiển cảm ứng LCD thông minh, cho phép dễ dàng theo dõi và tùy chỉnh các mức hơi nước chỉ với thao tác chạm nhẹ trực quan. Sự tiện dụng của dòng máy thế hệ mới này còn đến từ bình chứa nước có dung tích lên tới 270ml. Mức dung tích này đủ đáp ứng nhu cầu là ủi trang phục hàng ngày cho cả gia đình chỉ trong một lần châm nước, giúp quá trình chăm sóc quần áo diễn ra trơn tru và không bị ngắt quãng.

Yêu chiều mọi trang phục, an tâm trong từng đường ủi

Bàn ủi hơi nước hút vải thông minh LocknLock cũng được đánh giá cao nhờ khả năng sử dụng trên nhiều loại chất liệu vải khác nhau. Sản phẩm phù hợp với hầu hết các chất liệu, từ lụa mềm mại, linen bền chắc, vải jean đến các loại vải sợi tổng hợp sử dụng hằng ngày.

LocknLock ra mắt bàn ủi hơi nước hút vải thông minh thế hệ mới

Để mang lại sự an tâm khi sử dụng, sản phẩm còn trang bị cơ chế tự ngắt thông minh. Thiết bị sẽ tự động tắt sau 10 phút nếu không phát hiện chuyển động sử dụng sau khi làm nóng, đồng thời tự động dừng phun hơi sau 60 giây nếu phát hiện bình chứa hết nước, giúp bảo vệ tối đa độ bền của động cơ và tránh các sự cố ngoài ý muốn khi người dùng bận rộn quên tắt máy.

Cơ hội trải nghiệm thực tế vào dịp cuối tuần tại cửa hàng LocknLock

Nhằm mang đến cơ hội trải nghiệm những tính năng nổi bật của dòng bàn ủi hơi nước hút vải thông minh, LocknLock sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm vào hai ngày cuối tuần 25/07 tại Cửa hàng LocknLock Landmark 81 (TP.HCM) & Lotte Mall West Lake (Hà Nội) và ngày 26/07 tại Cửa hàng LocknLock AEON Mall Bình Tân (TP.HCM) & Times City (Hà Nội).

Tại sự kiện, khách hàng không chỉ được trải nghiệm sản phẩm mà còn được hưởng ưu đãi lên đến 40% khi mua trực tiếp, kèm quà tặng chảo inox và cơ hội nhận thêm nhiều phần quà hấp dẫn khi tham gia các hoạt động trong chương trình.

Hiện sản phẩm đã chính thức có mặt tại hệ thống cửa hàng LocknLock trên toàn quốc. Người tiêu dùng cũng có thể dễ dàng mua sắm thông qua gian hàng chính hãng của LocknLock trên các nền tảng thương mại điện tử.

LocknLock bàn ủi hơi nước

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Hà Nội - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đà Nẵng - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Miền Tây - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Tây Nguyên - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
NL 99.99 13,000 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼200K
Trang sức 99.9 13,190 ▼600K 13,890 ▼600K
Trang sức 99.99 13,200 ▼600K 13,900 ▼600K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼7K 14,002 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼7K 14,003 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 134 ▼7K 139 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 134 ▼7K 1,391 ▼60K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 131 ▼7K 137 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,644 ▼5940K 135,644 ▼5940K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,311 ▼88300K 10,291 ▼97120K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,519 ▲82643K 93,319 ▲92345K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,928 ▼3661K 83,728 ▼3661K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,229 ▼3498K 80,029 ▼3498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,485 ▼2502K 57,285 ▼2502K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
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AUD 17881 18155 18730
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CNY 0 3845 3938
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HKD 0 3225 3427
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KRW 0 16 18
NZD 0 14945 15530
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Cập nhật: 23/07/2026 16:00
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Cập nhật: 23/07/2026 16:00
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