Chuyển đổi số
Y tế số

Sở Y tế TP.HCM: Khi số hóa chưa theo kịp yêu cầu thanh tra

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

16:57 | 24/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Thanh tra TP.HCM vừa công bố kết luận chỉ ra hàng loạt thiếu sót tại Sở Y tế TP.HCM trong công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư giai đoạn 2024–2025. Điều đáng chú ý là nhiều kết luận thanh tra chỉ được đăng trên mạng nội bộ, chưa lên cổng thông tin điện tử, theo đó, đặt ra câu hỏi thực chất về mức độ chuyển đổi số trong quản trị hành chính y tế tại đô thị lớn nhất cả nước.
Du Lịch Việt giảm giá hơn 300 tour tại Ngày hội du lịch TP. Hồ Chí Minh 2025 Kinh tế số - động lực tăng trưởng mới của TP.HCM TP HCM sắp có 'bản đồ số nhà' dùng chung toàn thành phố
Cần chấn chỉnh những hạn chế trong công tác thanh tra, tiếp công dân tại Sở Y tế TP HCM
Cần chấn chỉnh những hạn chế trong công tác thanh tra, tiếp công dân tại Sở Y tế TP HCM. Ảnh: TH.

Số liệu chỉ rõ khoảng cách giữa cam kết và thực thi

Kết luận thanh tra bao quát giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến 30/6/2025, thời điểm Sở Y tế TP.HCM vừa hoàn thành sáp nhập với Sở Y tế tỉnh Bình Dương và Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hình thành cơ cấu tổ chức với ba trụ sở làm việc trải rộng trên địa bàn mở rộng. Trong giai đoạn này, Thanh tra Sở thực hiện tổng cộng 8 cuộc thanh tra, phân bổ cho cả ba đơn vị tiền thân.

Thanh tra TP.HCM xác định 2 trong 8 cuộc thanh tra không có chỉ đạo của người ra quyết định về việc xây dựng dự thảo kết luận theo đúng yêu cầu của Luật Thanh tra năm 2022. Tỷ lệ này còn cao hơn ở khâu chia sẻ thông tin nội bộ: 5 trong 8 cuộc không gửi dự thảo kết luận đầy đủ đến các thành viên đoàn thanh tra. Đây không phải lỗi kỹ thuật nhỏ mà là lỗ hổng trong quy trình kiểm soát chất lượng thanh tra, nơi mà chính sự minh bạch nội bộ là điều kiện tiên quyết.

Đáng lo hơn, 4 trong 8 cuộc thanh tra không thực hiện giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quy định, tức là thiếu một tầng kiểm soát quan trọng trong toàn bộ quy trình. Trách nhiệm của người đứng đầu cũng bộc lộ rõ khi 3 trong 8 cuộc không có văn bản kiến nghị thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra, 3 trong 8 cuộc chưa ban hành văn bản tổ chức thực hiện kết luận.

Con số đáng chú ý nhất là 6 trong 8 cuộc chưa thực hiện đầy đủ việc theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra – tỷ lệ cao nhất trong toàn bộ các nhóm thiếu sót được chỉ ra, phản ánh một thực trạng phổ biến trong hành chính công: ra kết luận nhưng thiếu cơ chế theo dõi thực thi đến cùng.

Công khai trên cổng điện tử: Yêu cầu tối thiểu vẫn chưa đạt

Trong bối cảnh TP.HCM đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số và hạ tầng dịch vụ công điện tử, phát hiện về việc công khai kết luận thanh tra mang ý nghĩa đặc biệt đáng suy ngẫm. Kết luận thanh tra chỉ rõ một số cuộc thanh tra chỉ đăng tải kết quả trên mạng nội bộ, chưa công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan theo đúng quy định.

Yêu cầu công khai kết luận thanh tra trên cổng điện tử không phải quy định mới. Đây là thực hành hành chính cơ bản trong lộ trình số hóa mà nhiều bộ ngành và địa phương đã triển khai nhiều năm nay. Việc Sở Y tế, một cơ quan quản lý lĩnh vực nhạy cảm trực tiếp liên quan đến sức khỏe hàng chục triệu người, vẫn chưa thực hiện đầy đủ bước công khai điện tử này cho thấy khoảng cách thực chất giữa cam kết chuyển đổi số và vận hành hằng ngày.

TP.HCM tăng tốc chuẩn bị hạ tầng số cho sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu TP.HCM tăng tốc chuẩn bị hạ tầng số cho sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu

46 đơn trễ hạn và bài toán quản lý hồ sơ số

Trong công tác tiếp công dân, Sở Y tế tiếp nhận 1.029 đơn thư trong giai đoạn thanh tra, tiếp 396 lượt công dân, trong đó 684 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Thanh tra TP.HCM xác định 46 đơn xử lý trễ hạn, 30 đơn phân loại chưa đảm bảo, 90 đơn xử lý chưa phù hợp nguyên tắc và 18 đơn chưa thông báo kết quả cho công dân.

Riêng tại Sở Y tế tỉnh Bình Dương cũ, việc phân công người tiếp công dân không phải công chức thuộc Thanh tra Sở mà là công chức thuộc các phòng chuyên môn, điều này được xác định là chưa phù hợp với quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013. Đây là thiếu sót về nhân sự quy trình, không phải lỗi vận hành kỹ thuật, nhưng hệ quả thực tế là người dân tiếp xúc với cán bộ không được đào tạo chuyên biệt về nghiệp vụ tiếp công dân.

Nhìn từ góc độ quản lý hồ sơ số, những con số này đặt ra câu hỏi về hiệu quả của hệ thống phần mềm quản lý đơn thư đang vận hành tại đây. Một hệ thống tiếp nhận và xử lý đơn thư được số hóa tốt phải có khả năng cảnh báo tự động khi hồ sơ sắp đến hạn, phân loại sơ bộ theo quy tắc lập trình sẵn và tự động thông báo kết quả cho công dân qua tin nhắn hoặc thư điện tử. Sự tồn tại của 46 đơn trễ hạn là dấu hiệu cho thấy công cụ số chưa được khai thác hết tiềm năng hoặc quy trình vận hành chưa thực sự gắn kết với nền tảng kỹ thuật.

Ủy quyền đối thoại và câu hỏi về trách nhiệm người đứng đầu

Trong công tác giải quyết khiếu nại, năm 2024 không phát sinh vụ việc. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Sở Y tế thụ lý 2 đơn khiếu nại. Tuy nhiên, Thanh tra TP.HCM chỉ ra việc Giám đốc Sở ủy quyền cho Phó Giám đốc chủ trì đối thoại trong một vụ việc là chưa đảm bảo đúng quy định của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Dù số lượng vụ khiếu nại không lớn, thiếu sót này phản ánh vấn đề về nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu trong các tình huống đòi hỏi thẩm quyền trực tiếp.

Phép thử lớn cho năng lực quản trị số

Sáp nhập ba sở y tế từ ba địa phương vốn có hệ thống dữ liệu, quy trình và văn hóa hành chính khác nhau là phép thử lớn cho năng lực quản trị số. Việc tích hợp ba bộ máy vào một thực thể thống nhất đòi hỏi không chỉ ghép người và ghép việc, mà còn chuẩn hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ trên một nền tảng kỹ thuật chung.

Những thiếu sót mà Thanh tra TP.HCM chỉ ra, từ chuyện không gửi dự thảo kết luận đến thành viên đoàn, không công khai trên cổng điện tử, đến 6 trong 8 cuộc thanh tra chưa theo dõi đôn đốc thực thi kết luận và hàng chục đơn thư xử lý sai hoặc trễ hạn, phần lớn là những vấn đề mà một hệ thống quản lý hành chính số hoạt động tốt có thể phòng ngừa hoặc phát hiện sớm.

Thanh tra TP.HCM kiến nghị Giám đốc Sở Y tế tổ chức chấn chỉnh các thiếu sót, đồng thời tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại. Phòng Giám sát, thẩm định và theo dõi sau thanh tra được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận và báo cáo kết quả theo quy định.

Chuyển đổi số trong hành chính công không kết thúc ở việc mua phần mềm hay lắp đặt hệ thống. Nó đòi hỏi cả một quá trình thay đổi thói quen vận hành, xây dựng kỷ luật dữ liệu và liên tục đo lường kết quả thực tế. Những con số trong kết luận thanh tra tại Sở Y tế TP.HCM nhắc nhở rằng khoảng cách giữa có hệ thống số và dùng hệ thống số hiệu quả vẫn còn rất rộng.

Bài liên quan

Bát nháo

Bát nháo 'cò' giấy phép hành nghề y, dược trên mạng xã hội

Có thể bạn quan tâm

Perplexity tung công cụ AI chăm sóc sức khỏe, cạnh tranh với ChatGPT và Copilot

Perplexity tung công cụ AI chăm sóc sức khỏe, cạnh tranh với ChatGPT và Copilot

AI
Perplexity chính thức bước vào lĩnh vực y tế số với Perplexity Health, công cụ quản lý dữ liệu sức khỏe cá nhân tích hợp trí tuệ nhân tạo. Sản phẩm xuất hiện sau ChatGPT Health của OpenAI và Copilot Health từ Microsoft, đẩy cuộc đua AI y tế sang giai đoạn cạnh tranh trực tiếp, nơi dữ liệu cá nhân trở thành nền tảng tạo giá trị.
Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thúc đẩy nghiên cứu khoa học qua hội nghị thường niên

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thúc đẩy nghiên cứu khoa học qua hội nghị thường niên

Y tế số
Ngày 15/3/2026, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ IV năm 2026 với sự tham dự của hơn 900 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện, cơ sở đào tạo y khoa lớn trên cả nước.
Microsoft tung AI tổng hợp hồ sơ sức khỏe cá nhân từ thiết bị đeo và bệnh án

Microsoft tung AI tổng hợp hồ sơ sức khỏe cá nhân từ thiết bị đeo và bệnh án

Y tế số
Dữ liệu sức khỏe cá nhân hiện tồn tại rải rác trên thiết bị đeo thông minh, ứng dụng theo dõi thể chất và hồ sơ bệnh viện. Microsoft ra mắt Copilot Health nhằm kết nối các nguồn thông tin này vào một bản tóm tắt thống nhất, giúp người dùng quan sát tình trạng cơ thể rõ ràng trước mỗi lần thăm khám.
Cập nhật xu thế mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện E

Cập nhật xu thế mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện E

Y tế số
Hội thảo khoa học “Xu thế mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình” do Bệnh viện E tổ chức đã quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành, cập nhật các kỹ thuật phẫu thuật hiện đại và xu hướng điều trị mới trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình và y học thể thao.
Hội Nội khoa TP Hà Nội kỷ niệm 50 năm thành lập, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số y tế

Hội Nội khoa TP Hà Nội kỷ niệm 50 năm thành lập, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số y tế

Y tế số
Ngày 14/3, tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hội Nội khoa TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/3/1976 – 26/3/2026) và Hội nghị khoa học chuyên ngành. Sự kiện đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và đóng góp của Hội đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

29°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
27°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 35°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
37°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
33°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 29°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
27°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 29°C
mây rải rác
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
38°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
38°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
34°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 29°C
mây rải rác
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
29°C
Quảng Bình

25°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
34°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
31°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 29°C
mây thưa
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
35°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
34°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
36°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
29°C
Hà Giang

30°C

Cảm giác: 31°C
mây rải rác
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
29°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 29°C
mây thưa
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
27°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 28°C
mây cụm
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
37°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 29/03/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 29/03/2026 09:00
33°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,720 ▲640K 17,020 ▲640K
Kim TT/AVPL 16,730 ▲640K 17,030 ▲640K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,720 ▲690K 17,020 ▲650K
Nguyên Liệu 99.99 15,800 ▲770K 16,000 ▲780K
Nguyên Liệu 99.9 15,750 ▲770K 15,950 ▲780K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,400 ▲470K 16,800 ▲480K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,350 ▲470K 16,750 ▲480K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,280 ▲470K 16,730 ▲480K
Cập nhật: 24/03/2026 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K
Hà Nội - PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K
Đà Nẵng - PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K
Miền Tây - PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K
Tây Nguyên - PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K
Đông Nam Bộ - PNJ 167,000 ▲4000K 170,000 ▲4000K
Cập nhật: 24/03/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,720 ▲520K 17,020 ▲520K
Miếng SJC Nghệ An 16,720 ▲520K 17,020 ▲520K
Miếng SJC Thái Bình 16,720 ▲520K 17,020 ▲520K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,720 ▲620K 17,020 ▲620K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,720 ▲620K 17,020 ▲620K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,720 ▲620K 17,020 ▲620K
NL 99.90 15,470 ▲400K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,500 ▲400K
Trang sức 99.9 16,210 ▲620K 16,910 ▲620K
Trang sức 99.99 16,220 ▲620K 16,920 ▲620K
Cập nhật: 24/03/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,672 ▲1509K 17,022 ▲420K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,672 ▲1509K 17,023 ▲420K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 167 ▼1461K 170 ▼1488K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 167 ▼1461K 1,701 ▲42K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 165 ▼1443K 1,685 ▲42K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 160,332 ▲4159K 166,832 ▲4159K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 117,638 ▲3151K 126,538 ▲3151K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 105,841 ▲2856K 114,741 ▲2856K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 94,045 ▲2562K 102,945 ▲2562K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 89,495 ▲2449K 98,395 ▲2449K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 61,522 ▲55545K 70,422 ▲63555K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▲1509K 1,702 ▲1536K
Cập nhật: 24/03/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17808 18081 18658
CAD 18637 18915 19529
CHF 32831 33216 33854
CNY 0 3470 3830
EUR 29899 30172 31201
GBP 34496 34888 35820
HKD 0 3235 3437
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15027 15615
SGD 20056 20338 20867
THB 724 788 840
USD (1,2) 26093 0 0
USD (5,10,20) 26135 0 0
USD (50,100) 26163 26183 26364
Cập nhật: 24/03/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,144 26,144 26,364
USD(1-2-5) 25,099 - -
USD(10-20) 25,099 - -
EUR 29,980 30,004 31,243
JPY 161.42 161.71 170.41
GBP 34,658 34,752 35,736
AUD 18,030 18,095 18,667
CAD 18,779 18,839 19,416
CHF 32,966 33,069 33,841
SGD 20,160 20,223 20,896
CNY - 3,762 3,862
HKD 3,292 3,302 3,420
KRW 16.23 16.93 18.31
THB 769.98 779.49 829.45
NZD 15,022 15,161 15,519
SEK - 2,762 2,842
DKK - 4,013 4,129
NOK - 2,643 2,720
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,233.5 - 6,992.36
TWD 743.04 - 894.62
SAR - 6,894.8 7,218.37
KWD - 83,571 88,374
Cập nhật: 24/03/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,094 26,124 26,364
EUR 29,938 30,058 31,235
GBP 34,635 34,774 35,778
HKD 3,291 3,304 3,419
CHF 32,809 32,941 33,864
JPY 162.10 162.75 170.07
AUD 18,038 18,110 18,698
SGD 20,243 20,324 20,906
THB 787 790 825
CAD 18,800 18,876 19,448
NZD 15,131 15,662
KRW 16.84 18.48
Cập nhật: 24/03/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26160 26160 26364
AUD 17997 18097 19025
CAD 18822 18922 19937
CHF 33079 33109 34691
CNY 3765.8 3790.8 3926.5
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30100 30130 31855
GBP 34784 34834 36597
HKD 0 3355 0
JPY 162.64 163.14 173.69
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15147 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20224 20354 21087
THB 0 753.4 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16800000 16800000 17500000
SBJ 14000000 14000000 17500000
Cập nhật: 24/03/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,184 26,234 26,364
USD20 26,184 26,234 26,364
USD1 26,184 26,234 26,364
AUD 18,061 18,161 19,270
EUR 30,221 30,221 31,640
CAD 18,757 18,857 20,170
SGD 20,297 20,447 21,350
JPY 162.99 164.49 169.1
GBP 34,704 35,054 35,928
XAU 16,488,000 0 16,792,000
CNY 0 3,673 0
THB 0 787 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 24/03/2026 17:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hồ sơ đất đai quá hạn, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu chấn chỉnh

Hồ sơ đất đai quá hạn, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu chấn chỉnh

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

NXB Kim Đồng ra mắt

NXB Kim Đồng ra mắt 'Tủ sách Thanh niên' chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Cổng dữ liệu mở VUSTA biến tri thức khoa học thành tài nguyên số

Cổng dữ liệu mở VUSTA biến tri thức khoa học thành tài nguyên số

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Levoit ra mắt quạt tuần hoàn không khí Levoit 22.9 cm

Levoit ra mắt quạt tuần hoàn không khí Levoit 22.9 cm

Corsair 3200D: mẫu case Mid-Tower mới với khả năng tản nhiệt đỉnh cao

Corsair 3200D: mẫu case Mid-Tower mới với khả năng tản nhiệt đỉnh cao

UNIQLO cập nhật dòng sản phẩm chống tia UV Xuân/Hè 2026

UNIQLO cập nhật dòng sản phẩm chống tia UV Xuân/Hè 2026

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Bí quyết thành công của xưởng phim hoạt hình Alibaba: Khi dữ liệu quyết định câu chuyện

Bí quyết thành công của xưởng phim hoạt hình Alibaba: Khi dữ liệu quyết định câu chuyện

3GPP hoàn tất Release 19, khởi động nghiên cứu 6G

3GPP hoàn tất Release 19, khởi động nghiên cứu 6G

Fortinet ra mắt phiên bản FortiOS 8.0

Fortinet ra mắt phiên bản FortiOS 8.0

OpenAI gom ChatGPT, Codex, Atlas vào một nền tảng PC

OpenAI gom ChatGPT, Codex, Atlas vào một nền tảng PC

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Đẩy nhanh tiến độ triển khai xăng E10, mở dư địa chủ động nguồn cung năng lượng

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xăng E10, mở dư địa chủ động nguồn cung năng lượng

Lãi suất tăng đầu năm 2026: Nhịp điều chỉnh của dòng tiền và cơ hội tái cấu trúc nền kinh tế

Lãi suất tăng đầu năm 2026: Nhịp điều chỉnh của dòng tiền và cơ hội tái cấu trúc nền kinh tế

Chứng khoán Việt Nam 2026: Giải pháp nào để vốn chảy mạnh vào nền kinh tế?

Chứng khoán Việt Nam 2026: Giải pháp nào để vốn chảy mạnh vào nền kinh tế?

Thứ Hai đen tối: Dòng tiền tháo chạy, công nghệ trụ vững, bất động sản và logistics chìm sâu

Thứ Hai đen tối: Dòng tiền tháo chạy, công nghệ trụ vững, bất động sản và logistics chìm sâu

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số

'Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc' đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên

LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

Ngày hội việc làm toàn quốc 2026: Định hình thị trường lao động chuyển đổi số

Ngày hội việc làm toàn quốc 2026: Định hình thị trường lao động chuyển đổi số

Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

Từ xe hydro đến hệ sinh thái

Từ xe hydro đến hệ sinh thái '1+N+X': Bước chuyển đổi xanh chiến lược của Trung Quốc

Giải đua Gymkhana Hải Phòng 2026: Bùng nổ tốc độ, xe điện VinFast khẳng định vị thế trên đường đua

Giải đua Gymkhana Hải Phòng 2026: Bùng nổ tốc độ, xe điện VinFast khẳng định vị thế trên đường đua

Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng 'đại chiến viễn thông'

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Audition thắng lớn tại Lễ vinh danh Hall of Fame 2026

Audition thắng lớn tại Lễ vinh danh Hall of Fame 2026