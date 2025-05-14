TP.HCM tăng tốc chuẩn bị hạ tầng số cho sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu

TP.HCM tăng tốc chuẩn bị hạ tầng số cho sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng TàuHạ tầng thông minh
|3 kịch bản tăng trưởng của TP.HCM khi thuế đối ứng của Mỹ có hiệu lực là gì? TP.HCM: Khởi tố hình sự Công ty An Khang về hành vi buôn lậu TP.HCM: Gần 200 nữ sinh lan tỏa thông điệp bình đẳng giới trong công nghệ
|Văn phòng UBND TP.HCM tổng hợp danh mục thủ tục hành chính chuyển Trung tâm Chuyển đổi số để cấu hình lên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.HCM, trước 30-6. Ảnh: Đức Thiện.
UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành, quận huyện và TP Thủ Đức về việc triển khai các hệ thống thông tin phường, xã sau sắp xếp bộ máy. Giai đoạn đầu yêu cầu đảm bảo vận hành các hệ thống thiết yếu, đặc biệt là các giải pháp kỹ thuật liên quan đến an ninh thông tin và chữ ký số.
Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp dịch vụ chữ ký số, trong khi Trung tâm Chuyển đổi số chuẩn bị trang thiết bị và nhân lực. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 31-5.
Về phần mềm quản lý văn bản, Trung tâm Chuyển đổi số được giao hoàn tất thủ tục triển khai hệ thống dùng chung trong quý 3-2025. Đối với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, các sở ngành cần chủ động theo dõi và tham mưu để công bố danh mục thủ tục hành chính mới.
Ngoài ra, TP.HCM sẽ cập nhật quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh trên Cổng thông tin 1022, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong giao tiếp giữa chính quyền và người dân.
Đặc biệt, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ làm việc với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để rà soát, chuẩn bị phương án hạ tầng và giải pháp kỹ thuật, đảm bảo quá trình sáp nhập diễn ra suôn sẻ và ổn định.
|Các đơn vị tạm dừng các dự án công nghệ thông tin mới
UBND TP.HCM đề nghị thủ trưởng sở ngành, địa phương ngừng việc triển khai dự án công nghệ thông tin mới, nâng cấp phần mềm, hệ thống thông tin.
Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số, Văn phòng UBND TP.HCM trong công tác triển khai các hệ thống dùng chung đảm bảo việc vận hành liên tục, thông suốt.