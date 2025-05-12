TP.HCM: Gần 200 nữ sinh lan tỏa thông điệp bình đẳng giới trong công nghệ

Hội nghị "Nữ sinh và STEM” năm 2025 do Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP.HCM phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) tổ chức, với sự đồng hành của Qualcomm Vietnam, MiTek Vietnam và nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.

Hội nghị nằm trong khuôn khổ dự án STEMherVN, với mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học), đồng thời trao quyền cho nữ sinh trở thành lực lượng dẫn dắt đổi mới sáng tạo trong thời đại số.

Bà Trần Vân Anh, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD).

Với chủ đề “Nữ sinh Việt Nam và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên vươn mình”, hội nghị là điểm hẹn giao thoa giữa tri thức - sáng tạo - cảm hứng, mở ra cơ hội kết nối giữa nữ sinh với chuyên gia, doanh nghiệp, nhà giáo dục và các tổ chức xã hội.

Sự kiện mang đến nhiều hoạt động nổi bật: Triển lãm STEM sáng tạo với các mô hình, sản phẩm công nghệ độc đáo do chính các nữ sinh thực hiện; Lễ vinh danh “Đại sứ tích cực STEMherVN 2024”, ghi nhận những gương mặt nữ tiêu biểu có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng học sinh, sinh viên; Trao học bổng STEMherVN cho 11 nữ sinh vượt khó, đam mê học tập các bộ môn STEM; Tọa đàm chuyên đề với sự tham gia của các nhà khoa học, doanh nhân, kỹ sư – giúp các bạn trẻ khai mở tư duy đổi mới sáng tạo và xây dựng bản lĩnh nghề nghiệp.

Bà Loan Trần - Đại diện đơn vị tài trợ Mitek Vietnam.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Vân Anh, Phó Viện trưởng MSD chia sẻ: “STEMherVN không chỉ là một sáng kiến, mà là lời khẳng định rằng nữ giới hoàn toàn có thể dẫn dắt sự đổi thay trong thời đại số. Khi được tiếp cận giáo dục công bằng và truyền cảm hứng, các nữ sinh có thể trở thành nhà sáng tạo, nhà khoa học và kỹ sư của tương lai".

Chia sẻ từ đại diện doanh nghiệp có cơ cấu nhân sự trong ngành kĩ thuật lớn- MiTek Vietnam, bà Loan Trần cho biết, hơn 45% nhân sự tại MiTek là nữ – minh chứng cho hiệu quả từ môi trường làm việc đa dạng giới trong thúc đẩy sáng tạo.

Mang đến một góc nhìn sâu sắc về thị trường việc làm, cơ hội và thách thức của học sinh, sinh viên; niềm đam mê giúp các bạn nữ xây dựng sức mạnh để tỏa sáng trong sự nghiệp; Bí quyết xây dựng sự tự tin và kỹ năng lãnh đạo, chị Lưu Thanh Huyền, Nhà sáng lập Trung tâm hướng nghiệp VOCO đã truyền cảm hứng mạnh mẽ qua hành trình vượt qua định kiến giới và thành công trong sự nghiệp: “Phụ nữ Việt có tiềm năng lớn trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là STEM – nơi cần sự kiên trì, sáng tạo và thấu cảm.”

Không gian triển lãm STEM sáng tạo: nơi các nữ sinh được trực tiếp trải nghiệm mô hình, sản phẩm và ý tưởng STEM độc đáo do chính các bạn thực hiện.

Một trong những điểm nhấn của Hội nghị là Toạ đàm: Nữ sinh Việt Nam và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên vươn mình. Với mục tiêu giúp các bạn trẻ có thêm góc nhìn sâu sắc và đa chiều về vai trò, tiềm năng và cơ hội dành cho nữ giới trong lĩnh vực STEM, đặc biệt là trong bối cảnh đổi mới sáng tạo đang là xu thế toàn cầu.

Tại toạ đàm, TS. Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm giáo dục STEM (ĐH Sư phạm TP.HCM) nhấn mạnh, cần phá bỏ định kiến giới trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Trong khi đó, bà Bùi Thị Thanh Tú (BSSC) chỉ ra lợi thế của nữ giới trong thiết kế giải pháp và sản phẩm nhờ khả năng quan sát và cảm nhận sâu sắc.

Toạ đàm: Nữ sinh Việt Nam và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên vươn mình.

Chia sẻ từ Phạm Việt Thùy Trinh, Đại sứ STEMherVN 2024, sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM), cho thấy quyết tâm vượt qua định kiến để theo đuổi đam mê kỹ thuật: “Ý kiến bên ngoài không quan trọng bằng hành động của chính mình. Em tin rằng nữ giới hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ.”

Hội nghị “Nữ sinh và STEM” năm 2025 không chỉ là diễn đàn kết nối, mà còn là động lực mạnh mẽ giúp khơi dậy niềm tin, bản lĩnh và đam mê đổi mới sáng tạo trong thế hệ nữ sinh Việt. Sự kiện góp phần lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới trong giáo dục và nghề nghiệp STEM, một yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.