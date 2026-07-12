Trước ngày khai giảng: Hoàn tất điều chuyển giáo viên đến từng xã, từng trường

Điều chuyển giáo viên để bảo đảm quyền học tập của học sinh

Nghị quyết số 180/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị hành chính cấp xã theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Trong lĩnh vực giáo dục, UBND các tỉnh, thành phố được giao hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trước ngày 30/8/2026. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm hoạt động của các cơ sở giáo dục diễn ra ổn định, không làm gián đoạn công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Điểm đáng chú ý của Nghị quyết là yêu cầu các địa phương rà soát, điều chuyển và bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp đến từng xã, phường và từng cơ sở giáo dục. Việc phân bổ nhân lực phải ưu tiên giáo viên trực tiếp đứng lớp, hạn chế tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên cục bộ vốn đã tồn tại nhiều năm tại không ít địa phương.

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh nhiều địa phương đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, kéo theo sự thay đổi về quy mô dân số, mạng lưới trường học và nhu cầu giáo viên. Nếu không kịp thời điều chỉnh, nguy cơ mất cân đối giữa các cơ sở giáo dục sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy học ngay từ đầu năm học.

Gắn sắp xếp bộ máy với nâng cao chất lượng giáo dục

Việc điều chuyển giáo viên không chỉ nhằm giải quyết bài toán nhân sự trước mắt mà còn hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn lực sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo yêu cầu của Chính phủ, việc bố trí giáo viên phải dựa trên nhu cầu thực tế của từng địa phương, từng cơ sở giáo dục, bảo đảm nguồn nhân lực được phân bổ hợp lý thay vì dàn trải theo địa giới hành chính cũ.

Song song với việc bố trí đội ngũ, các địa phương phải triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; chủ động phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ma túy, thuốc lá điện tử và các nguy cơ phát sinh trên không gian mạng.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Trường hợp để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an toàn học đường sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Bảo đảm hoạt động của các cơ sở giáo dục diễn ra ổn định, không làm gián đoạn công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Hoàn thiện hạ tầng giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển

Bên cạnh việc sắp xếp đội ngũ giáo viên, Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát quy hoạch, quỹ đất và đẩy nhanh thủ tục đầu tư xây dựng trường học nhằm đáp ứng tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu không để xảy ra tình trạng khu đô thị, khu công nghiệp hoặc khu dân cư phát triển nhanh nhưng thiếu trường học, thiếu lớp học. Đây được xem là điều kiện quan trọng để bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của người dân và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong dài hạn.

Đối với các trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới đất liền, các địa phương phải bảo đảm tiến độ đầu tư đồng bộ cả về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Ký túc xá, nước sạch, bếp ăn, thiết bị dạy học cùng phương án vận hành sau đầu tư đều phải được chuẩn bị đầy đủ để các công trình phát huy hiệu quả ngay khi đưa vào sử dụng.

Một nội dung khác được Chính phủ yêu cầu là chủ động rà soát các trụ sở cơ quan nhà nước và nhà công vụ dôi dư sau sắp xếp để đề xuất chuyển đổi thành trường học hoặc cơ sở y tế khi đáp ứng đủ điều kiện. Giải pháp này vừa tận dụng hiệu quả tài sản công, vừa góp phần bổ sung hạ tầng giáo dục tại những khu vực còn thiếu trường, thiếu lớp.

Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho năm học 2026-2027

Để bảo đảm năm học mới diễn ra thuận lợi, Chính phủ giao các địa phương chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ trường lớp, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện an toàn trước thời điểm khai giảng.

Các địa phương cũng phải khẩn trương rà soát, sửa chữa các công trình trường học xuống cấp, xử lý những hạng mục có nguy cơ mất an toàn, đồng thời tuyển dụng hết số biên chế giáo viên đã được giao nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy.

Những yêu cầu này không chỉ hướng tới bảo đảm hoạt động ổn định của năm học 2026-2027 mà còn đặt nền tảng cho việc xây dựng hệ thống giáo dục vận hành hiệu quả hơn sau quá trình sắp xếp bộ máy, sử dụng tối ưu nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.