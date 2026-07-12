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Trước ngày khai giảng: Hoàn tất điều chuyển giáo viên đến từng xã, từng trường

Lê Nhi

Lê Nhi

10:22 | 12/07/2026
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Hoàn thành điều chuyển giáo viên đến từng xã, phường, từng cơ sở giáo dục trước năm học 2026-2027 là một trong những yêu cầu trọng tâm được Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 180/NQ-CP. Không chỉ nhằm bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp ngay từ ngày khai giảng, đây còn là giải pháp xử lý tình trạng phân bổ nhân lực chưa đồng đều sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, hướng tới xây dựng hệ thống giáo dục vận hành hiệu quả và phát triển bền vững.
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Điều chuyển giáo viên để bảo đảm quyền học tập của học sinh

Nghị quyết số 180/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị hành chính cấp xã theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Trong lĩnh vực giáo dục, UBND các tỉnh, thành phố được giao hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trước ngày 30/8/2026. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm hoạt động của các cơ sở giáo dục diễn ra ổn định, không làm gián đoạn công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Điểm đáng chú ý của Nghị quyết là yêu cầu các địa phương rà soát, điều chuyển và bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp đến từng xã, phường và từng cơ sở giáo dục. Việc phân bổ nhân lực phải ưu tiên giáo viên trực tiếp đứng lớp, hạn chế tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên cục bộ vốn đã tồn tại nhiều năm tại không ít địa phương.

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh nhiều địa phương đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, kéo theo sự thay đổi về quy mô dân số, mạng lưới trường học và nhu cầu giáo viên. Nếu không kịp thời điều chỉnh, nguy cơ mất cân đối giữa các cơ sở giáo dục sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy học ngay từ đầu năm học.

Gắn sắp xếp bộ máy với nâng cao chất lượng giáo dục

Việc điều chuyển giáo viên không chỉ nhằm giải quyết bài toán nhân sự trước mắt mà còn hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn lực sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo yêu cầu của Chính phủ, việc bố trí giáo viên phải dựa trên nhu cầu thực tế của từng địa phương, từng cơ sở giáo dục, bảo đảm nguồn nhân lực được phân bổ hợp lý thay vì dàn trải theo địa giới hành chính cũ.

Song song với việc bố trí đội ngũ, các địa phương phải triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; chủ động phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ma túy, thuốc lá điện tử và các nguy cơ phát sinh trên không gian mạng.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Trường hợp để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an toàn học đường sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Trước ngày khai giảng: Hoàn tất điều chuyển giáo viên đến từng xã, từng trường
Bảo đảm hoạt động của các cơ sở giáo dục diễn ra ổn định, không làm gián đoạn công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Hoàn thiện hạ tầng giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển

Bên cạnh việc sắp xếp đội ngũ giáo viên, Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát quy hoạch, quỹ đất và đẩy nhanh thủ tục đầu tư xây dựng trường học nhằm đáp ứng tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu không để xảy ra tình trạng khu đô thị, khu công nghiệp hoặc khu dân cư phát triển nhanh nhưng thiếu trường học, thiếu lớp học. Đây được xem là điều kiện quan trọng để bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của người dân và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong dài hạn.

Đối với các trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới đất liền, các địa phương phải bảo đảm tiến độ đầu tư đồng bộ cả về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Ký túc xá, nước sạch, bếp ăn, thiết bị dạy học cùng phương án vận hành sau đầu tư đều phải được chuẩn bị đầy đủ để các công trình phát huy hiệu quả ngay khi đưa vào sử dụng.

Một nội dung khác được Chính phủ yêu cầu là chủ động rà soát các trụ sở cơ quan nhà nước và nhà công vụ dôi dư sau sắp xếp để đề xuất chuyển đổi thành trường học hoặc cơ sở y tế khi đáp ứng đủ điều kiện. Giải pháp này vừa tận dụng hiệu quả tài sản công, vừa góp phần bổ sung hạ tầng giáo dục tại những khu vực còn thiếu trường, thiếu lớp.

Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho năm học 2026-2027

Để bảo đảm năm học mới diễn ra thuận lợi, Chính phủ giao các địa phương chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ trường lớp, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện an toàn trước thời điểm khai giảng.

Các địa phương cũng phải khẩn trương rà soát, sửa chữa các công trình trường học xuống cấp, xử lý những hạng mục có nguy cơ mất an toàn, đồng thời tuyển dụng hết số biên chế giáo viên đã được giao nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy.

Những yêu cầu này không chỉ hướng tới bảo đảm hoạt động ổn định của năm học 2026-2027 mà còn đặt nền tảng cho việc xây dựng hệ thống giáo dục vận hành hiệu quả hơn sau quá trình sắp xếp bộ máy, sử dụng tối ưu nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

điều chuyển giáo viên giáo viên Nghị quyết 180/NQ-CP tuyển dụng giáo viên

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Hà Giang

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Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
29°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 14,990
Kim TT/AVPL 14,500 14,900
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,900
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 12/07/2026 11:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 149,000
Hà Nội - PNJ 145,000 149,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 149,000
Miền Tây - PNJ 145,000 149,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 149,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 149,000
Cập nhật: 12/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 14,990
Miếng SJC Nghệ An 14,690 14,990
Miếng SJC Thái Bình 14,690 14,990
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,550 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,550 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,550 14,900
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,090 14,790
Trang sức 99.99 14,100 14,800
Cập nhật: 12/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 14,992
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 14,993
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 1,494
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 1,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 1,474
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 145,941
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 110,711
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 100,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 90,073
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 86,093
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 61,622
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cập nhật: 12/07/2026 11:00
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Cập nhật: 12/07/2026 11:00
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Cập nhật: 12/07/2026 11:00
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Cập nhật: 12/07/2026 11:00
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Cập nhật: 12/07/2026 11:00

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Chứng khoán hôm nay 10/7: Giảm điểm cuối tuần, áp lực dồn lên ngân hàng và công nghệ

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