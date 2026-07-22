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Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu tuồn vào hệ thống bán lẻ SJC

Sơn Tinh

Sơn Tinh

21:08 | 22/07/2026
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Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm bốn bị can về tội buôn lậu, bước đầu xác định khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu đã vào hệ thống bán lẻ SJC để tiêu thụ.
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Bốn bị can bị khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố thêm bốn bị can về tội “Buôn lậu” khi mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Bốn bị can vừa bị khởi tố cùng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm này gồm Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), cùng Trần Công (sinh năm 1975), Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994) và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố bị can. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố bị can. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty SJC đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hồng Duyên trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công bán số kim cương cho Công ty SJC, còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao hàng cho công ty.

Thủ đoạn hợp thức hóa hồ sơ qua hệ thống quản lý và kiểm định

Cơ quan điều tra xác định để che giấu nguồn gốc hàng hóa, Phạm Thị Hồng Duyên sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng cách làm đó, số hàng nhập lậu được hợp thức hóa hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Tang vật thu giữ trong vụ án.
Tang vật thu giữ trong vụ án.

Sau khi hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC, đơn vị kiểm định của SJC, để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Các đối tượng chia nhỏ số lượng trong từng lần kiểm định nhằm tránh bị phát hiện và tạo vỏ bọc hợp pháp cho hàng hóa.

Việc dữ liệu trên hệ thống quản lý bị can thiệp cho thấy yêu cầu cấp thiết về minh bạch dữ liệu và truy xuất nguồn gốc trong kinh doanh vàng bạc, đá quý. Một quy trình số hóa chặt chẽ, có khả năng đối chiếu và lưu vết giao dịch, sẽ hạn chế nguy cơ hồ sơ bị làm giả để hợp thức hóa hàng nhập lậu.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ và thu lợi bất chính. Trước đó, bà Lê Thúy Hằng đã bị tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Quảng Bình

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Thứ hai, 27/07/2026 15:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 23:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Cập nhật: 22/07/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼50K 14,600
NL 99.99 13,200 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100 ▲200K
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
Cập nhật: 22/07/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 142 ▼1292K 14,602 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142 ▼1292K 14,603 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141 ▼1278K 145 ▼1309K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141 ▼1278K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 138 ▼1251K 143 ▼1291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▲121086K 141,584 ▲127386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼300K 107,411 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼86996K 974 ▼96698K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼244K 87,389 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼234K 83,527 ▼234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼167K 59,787 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cập nhật: 22/07/2026 23:00
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Cập nhật: 22/07/2026 23:00
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