LocknLock ra mắt bàn ủi hơi nước hút vải thông minh thế hệ mới

Với nhiều gia đình, khoảng thời gian đầu ngày thường là một "cuộc chạy đua" để kịp giờ làm, giờ học. Trong đó, việc chuẩn bị trang phục tươm tất mỗi sáng vô tình trở thành áp lực không nhỏ, đặc biệt là với các bà mẹ luôn cần tiết kiệm thời gian cho việc là ủi.

Bên cạnh đó, với những người trẻ yêu thích thời trang và làm đẹp, việc tìm kiếm những sản phẩm ứng dụng công nghệ mới để hỗ trợ chăm sóc tủ đồ cá nhân một cách nhanh chóng, tiện lợi cũng là nhu cầu thực tế hiện nay.

LocknLock mang đến câu trả lời hoàn hảo với dòng bàn ủi hơi nước hút vải thông minh thế hệ mới. Điểm nhấn vượt trội của thiết bị nằm ở sự kết hợp đột phá giữa luồng hơi nước mạnh mẽ và công nghệ hút vải, giúp cố định bề mặt vải và ủi phẳng chỉ trong vài đường lướt nhẹ. Tân binh của thương hiệu gia dụng Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tối giản hóa việc chăm sóc quần áo để người dùng thong dong tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc đầu ngày.

"Hút & Ủi" đồng thời: Là phẳng nhanh chóng, hiệu quả

Khác với các dòng bàn ủi cầm tay thông thường phải dùng tay để kéo căng hoặc giữ mép quần áo khi ủi, sản phẩm mới của LocknLock sở hữu cải tiến đáng chú ý.

Được trang bị động cơ BLDC công suất lớn 1400W cùng lực hút lên đến 5000Pa, sản phẩm có khả năng bám sát bề mặt vải và làm phẳng khi lướt qua. Ngay sau đó, luồng hơi nước áp suất cao sẽ thẩm thấu sâu vào từng kẽ vải, giúp làm phẳng các nếp nhăn một cách nhanh chóng.

Quần áo dễ dàng vào nếp tươm tất mà không tốn quá nhiều sức lực của người dùng. Ngoài ra, mặt đế được phủ sứ (ceramic) giúp bàn ủi lướt đi êm ái, phân bổ nhiệt lượng đồng đều và hạn chế tối đa tình trạng bám dính, bảo vệ sợi vải khỏi nguy cơ bị tổn hại.

Sản phẩm còn chinh phục người dùng nhờ loạt tiện ích hiện đại, được thiết kế nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng. Sản phẩm sở hữu màn hình điều khiển cảm ứng LCD thông minh, cho phép dễ dàng theo dõi và tùy chỉnh các mức hơi nước chỉ với thao tác chạm nhẹ trực quan. Sự tiện dụng của dòng máy thế hệ mới này còn đến từ bình chứa nước có dung tích lên tới 270ml. Mức dung tích này đủ đáp ứng nhu cầu là ủi trang phục hàng ngày cho cả gia đình chỉ trong một lần châm nước, giúp quá trình chăm sóc quần áo diễn ra trơn tru và không bị ngắt quãng.

Yêu chiều mọi trang phục, an tâm trong từng đường ủi

Bàn ủi hơi nước hút vải thông minh LocknLock cũng được đánh giá cao nhờ khả năng sử dụng trên nhiều loại chất liệu vải khác nhau. Sản phẩm phù hợp với hầu hết các chất liệu, từ lụa mềm mại, linen bền chắc, vải jean đến các loại vải sợi tổng hợp sử dụng hằng ngày.

Để mang lại sự an tâm khi sử dụng, sản phẩm còn trang bị cơ chế tự ngắt thông minh. Thiết bị sẽ tự động tắt sau 10 phút nếu không phát hiện chuyển động sử dụng sau khi làm nóng, đồng thời tự động dừng phun hơi sau 60 giây nếu phát hiện bình chứa hết nước, giúp bảo vệ tối đa độ bền của động cơ và tránh các sự cố ngoài ý muốn khi người dùng bận rộn quên tắt máy.

Cơ hội trải nghiệm thực tế vào dịp cuối tuần tại cửa hàng LocknLock

Nhằm mang đến cơ hội trải nghiệm những tính năng nổi bật của dòng bàn ủi hơi nước hút vải thông minh, LocknLock sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm vào hai ngày cuối tuần 25/07 tại Cửa hàng LocknLock Landmark 81 (TP.HCM) & Lotte Mall West Lake (Hà Nội) và ngày 26/07 tại Cửa hàng LocknLock AEON Mall Bình Tân (TP.HCM) & Times City (Hà Nội).

Tại sự kiện, khách hàng không chỉ được trải nghiệm sản phẩm mà còn được hưởng ưu đãi lên đến 40% khi mua trực tiếp, kèm quà tặng chảo inox và cơ hội nhận thêm nhiều phần quà hấp dẫn khi tham gia các hoạt động trong chương trình.

Hiện sản phẩm đã chính thức có mặt tại hệ thống cửa hàng LocknLock trên toàn quốc. Người tiêu dùng cũng có thể dễ dàng mua sắm thông qua gian hàng chính hãng của LocknLock trên các nền tảng thương mại điện tử.