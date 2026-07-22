Thanh tra chỉ hàng loạt sai phạm tại bệnh viện hơn 169 tỷ đồng ở Huế. Ảnh minh họa: Văn Ngọc.

Thanh tra chỉ hàng loạt sai phạm tại bệnh viện hơn 169 tỷ đồng ở Huế

Thanh tra TP.Huế vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên đề đối với dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam tại xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế. Kết luận cho thấy hàng loạt sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng, mua sắm thiết bị và quản lý dự án, khiến nhiều tài sản công không được khai thác, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Theo kết luận thanh tra, dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND TP. Huế) phê duyệt lần đầu năm 2003, giao Sở Y tế làm chủ đầu tư. Sau bốn lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư tăng lên hơn 169,5 tỷ đồng.

Dự án gồm 54 gói thầu, khởi công từ năm 2003 và đưa vào sử dụng từ năm 2015. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ vận hành, dự án vẫn chưa thể quyết toán do 29 trong tổng số 54 gói thầu không đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

Thanh tra xác định việc điều chỉnh tổng mức đầu tư ở nhiều thời điểm chưa tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Lần điều chỉnh năm 2015 vẫn áp dụng Luật Xây dựng năm 2003 trong khi Luật Xây dựng năm 2014 đã có hiệu lực. Hồ sơ cũng không đánh giá đầy đủ hiệu quả tài chính, kinh tế, xã hội của việc điều chỉnh dự án.

35 thiết bị y tế tiền tỷ bị bỏ kho

Một trong những nội dung nổi bật của kết luận thanh tra là tình trạng đầu tư thiết bị y tế không phù hợp với nhu cầu thực tế.

Qua kiểm tra, 35 thiết bị y tế đã được nghiệm thu, thanh toán nhưng chưa từng đưa vào sử dụng, trong đó có hai máy chạy thận nhân tạo. Nhiều thiết bị phải lưu kho nhiều năm vì bệnh viện không có nhu cầu sử dụng, thiếu nhân lực vận hành hoặc không có bệnh nhân phù hợp.

Kết quả kiểm kê năm 2022 cho thấy nhiều thiết bị giá trị lớn như lồng ấp trẻ sơ sinh, máy chạy thận nhân tạo, máy gây mê, máy giúp thở và nhiều thiết bị chuyên dụng khác đã hết thời gian bảo hành, hư hỏng hoặc lạc hậu về công nghệ, không còn khả năng sử dụng.

Theo Thanh tra TP. Huế, việc xác định nhu cầu đầu tư ban đầu vượt quá quy mô khám chữa bệnh và năng lực chuyên môn của bệnh viện. Giám đốc Sở Y tế tại thời điểm mua sắm thiết bị năm 2015 được xác định thiếu trách nhiệm trong việc xác định nhu cầu đầu tư, dẫn đến mua sắm không phù hợp, gây lãng phí ngân sách.

Ngoài hiệu quả đầu tư thấp, cơ quan thanh tra còn phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình triển khai các gói thầu.

Tại gói thầu số 2, chủ đầu tư không gửi thông báo trúng thầu bằng văn bản, hồ sơ quản lý chất lượng không đầy đủ, nhật ký thi công không có trong hồ sơ nghiệm thu. Thời gian thi công kéo dài hơn 2.299 ngày so với hợp đồng nhưng không ký phụ lục điều chỉnh và cũng không báo cáo người quyết định đầu tư.

Đối với gói thầu số 19, chủ đầu tư không thẩm định điều chỉnh dự toán trước khi phê duyệt, không thực hiện thương thảo hợp đồng. Nhiều hạng mục không có bản vẽ thiết kế thi công hoặc hồ sơ chưa đủ thành phần ký duyệt. Có 14 hạng mục đã được nghiệm thu, thanh toán nhưng hồ sơ không có bản vẽ hoàn công.

Ở gói thầu số 47 về cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế bổ sung, Thanh tra TP. Huế xác định việc tổ chức lựa chọn nhà thầu có nhiều vi phạm như không lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không đăng tải kế hoạch đấu thầu, không có báo cáo thẩm định và không xếp hạng nhà thầu theo quy định.

Cơ quan thanh tra cũng cho rằng việc gia hạn hợp đồng chỉ căn cứ vào đề nghị của liên danh nhà thầu mà không xác minh thực tế đã thể hiện sự thiếu trách nhiệm trong quản lý hợp đồng, làm lợi cho nhà thầu.

Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự

Kết luận thanh tra cho biết một số thiết bị đã được nghiệm thu, thanh toán dù chưa có đầy đủ hồ sơ theo quy định, chưa lập bản vẽ hoàn công hoặc chưa có biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt.

Đáng chú ý, hai máy chạy thận nhân tạo trị giá hơn 1,23 tỷ đồng không được hạch toán là tài sản cố định theo quy định.

Thanh tra còn phát hiện biên bản nghiệm thu năm 2015 xác nhận toàn bộ thiết bị đã được lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ cho đơn vị sử dụng, trong khi thực tế nhiều thiết bị chưa được lắp đặt hoặc chưa chạy thử.

Một số thiết bị như máy gây mê kèm thở dùng khí y tế trung tâm và hai máy chạy thận nhân tạo còn thiếu chứng nhận xuất xứ hoặc chứng nhận chất lượng theo hợp đồng đã ký.

Theo Thanh tra TP. Huế, việc nghiệm thu và thanh toán khi thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện đã gây lãng phí ngân sách nhà nước, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ các sai phạm được phát hiện, Thanh tra TP. Huế kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và thực hiện đầy đủ các nội dung của kết luận thanh tra.

Cơ quan thanh tra cũng đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế rà soát toàn bộ hồ sơ quyết toán dự án, xây dựng phương án xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng kéo dài. Sở Xây dựng được giao kiểm định chất lượng công trình để phục vụ công tác quyết toán.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế cùng các đơn vị liên quan phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định, đồng thời xây dựng phương án khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và hệ thống thiết bị đã được đầu tư nhằm hạn chế tiếp tục phát sinh lãng phí ngân sách.