Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu tuồn vào hệ thống bán lẻ SJC

Bốn bị can bị khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố thêm bốn bị can về tội “Buôn lậu” khi mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Bốn bị can vừa bị khởi tố cùng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm này gồm Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), cùng Trần Công (sinh năm 1975), Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994) và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố bị can. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty SJC đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hồng Duyên trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công bán số kim cương cho Công ty SJC, còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao hàng cho công ty.

Thủ đoạn hợp thức hóa hồ sơ qua hệ thống quản lý và kiểm định

Cơ quan điều tra xác định để che giấu nguồn gốc hàng hóa, Phạm Thị Hồng Duyên sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng cách làm đó, số hàng nhập lậu được hợp thức hóa hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Sau khi hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC, đơn vị kiểm định của SJC, để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Các đối tượng chia nhỏ số lượng trong từng lần kiểm định nhằm tránh bị phát hiện và tạo vỏ bọc hợp pháp cho hàng hóa.

Việc dữ liệu trên hệ thống quản lý bị can thiệp cho thấy yêu cầu cấp thiết về minh bạch dữ liệu và truy xuất nguồn gốc trong kinh doanh vàng bạc, đá quý. Một quy trình số hóa chặt chẽ, có khả năng đối chiếu và lưu vết giao dịch, sẽ hạn chế nguy cơ hồ sơ bị làm giả để hợp thức hóa hàng nhập lậu.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ và thu lợi bất chính. Trước đó, bà Lê Thúy Hằng đã bị tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.