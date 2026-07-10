Điện tử tiêu dùng

iPhone Ultra lộ giá bán và ngày ra mắt dự kiến

Hải Nguyên

Hải Nguyên

18:15 | 10/07/2026
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iPhone Ultra, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên mà Apple đang âm thầm chuẩn bị, vừa hé lộ thêm nhiều chi tiết về giá bán, thời điểm ra mắt và cấu hình bên trong, khiến cộng đồng công nghệ toàn cầu đứng ngồi không yên.
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iPhone Ultra tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán trong giới công nghệ khi hàng loạt nguồn tin cùng lúc tiết lộ những manh mối mới nhất về sản phẩm này, từ thời điểm ra mắt, mức giá bán cho đến thiết kế phần cứng bên trong máy.

Tin đồn về một chiếc iPhone gập mang tên Ultra đã xuất hiện rải rác suốt nhiều năm, song phải đến năm 2026, câu chuyện mới thực sự nóng lên khi các dấu hiệu cho thấy Apple sắp tung ra sản phẩm này ra thị trường. Đoạn mã trong bản beta dành cho nhà phát triển của hệ điều hành iOS 27 gần như xác nhận công ty đang chuẩn bị phần mềm riêng cho một thiết bị có trạng thái gập và nhiều góc mở khác nhau, mở đường cho trải nghiệm đa nhiệm gần giống iPad Mini nhưng vẫn gọn trong túi áo hay ví cầm tay.

iPhone Ultra lộ giá bán và ngày ra mắt dự kiến
Ảnh minh họa: Sam Rutherford của Engadget

Thời điểm ra mắt và mở bán iPhone Ultra

Theo thông lệ nhiều năm qua, Apple thường tổ chức sự kiện ra mắt phần cứng thường niên vào khoảng nửa đầu tháng 9. Nhìn lại hai năm gần nhất, cả iPhone 17iPhone 16 đều trình làng đúng ngày 9 tháng 9, tạo thành một quy luật khá rõ ràng. Thông tin này trùng khớp với nhận định của Mark Gurman, chuyên gia phân tích của Bloomberg chuyên theo dõi Apple, người viết trong bản tin gần đây rằng thời điểm nhiều khả năng nhất để ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone gập là ngày 8 tháng 9, còn ngày 9 tháng 9 được xem là phương án dự phòng.

Tuy vậy, ngày mở bán chính thức có thể đến muộn hơn khá nhiều so với ngày công bố. Theo báo cáo mới đây của Nikkei, Apple đang tăng tốc sản xuất iPhone Ultra, trong khi thông thường hãng chỉ mất một đến hai tuần giữa lúc công bố và lúc mở bán sản phẩm mới. Độ phức tạp cao hơn của iPhone Ultra, cộng thêm tình trạng khan hiếm RAM trên toàn cầu, nhiều khả năng sẽ đẩy lùi ngày bán chính thức đến cuối năm. Một lô hàng nhỏ có thể xuất hiện vào giữa mùa thu, trước khi sản phẩm được bán rộng rãi hơn vào tháng 11, tháng 12 hoặc đầu năm 2027.

Điểm đáng chú ý là Nikkei cho biết Apple đã yêu cầu các nhà cung ứng chuẩn bị sản xuất khoảng 10 triệu chiếc iPhone Ultra, tăng so với dự báo trước đó chỉ khoảng 8 triệu chiếc, cho thấy hãng khá tự tin vào sức mua của thị trường dù giá bán không hề rẻ.

iPhone Ultra lộ giá bán và ngày ra mắt dự kiến
Ảnh minh họa: Sam Rutherford của Engadget

Giá bán iPhone Ultra dự kiến ở mức nào

Dù giá bán chính thức chưa được công bố, phần lớn giới phân tích đều nhận định iPhone Ultra sẽ không hề rẻ. Cả Ming Chi Kuo lẫn Mark Gurman đều đồng thuận rằng mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple sẽ có giá khởi điểm tối thiểu 2.000 USD, thậm chí một số nhà nghiên cứu cho rằng con số thực tế có thể tiệm cận 2.399 USD.

Mức giá này cao hơn cả những đối thủ đang có mặt trên thị trường như Google Pixel 10 Pro Fold, hiện bán với giá 1.799 USD, hay Samsung Galaxy Z Fold 7, đang niêm yết ở mức 2.000 USD. Xét theo cách định giá quen thuộc của Apple cùng chi phí linh kiện tăng cao do tình trạng khan hiếm bộ nhớ toàn cầu, những dự đoán về mức giá trên hoàn toàn có cơ sở.

iPhone Ultra lộ giá bán và ngày ra mắt dự kiến
Ảnh minh họa: Sam Rutherford của Engadget

Thiết kế, màn hình, phần mềm và pin

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa iPhone Ultra và các mẫu điện thoại gập kiểu sách khác nằm ở phần khung máy. Tin đồn cho rằng thân máy sẽ rộng hơn đáng chú ý, gần với chiếc Pixel Fold thế hệ đầu hơn là thiết kế mỏng dài mà Samsung áp dụng cho dòng Galaxy Z Fold. Ưu điểm của cách thiết kế này là khi mở ra, iPhone Ultra sẽ hỗ trợ tỷ lệ màn hình ngang rộng hơn, giúp xem phim và chương trình giải trí thoải mái hơn so với Z Fold 7, vốn có tỷ lệ khung hình gần vuông và thường bị viền đen hai bên khi xem nội dung video.

Theo Kuo, màn hình chính có thể gập của thiết bị đạt kích thước khoảng 7,8 inch, đi kèm màn hình phụ bên ngoài rộng 5,5 inch. Độ dày máy khi mở ra dao động từ 4,5 đến 4,8mm, mỏng hơn cả iPhone Air, còn khi gập lại độ dày rơi vào khoảng 9 đến 9,5mm. iPhone Ultra cũng được trang bị hai camera sau gồm ống kính góc rộng và siêu rộng, cùng bản lề đúc 3D hoàn toàn mới. Ban đầu có một số lo ngại về độ bền của bản lề này, nhưng những vấn đề đó dường như đã được khắc phục khi máy bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

Về màn hình, Bloomberg cho biết Apple đã lựa chọn một công nghệ hiển thị mới giúp giảm nếp gấp mà không loại bỏ hoàn toàn. Cách làm này khá tương đồng với các thiết bị gập hiện có trên thị trường, vốn đã hạn chế đáng chú ý vệt gấp nhưng vẫn còn nhận thấy khi nhìn từ một số góc nhất định. Đáng chú ý, Face ID nhiều khả năng sẽ vắng mặt trên iPhone Ultra, thay vào đó Apple chọn Touch ID thông qua cảm biến vân tay tích hợp trên nút khóa máy. Nguyên nhân chính được cho là Face ID sẽ khiến máy dày hơn và chiếm thêm diện tích màn hình để chứa cảm biến hồng ngoại quét khuôn mặt.

iPhone Ultra lộ giá bán và ngày ra mắt dự kiến
Ảnh minh họa: Nate Ingraham

Về phần mềm, một nâng cấp lớn có thể xuất hiện trên iPhone Ultra là phiên bản iOS được điều chỉnh riêng, mang lại bố cục gần giống iPad khi mở màn hình chính. Theo Bloomberg, điều này bao gồm khả năng chạy song song nhiều ứng dụng, cùng độ phân giải và tỷ lệ khung hình được tối ưu riêng cho từng ứng dụng. Apple còn được cho là đang phát triển bố cục mới cho các ứng dụng iOS hiện có, bổ sung thanh bên trái tương tự trên iPad. Dù vậy, Ultra nhiều khả năng sẽ không chạy hệ điều hành iPadOS, nên có thể không sở hữu đầy đủ tính năng đa nhiệm như các mẫu iPad truyền thống.

Về pin, các báo cáo từ chuỗi cung ứng cho thấy Apple đang thử nghiệm viên pin dung lượng lớn, dao động từ 5.400 đến 5.800mAh. Con số này cao hơn nhiều so với pin 4.400mAh trên Galaxy Z Fold 7 của Samsung, và nhiều khả năng trở thành viên pin dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc iPhone.

Dù thông số cụ thể vẫn còn thay đổi, iPhone Ultra đang định hình trở thành một trong những mẫu iPhone được mong chờ nhất nhiều năm trở lại đây. Apple hiện đi sau các đối thủ như Samsung và Google trên phân khúc màn hình gập, nhưng với khả năng kiểm soát chặt chẽ hệ sinh thái iOS, sự xuất hiện của iPhone Ultra có thể đưa dòng điện thoại gập tiếp cận một lượng người dùng mới đông đảo hơn bao giờ hết.

Toàn bộ thông tin nêu trên xuất phát từ các nguồn tin rò rỉ, dự đoán của giới phân tích như Ming Chi Kuo, Mark Gurman và báo cáo chuỗi cung ứng từ Nikkei, Bloomberg, hiện chưa được Apple chính thức xác nhận.

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Hà Giang

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Thứ ba, 14/07/2026 00:00
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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Kim TT/AVPL 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 10/07/2026 18:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Cập nhật: 10/07/2026 18:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Thái Bình 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 ▼50K 14,900 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 ▼50K 14,900 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 ▼50K 14,900 ▲50K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,090 ▲50K 14,790 ▲50K
Trang sức 99.99 14,100 ▲50K 14,800 ▲50K
Cập nhật: 10/07/2026 18:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 ▲1323K 14,992 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 ▲1323K 14,993 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 ▲7K 1,494 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 ▲7K 1,495 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 ▲7K 1,474 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 ▲693K 145,941 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 ▲525K 110,711 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 ▲476K 100,392 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 ▲427K 90,073 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 ▲408K 86,093 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 ▲46669K 61,622 ▲55489K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cập nhật: 10/07/2026 18:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17711 17984 18571
CAD 18008 18283 18901
CHF 31901 32282 32939
CNY 0 3835 3929
EUR 29394 29615 30695
GBP 34470 34861 35810
HKD 0 3219 3422
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 14841 15431
SGD 19804 20086 20662
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