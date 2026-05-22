Gemini chuyển mình thành tác nhân AI cá nhân, hỗ trợ người dùng 24/7

Theo Google, Gemini hiện phục vụ hơn 900 triệu người dùng tại 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, hỗ trợ trên 70 ngôn ngữ mỗi tháng. Một năm trước, nền tảng này mới đạt khoảng 400 triệu người dùng. Đà tăng trưởng nhanh cho thấy cuộc cạnh tranh AI đang bước sang giai đoạn mới, nơi các doanh nghiệp công nghệ không chỉ tập trung vào khả năng tạo nội dung mà còn hướng tới xây dựng các “tác nhân số” có thể thay con người thực hiện nhiều tác vụ thường nhật.

Google công bố loạt nâng cấp mới cho ứng dụng Gemini

Gemini 3.5 Flash tăng tốc xử lý AI

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại Google I/O 2026 là sự xuất hiện của Gemini 3.5 Flash. Đây là mô hình AI mới được thiết kế nhằm kết hợp khả năng xử lý tốc độ cao với năng lực suy luận nâng cao.

Google cho biết Gemini 3.5 Flash được tối ưu để phản hồi nhanh hơn trong các tác vụ tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu và xử lý đa phương thức. Mô hình này đóng vai trò nền tảng cho các tính năng tác nhân AI mới xuất hiện trên Gemini trong thời gian tới.

Song song với đó, Google cũng giới thiệu Neural Expressive – ngôn ngữ thiết kế mới dành cho Gemini. Giao diện được tái thiết kế theo hướng trực quan hơn với hiệu ứng chuyển động mềm mại, màu sắc nổi bật, kiểu chữ mới và phản hồi xúc giác nhằm tăng tính tương tác.

Google giới thiệu ngôn ngữ thiết kế mới của Gemini: Neural Expressive

Trải nghiệm hội thoại Gemini Live cũng được tích hợp trực tiếp vào nền tảng. Người dùng có thể chuyển đổi linh hoạt giữa thao tác gõ văn bản và trò chuyện bằng giọng nói mà không bị gián đoạn. Hệ thống micro mới cho phép ghi nhận lời nói tự nhiên, hạn chế tình trạng bị ngắt quãng khi người dùng đang suy nghĩ hoặc diễn đạt ý tưởng.

Google đồng thời nâng cấp cách hiển thị phản hồi AI. Thay vì chỉ cung cấp các khối văn bản dài, Gemini giờ đây có thể tạo nội dung theo thời gian thực bằng hình ảnh, đồ họa động, dòng thời gian tương tác và video thuyết minh nhằm giúp thông tin dễ tiếp cận hơn.

Neural Expressive hiện được triển khai toàn cầu trên phiên bản web, Android và iOS.

Gemini Omni hướng đến sản xuất video bằng AI

Google cũng ra mắt Gemini Omni – mô hình AI đa phương thức mới cho phép tạo video từ văn bản, hình ảnh hoặc video đầu vào.

Theo giới thiệu, Gemini Omni được phát triển nhằm đơn giản hóa quy trình sản xuất nội dung hình ảnh. Người dùng có thể chỉnh sửa video bằng các câu lệnh hội thoại như thay đổi phông nền, thêm hiệu ứng điện ảnh hoặc tạo cảnh quay mới mà không cần kiến thức chuyên môn sâu.

Giao diện Gemini Omni

Nền tảng còn hỗ trợ tạo “Ảnh đại diện AI” mô phỏng ngoại hình và giọng nói của người dùng để xuất hiện trong các video được tạo tự động.

Gemini Omni hiện dành cho Google AI Plus, Pro và Ultra trên toàn cầu.

Daily Brief tự động tổng hợp thông tin buổi sáng

Một trong những tính năng thể hiện rõ định hướng “AI chủ động” là Daily Brief. Công cụ này hoạt động như một bản tin buổi sáng cá nhân hóa, được tổng hợp từ các ứng dụng liên kết trong hệ sinh thái Google. Sau khi được kích hoạt, Gemini có thể tự động kết nối Gmail, Google Calendar và các dịch vụ liên quan để thu thập email quan trọng, lịch hẹn, thông báo cần chú ý và sắp xếp lại thành bản tóm tắt ngắn gọn.

AI chủ động Gemini Daily Brief

Khác với các công cụ tổng hợp thông tin truyền thống, Daily Brief còn có khả năng ưu tiên nội dung dựa trên mục tiêu cá nhân của người dùng, đồng thời đề xuất hành động tiếp theo. Hệ thống cũng học hỏi dần từ phản hồi “thích” hoặc “không thích” để điều chỉnh nội dung phù hợp hơn theo thời gian.

Daily Brief hiện được triển khai cho người dùng Google AI Plus, Pro và Ultra tại thị trường Mỹ.

Gemini Spark trở thành “đối tác số” hoạt động liên tục

Tính năng được xem là trọng tâm của đợt cập nhật lần này là Gemini Spark – tác nhân AI cá nhân hoạt động liên tục trên nền tảng đám mây. Google mô tả Spark như bước tiến mới của Gemini, khi AI không chỉ trả lời câu hỏi mà còn có thể chủ động xử lý công việc thay người dùng. Hệ thống được tích hợp sâu với Gmail, Docs, Slides cùng nhiều ứng dụng Workspace khác.

Điểm đáng chú ý là Spark vẫn tiếp tục vận hành ngay cả khi thiết bị đã tắt hoặc bị khóa. Điều này cho phép AI thực hiện các tác vụ nền như phân tích dữ liệu, tổng hợp thông tin hoặc xây dựng quy trình làm việc hoàn chỉnh.

Người dùng có thể thiết lập các nhiệm vụ định kỳ như kiểm tra sao kê thẻ tín dụng để phát hiện chi phí phát sinh, theo dõi email từ trường học của con, tổng hợp ghi chú cuộc họp hoặc tự động soạn thảo tài liệu và email phục vụ khởi động dự án.

Trọng tâm của Google I/O 2026 Gemini Spark

Google cho biết Spark sẽ tiếp tục mở rộng khả năng kết nối với nhiều dịch vụ bên thứ ba thông qua hệ thống MCP, bao gồm Canva, OpenTable và Instacart. Trong tương lai, tác nhân AI này có thể thay mặt người dùng thực hiện thêm nhiều công việc như gửi tin nhắn, vận hành trình duyệt cục bộ hoặc tạo các tác nhân phụ tùy chỉnh.

Dù được thiết kế theo hướng tự động hóa cao, Google khẳng định Spark vẫn hoạt động dưới quyền kiểm soát của người dùng. Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện các hành động quan trọng như gửi email hoặc thanh toán.

Gemini Spark hiện được triển khai thử nghiệm cho nhóm người dùng giới hạn và dự kiến phát hành bản beta cho thuê bao Google AI Ultra tại Mỹ trong thời gian tới.

Gemini mở rộng lên macOS

Cùng với các tính năng AI mới, Google cũng phát hành ứng dụng Gemini dành cho macOS. Trong các bản cập nhật sắp tới, Gemini Spark sẽ được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng máy tính nhằm hỗ trợ xử lý tệp cục bộ và tự động hóa quy trình làm việc trên toàn bộ thiết bị.

Google đồng thời cải tiến trải nghiệm nhập liệu bằng giọng nói. Hệ thống có thể tự động loại bỏ các từ ngập ngừng như “ừm”, “à”, đồng thời chỉnh sửa và định dạng văn bản theo ngữ cảnh ngay tại vị trí con trỏ.

Google phát hành ứng dụng Gemini dành cho macO

Ứng dụng Gemini cho macOS hiện đã được phát hành rộng rãi, trong khi các tính năng AI nâng cao sẽ tiếp tục được cập nhật vào cuối mùa hè năm nay.

Với loạt thay đổi mới, Google đang cho thấy tham vọng đưa Gemini vượt ra khỏi vai trò chatbot truyền thống để trở thành một nền tảng tác nhân AI toàn diện, có khả năng hỗ trợ chủ động trong học tập, công việc và quản lý đời sống số hàng ngày.