Trao Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025

Lê Giang

Lê Giang

10:32 | 17/11/2025
Chiều 14/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao “Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025”.
Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu tại buổi Lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long chia sẻ, trong năm 2025, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Quốc hội ban hành. Luật bổ sung nhiều quy định nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, năng lượng tái tạo, mô hình kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh trong tiêu thụ năng lượng, thực hiện chuyển dịch về năng lượng, thực hiện cam kết phát thải ròng về bằng 0 vào năm 2050.

Trao Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu. Ảnh Sơn Hải

Trong đó, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được coi là giải pháp trọng tâm khi có chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả cao nhất để giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hướng tới phát triển bền vững.

"Trong tiến trình này, báo chí có có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa chính sách và đời sống, là nguồn cảm hứng và động lực truyền thông giúp cộng đồng hiểu rõ, đồng thuận và hành động cùng Chính phủ, Bộ Công Thương và ngành điện vì một tương lai xanh hơn, bền vững hơn cho các thế hệ mai sau. Giải thưởng không chỉ ghi nhận công lao sáng tạo của đội ngũ báo chí mà còn thể hiện sự chung tay của truyền thông với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Năm 2025, giải thưởng tiếp tục nhận được sự quan tâm và hưởng hứng mạnh mẽ từ các cơ quan báo chí trên cả nước", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nói.

Trao Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025
Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Sơn Hải

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long, các tác phẩm dự thi đã thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo và tâm huyết của những người làm báo, góp phần lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng bằng ngôn ngữ sinh động, gần gũi, dễ hiểu.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng ghi nhận Giải thưởng có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh đội ngũ báo chí đã nỗ lực tuyên truyền về Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đánh giá về mùa giải năm nay, ông cho biết nhiều tác phẩm dự thi đã phản ánh chân thực và sâu sắc các mô hình điển hình, sáng kiến tiết kiệm năng lượng từ cộng đồng, doanh nghiệp, khu công nghiệp đến các công trình xanh, đô thị xanh.

Trao Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025
Các tác giải đoạt giải Đặc biệt giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025. Ảnh Sơn Hải
Trao Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025

Các tác giả đoạt giải A giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025. Ảnh Sơn Hải
Trao Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025

Các tác giải đoạt giải khuyến khích giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025. Ảnh Sơn Hải

Năm nay, giải thu hút 477 tác phẩm dự thi thuộc nhiều loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, video clip…

Sau quá trình chấm khách quan, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 40 tác phẩm xuất sắc trao giải: Báo in: 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C, 3 giải Khuyến khích; báo điện tử: 1 giải đặc biệt, 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C, 5 giải khuyến khích; phát thanh: 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C, 2 giải khuyến khích; truyền hình: 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C, 3 giải khuyến khích; video clip: 2 giải B, 2 giải khuyến khích.

năng lượng Bộ Công thương Giải Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025

