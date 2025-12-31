Xe và phương tiện
Hãng xe nào cải thiện nhiều nhất trong năm 2025?

Hải Nguyên

Hải Nguyên

15:01 | 31/12/2025
Stellantis loại bỏ di sản CEO cũ với Jeep Cherokee, Ram Dakota và động cơ Hemi trở lại. Nissan đóng nhà máy lỗ, tung Armada và Leaf mới. Ai thực sự thay đổi để sống còn?
Năm 2025 buộc các hãng xe phải đối mặt thực tế. Họ không thể tiếp tục đổ tiền vào xe điện khi khách hàng chưa sẵn sàng, không thể giữ nguyên chiến lược sai lầm khi doanh số tuột dốc. Stellantis và Nissan chọn hai cách khác nhau để sửa sai, nhưng cùng một mục tiêu: sống sót.

Stellantis xóa dấu vết Carlos Tavares

Carlos Tavares rời ghế CEO Stellantis để lại một mớ hỗn độn. Thương hiệu Jeep chịu đòn nặng nhất khi doanh số tại Mỹ sụt từ 923.291 xe năm 2019 xuống 587.725 xe năm 2024. Đây là cái giá phải trả cho việc đẩy giá xe lên trần, khai tử Cherokee và Renegade, hai mẫu xe dân sinh bán chạy nhất.

Hãng xe nào cải thiện nhiều nhất trong năm 2025?

Lãnh đạo mới của Stellantis hiểu rằng Jeep cần quay về bản chất. Cherokee thế hệ mới xuất hiện với thiết kế hoàn toàn khác, kèm theo Recon, mẫu xe địa hình chưa từng có trong lịch sử thương hiệu. Grand Cherokee và Grand Wagoneer nhận bản nâng cấp toàn diện. Quyết định sản xuất Compass tại Mỹ thay vì Canada cho thấy họ muốn kiểm soát chất lượng chặt chẽ hơn.

Chiến lược phiên bản đặc biệt liên tục được triển khai. Một số bán chạy, một số thất bại, nhưng chúng giữ Jeep luôn xuất hiện trên mặt báo và trong cuộc trò chuyện của người dùng xe.

Ram tách khỏi Dodge để lớn mạnh

Stellantis không dừng ở việc cứu Jeep. Ram từ một dòng xe của Dodge giờ trở thành thương hiệu riêng với tham vọng lớn. Dakota cỡ trung sắp ra mắt, nhắm vào phân khúc mà các đối thủ Nhật Bản từng thống trị. Năm 2028, một mẫu SUV hạng sang từ nhà máy Michigan sẽ xuất hiện với hai lựa chọn: động cơ xăng thuần túy hoặc hệ thống hybrid mở rộng phạm vi.

Hãng xe nào cải thiện nhiều nhất trong năm 2025?

CEO của Ram thể hiện khả năng lắng nghe hiếm có trong ngành công nghiệp ô tô. Động cơ Hemi V8 5.7 lít được phục hồi sau khi suýt biến mất vĩnh viễn. Dự án bán tải chạy hoàn toàn điện bị hủy bỏ vì thị trường chưa chấp nhận. Thay vào đó, hàng loạt sản phẩm phục vụ nhu cầu thực tế sẽ ra mắt từ đầu tháng 1/2025.

Dodge, thương hiệu gần như mất hút trong mấy năm qua, cũng có lý do để ăn mừng. Xe cơ bắp chạy xăng trở lại với động cơ twin-turbo 3.0 lít sáu xi-lanh thẳng hàng, công suất từ 420 đến 550 mã lực. Giá cao hơn Challenger cũ rất nhiều, song người hâm mộ vẫn chấp nhận vì đây là thứ họ thực sự muốn.

Hãng xe nào cải thiện nhiều nhất trong năm 2025?

Nissan chọn đau đớn ngắn hạn

Nissan đi theo hướng ngược lại. Thay vì mở rộng như Stellantis, hãng xe Nhật Bản thu hẹp để tập trung. Những nhà máy hoạt động cầm chừng bị đóng cửa, công suất sản xuất được điều chỉnh sát với nhu cầu thật. Không ai thích sa thải công nhân, nhưng đôi khi sự thật phải được thừa nhận.

Hãng xe nào cải thiện nhiều nhất trong năm 2025?

Điểm sáng đến từ chất lượng sản phẩm. Armada thế hệ mới không còn thua kém các đối thủ cao cấp. Leaf và Sentra ra mắt trong năm 2025 chứng minh Nissan vẫn biết cách làm xe giá phải chăng, thứ ngày càng khan hiếm khi lạm phát tăng cao.

Hãng xe nào cải thiện nhiều nhất trong năm 2025?

Infiniti, thương hiệu xa xỉ từng chìm trong quên lãng, bắt đầu hồi sinh. QX80 mới đẩy doanh số tăng 34,3% trong chín tháng đầu năm, con số ấn tượng giữa thị trường ảm đạm. QX60 được làm mới diện mạo, QX65 chuẩn bị ra mắt năm 2026. Tuy nhiên, QX50 và QX55 phải biến mất vì không còn chỗ đứng.

Câu trả lời thuộc về thời gian

Stellantis chọn đường mở rộng nhiều sản phẩm mới, nhiều phiên bản, nhiều thương hiệu được hồi sinh. Nissan chọn đường thu hẹp, đóng cửa nhà máy lỗ, tập trung vào những gì làm tốt nhất. Hai chiến lược trái ngược nhưng đều hợp lý trong hoàn cảnh riêng.

Stellantis phải chứng minh sản phẩm mới không chỉ đẹp trên giấy mà còn bán được. Jeep Cherokee và Ram Dakota cần chinh phục khách hàng thực tế, không phải chỉ người hâm mộ nhiệt thành. Nissan phải chứng minh thu hẹp không phải bước đầu của suy tàn, mà là nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Doanh số cuối năm 2025 và đầu năm 2026 sẽ trả lời câu hỏi: hãng nào cải thiện thật sự? Thị trường không quan tâm đến lời hứa hay kế hoạch đẹp. Nó chỉ công nhận những ai bán được xe, giữ được khách, tồn tại qua mùa đông khắc nghiệt của ngành công nghiệp ô tô.

