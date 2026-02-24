Hội chùa Hương 2026 số hóa toàn diện: Camera AI, vé QR, quản lý lễ hội thông minh

Ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ khai hội du lịch chùa Hương 2026 chính thức diễn ra tại sân chùa Thiên Trù, thuộc Khu di tích và danh thắng Hương Sơn (xã Hương Sơn, Hà Nội).

Theo Ban tổ chức, từ mồng 1 đến hết mồng 5 Tết, quần thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương đã đón 135.895 lượt khách, tăng 138% so với cùng kỳ năm trước. Riêng ngày mồng 5 Tết ghi nhận 51.190 lượt người hành hương.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng năm mới Bính Ngọ và khai hội du lịch chùa Hương năm 2026. Ảnh Trần Việt.

Dù lượng khách tăng cao, công tác tổ chức được triển khai bài bản, khoa học nên an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và điều tiết giao thông vẫn được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc kéo dài tại các “điểm nóng” như bến Yến, bến Thiên Trù hay khu vực động Hương Tích.

Đột phá chuyển đổi số: AI giám sát, vé điện tử, QR code

Điểm nhấn nổi bật của mùa lễ hội năm nay là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản lý.

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Vương Trọng Đạo, hệ thống camera AI được lắp đặt tại các điểm trọng yếu nhằm giám sát an ninh trật tự, kiểm soát lưu lượng khách và hỗ trợ phân luồng giao thông. Hạ tầng viễn thông được đầu tư đồng bộ, phục vụ công tác điều hành theo thời gian thực.

Toàn bộ hoạt động bán vé thắng cảnh và dịch vụ đò thuyền được thực hiện bằng phương thức điện tử, mã QR thay cho vé giấy truyền thống. Ban quản lý đã bố trí 10 cổng kiểm soát vé dọc suối Yến; nâng cấp 4 bến thuyền, bảo đảm năng lực đỗ hơn 5.000 ô tô và vận chuyển khoảng 60.000 khách/ngày.

Trên 3.700 thuyền đò được đưa vào sử dụng trong mùa lễ hội năm nay. Ảnh Trần Việt.

Ngoài ra, Ban tổ chức thành lập tổ phản ứng nhanh tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng 19001207, tăng cường tính minh bạch và khả năng xử lý sự cố kịp thời.

Trước dự báo mùa lễ hội năm nay có thể đón hơn 1 triệu lượt khách, địa phương đã siết chặt hoạt động giao thông đường thủy.

Hơn 3.700 thuyền đò được đưa vào hợp tác xã quản lý thống nhất, quy định rõ số lượng khách theo từng loại đò: thuyền nhỏ chở 6-10 người, thuyền lớn 10-15 người. 100% đò xuất bến phải trang bị đầy đủ áo phao; nếu không có hoặc du khách không mặc áo phao sẽ kiên quyết không cho rời bến.

Đặc biệt, xuồng gắn máy không được vận chuyển du khách trên suối Yến, chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, từ đó góp phần giữ gìn không gian sinh thái, văn hóa và đảm bảo an toàn.

Hướng tới lễ hội “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”

Phát biểu tại lễ khai hội, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Lê Văn Trang nhấn mạnh việc tổ chức lễ hội theo hướng đổi mới tư duy và cách làm không chỉ nhằm xây dựng mùa lễ hội an toàn, thân thiện, chất lượng mà còn đặt nền móng cho phát triển bền vững khu di tích.

Dù trời mưa, dòng người vẫn nô nức trảy hội chùa Hương. Ảnh Trần Việt.

Địa phương định hướng đưa chùa Hương trở thành sản phẩm du lịch 4 mùa, từng bước khẳng định vị thế điểm đến văn hóa - tâm linh tiêu biểu của Thủ đô.

Song song với chuyển đổi số, công tác chỉnh trang cảnh quan cũng được triển khai mạnh mẽ. Nhiều điểm kinh doanh không phù hợp đã được tháo dỡ, trả lại không gian văn hóa – tâm linh trang nghiêm cho khu di tích.

Với sự chuẩn bị đồng bộ cả về hạ tầng công nghệ lẫn quản lý thực địa, Hội chùa Hương 2026 đang cho thấy mô hình kết hợp giữa giá trị truyền thống và quản trị hiện đại, hướng tới hình ảnh lễ hội “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thông minh”.