Siri AI và Apple Intelligence làm lại từ gốc

WWDC 2026 khai mạc tại Apple Park trong bối cảnh Apple cần khẳng định lại vị thế với người dùng lẫn nhà phát triển vốn đã mất dần tin tưởng vào năng lực AI của hãng trong cuộc đua cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Thay vì mở đầu bằng những tính năng mới bóng bẩy, Apple chọn cách nói thẳng vào những điều chưa ổn.

Ảnh: Apple

Theo nhận định của biên tập viên Sarah Perez từ TechCrunch, cấu trúc phần trình bày chính tự nói lên tất cả khi Apple đặt phần sửa lỗi lên trước phần tính năng, và định vị Siri được cải thiện chỉ là một trong nhiều hạng mục cần hoàn thiện thay vì là trọng tâm duy nhất.

Apple giới thiệu phiên bản Siri mới với cam kết trở nên đa năng hơn, linh hoạt hơn trong hội thoại và tích hợp với tính năng nhận diện hình ảnh, đồng thời Siri sẽ tồn tại như một ứng dụng độc lập song song với việc hoạt động xuyên suốt các ứng dụng hiện có.

Điểm khác biệt lớn là Apple hợp tác với Google để đưa Gemini vào làm nền tảng cho thế hệ Apple Foundation Models mới, từ đó vận hành toàn bộ trải nghiệm Apple Intelligence.

Phó chủ tịch cấp cao Craig Federighi phát biểu trong buổi phát trực tiếp rằng "quyền riêng tư trong AI là điều không thể thỏa hiệp", khẳng định dữ liệu chỉ được dùng để thực thi yêu cầu của người dùng và các chuyên gia độc lập có thể kiểm chứng cam kết này bất cứ lúc nào.

Ảnh: Apple

Trên thực tế, Apple Intelligence năm nay mở rộng sang nhiều điểm chạm hơn trong hệ sinh thái. Tính năng mới bao gồm quản lý thẻ trên Safari, cập nhật mật khẩu một chạm, nhận biết ngữ cảnh xuyên ứng dụng, gợi ý trả lời tin nhắn bằng AI trên Messages, và ứng dụng Phone có thể tự kéo thông tin từ Mail hay Messages ngay trong lúc cuộc gọi đang diễn ra.

Với hàng loạt tính năng mới có thể thấy Apple đang chuyển hướng từ việc giới thiệu AI như một tính năng riêng biệt sang tích hợp nó vào từng thao tác nhỏ hàng ngày của người dùng.

iOS 27 vá lỗi cũ, mở rộng cho iPhone 11 trở lên

Apple tuyên bố iOS 27 sẽ tiếp cận nhiều người dùng hơn bất kỳ phiên bản iOS nào trước đó khi cho phép tất cả thiết bị từ iPhone 11 trở đi nâng cấp lên hệ điều hành mới, kèm theo cam kết ảnh mới hiển thị nhanh hơn 70%, AirDrop chuyển tải nhanh hơn 80% và bộ lập lịch CPU được cải thiện để xử lý đa nhiệm tốt hơn.

Ảnh: Apple

Phần được dành thời lượng đáng kể trên sân khấu là công cụ kiểm soát thiết bị trẻ em. Phụ huynh có thể quyết định con họ được gọi điện cho ai, truy cập ứng dụng và trang web nào, trong khi tính năng "Ask to Browse" giới hạn truy cập theo mặc định và "Ask to Buy" cho App Store sẽ tự động kích hoạt với thiết bị cài đặt cho trẻ dưới 13 tuổi.

Tính năng kiểm soát thiết bị trẻ em. Ảnh: Apple

Phó chủ tịch phụ trách Quản lý Chương trình Hệ điều hành Stacey Ford thừa nhận rằng "tất cả chúng ta đã từng tìm kiếm thứ gì đó mà mình biết chắc là có ở đó nhưng nó cứ không hiện ra", và Apple đã xây dựng lại nền tảng của tính năng tìm kiếm vận hành Spotlight, Photos và Mail trên iOS, iPadOS cùng macOS. Đây là thừa nhận hiếm có từ Apple, khi hãng công khai thừa nhận một tính năng cốt lõi đã hoạt động kém trong thời gian dài.

Ứng dụng Photos được bổ sung công cụ chỉnh sửa AI mới. Ảnh: Apple

Apple còn đưa vào Photos các công cụ chỉnh sửa ảnh mới dùng AI, gồm tính năng "Reframe" điều chỉnh góc nhìn như thể người dùng đã đặt lại vị trí máy ảnh từ đầu, công cụ "Extend" mở rộng khung hình để thay đổi tỉ lệ hoặc thêm chi tiết vào cảnh, cùng công cụ "Cleanup" được nâng cấp để xóa chi tiết thừa với chất lượng cao hơn nhờ AI tạo sinh.

Tim Cook khép lại WWDC cuối cùng với Siri AI mới, iOS 27 chạy trên iPhone 11 và bộ công cụ bảo vệ trẻ em

Lời từ biệt của Tim Cook và trang mới cho Apple

WWDC 2026 cũng đánh dấu kỳ hội nghị cuối cùng của CEO Tim Cook, người đã thông báo sẽ chuyển giao vai trò lãnh đạo cho Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật phần cứng John Ternus vào ngày 1 tháng 9 năm nay. Trước khi hội nghị khép lại, Cook gửi lời nhắn rằng "trong nhiều năm qua, các bạn đã giúp người dùng kết nối, sáng tạo, học hỏi và trải nghiệm thế giới theo những cách phi thường, và với những tính năng tuyệt vời chúng tôi giới thiệu hôm nay cùng nhiều điều còn đang đến, tôi thật sự tin rằng những điều tốt nhất vẫn còn ở phía trước tại Apple".

Theo quan sát, năm 2026, Apple không cố tỏ ra đi trước thời đại mà chọn cách xây lại nền móng, từ tìm kiếm, chia sẻ file, đến Siri. Liệu cách tiếp cận này có đủ để lấy lại niềm tin từ những người dùng đã quen với tốc độ đổi mới của các đối thủ hay không, câu trả lời sẽ đến khi iOS 27 chính thức ra mắt trong mùa thu năm nay.