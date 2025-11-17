Toyota Land Cruiser sắp có bán tải và SUV khung liền: phá vỡ truyền thống lâu đời

Concept năm 2023 : bán tải Toyota EPU. Ảnh: carscoops

Thông tin từ tạp chí Best Car Nhật Bản tiết lộ hai mẫu xe mới sẽ từ bỏ khung gầm rời để chuyển sang cấu trúc khung liền, một quyết định táo bạo có thể định hình lại vị thế của Land Cruiser trong phân khúc xe địa hình cao cấp.

Chuyển hướng chiến lược sản phẩm

Kể từ khi ra đời năm 1951, mọi phiên bản Land Cruiser đều được xây dựng trên nền tảng khung gầm rời cứng cáp. Kiến trúc này mang đến độ bền vượt trội, khả năng chịu tải cao và sức mạnh chinh phục địa hình hiểm trở. Tuy nhiên, hai mẫu xe sắp tới sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn khi Toyota quyết định ưu tiên trải nghiệm lái trên đường phố và công năng sử dụng hàng ngày.

Nguồn tin nội bộ từ Toyota cho biết cặp đôi này được xem là "khởi đầu chương mới" trong lịch sử Land Cruiser. Cấu trúc khung liền giúp xe nhẹ hơn, tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn và mang lại cảm giác lái êm ái trên các cung đường đô thị. Quyết định này phản ánh xu hướng thị trường khi ngày càng nhiều người dùng tìm kiếm xe đa dụng phù hợp với cuộc sống thành phố thay vì chỉ tập trung vào khả năng off-road thuần túy.

Thiết kế lấy cảm hứng từ concept EPU và Se

Mẫu bán tải mới sẽ kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ concept Toyota EPU đã xuất hiện tại Tokyo Mobility Show 2023. Xe có chiều dài 5.070 mm với thùng sau có khả năng mở rộng, tạo nên điểm khác biệt rõ rệt so với các dòng bán tải truyền thống như Hilux, Tacoma hay Tundra vẫn giữ nguyên kiến trúc khung gầm rời.

SUV Land Cruiser Se ba hàng ghế cũng từng gây ấn tượng mạnh tại triển lãm cùng năm với kích thước lớn hơn, phục vụ nhu cầu gia đình đông thành viên. Phiên bản sản xuất thương mại của Se dự kiến ra mắt vào năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 75 năm ra đời dòng Land Cruiser. Thời điểm này mang ý nghĩa biểu tượng khi Toyota muốn khẳng định khả năng đổi mới trong khi vẫn tôn trọng di sản lâu đời.

Động cơ điện hay hybrid?

Cả hai concept năm 2023 đều sử dụng động cơ điện hoàn toàn với cụm pin dung lượng lớn và hệ dẫn động bốn bánh. Tuy nhiên, phiên bản sản xuất có thể linh hoạt hơn với nhiều lựa chọn động cơ. Toyota đang cân nhắc phát triển xe trên nền tảng e-TNGA hoặc chuyển sang thiết kế khung liền khác hỗ trợ cả động cơ hybrid.

Chiến lược này nằm trong triết lý "đa con đường" mà Toyota theo đuổi, tương tự như concept Corolla mới vừa trình làng. Thay vì chỉ tập trung vào một loại động cơ duy nhất, hãng xe Nhật muốn cung cấp nhiều phương án để khách hàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu và điều kiện sử dụng của từng thị trường.

Kế hoạch sản xuất tại Mỹ

Thông tin thú vị nhất là cả hai mẫu xe này đều có khả năng được bán tại Bắc Mỹ, trong đó Land Cruiser điện sẽ được sản xuất ngay trên đất Mỹ. Quyết định này xuất phát từ áp lực thuế quan gia tăng và chiến lược nội địa hóa sản xuất của Toyota. Hãng xe vừa công bố cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào hệ thống nhà máy tại Mỹ, cho thấy quyết tâm mở rộng hoạt động sản xuất tại thị trường quan trọng này.

Các lãnh đạo Toyota từng thừa nhận họ đang nghiên cứu phát triển mẫu bán tải giá phải chăng dành cho thị trường Mỹ. Land Cruiser bán tải mới hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò này, cạnh tranh trực tiếp với bán tải điện cỡ Ranger của Ford hoặc thế hệ kế nhiệm của Maverick cỡ nhỏ đang được Ford phát triển.

Theo Best Car, mẫu bán tải Land Cruiser khung liền sẽ chính thức ra mắt vào năm 2027. Còn SUV Se ba hàng ghế xuất hiện sớm hơn một năm vào 2026. Khoảng cách thời gian này cho phép Toyota thử nghiệm phản ứng thị trường với SUV trước khi tung ra bán tải, đồng thời tránh tình trạng hai sản phẩm cạnh tranh lẫn nhau trong giai đoạn đầu.

Nếu hai mẫu xe này được Toyota phân phối chính hãng tại Việt Nam, người dùng sẽ có thêm lựa chọn thú vị trong phân khúc xe cao cấp. Land Cruiser bán tải khung liền có thể cạnh tranh với Ford Ranger Raptor hay các đối thủ từ phân khúc bán tải hạng sang. Còn SUV Se ba hàng ghế sẽ là đối trọng xứng tầm với Hyundai Palisade nếu có giá hợp lý.

Toyota Việt Nam hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về khả năng nhập khẩu hai mẫu xe này. Tuy nhiên, với sự thành công của Land Cruiser Prado và các dòng xe nhập khẩu khác, cơ hội để hai thành viên mới gia nhập thị trường Việt Nam là hoàn toàn khả thi.