Gemini 3.5 Flash tăng tốc AI, xuất dữ liệu nhanh gấp 4 lần

Gemini 3.5 Flash hướng tới nhóm tác vụ cần phản hồi tức thời như viết mã, phân tích dữ liệu, xử lý tài liệu đa phương thức và vận hành đại lý AI tự động. Google cho biết mô hình đạt 76,2% tại bài kiểm tra lập trình Terminal Bench 2.1, mức 83,6% trên MCP Atlas cùng 84,2% tại bảng đánh giá CharXiv Reasoning. Các chỉ số này phản ánh năng lực xử lý ổn định trong môi trường tác vụ thực tế thay vì chỉ tối ưu cho thử nghiệm học thuật.

Google Gemini 3.5 Flash. Ảnh: Google

Điểm đáng chú ý nằm ở tốc độ phản hồi. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc AI để xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, độ trễ thấp trở thành yếu tố quyết định trải nghiệm vận hành. Gemini 3.5 Flash giải quyết trực tiếp bài toán cân bằng giữa tốc độ và chất lượng đầu ra, vốn từng khiến nhiều nền tảng AI gặp hạn chế khi mở rộng quy mô thương mại.

Google cũng đặt trọng tâm vào khả năng tiết kiệm chi phí. Theo hãng, doanh nghiệp triển khai Gemini 3.5 Flash có thể giảm hơn một nửa chi phí vận hành so với nhiều hệ thống ngôn ngữ lớn trên thị trường. Một số đối tác công nghệ đã thử nghiệm nền tảng để phân tích dữ liệu tài chính, xây dựng mã nguồn và tự động phân loại dữ liệu phi cấu trúc dưới sự giám sát của kỹ sư. Nền tảng thương mại điện tử Shopify hiện vận hành song song nhiều đại lý AI nhằm dự báo xu hướng tăng trưởng quốc tế với tốc độ cao hơn trước.

Tốc độ xử lý của Gemini 3.5 Flash với các thế hệ khác. Ảnh: Google

Khác nhiều bản nâng cấp AI trước đây vốn tồn tại dưới dạng tùy chọn riêng biệt, Gemini 3.5 Flash xuất hiện trực tiếp trên Google Search và ứng dụng di động ngay từ ngày đầu phát hành. Chiến lược này giúp Google đưa AI thành lớp hạ tầng mặc định trong quá trình tìm kiếm thông tin thay vì một công cụ bổ sung bên ngoài. Khi người dùng truy cập Google Search, hệ thống đã tự động xử lý truy vấn bằng mô hình mới mà không cần kích hoạt thủ công.

Song song Gemini 3.5 Flash, Google cũng chuẩn bị tung ra trợ lý AI Gemini Spark dành cho nhóm thuê bao AI Ultra tại Mỹ trong tuần tới. Trợ lý này hoạt động liên tục theo định hướng người dùng, hỗ trợ xử lý công việc số xuyên suốt cả ngày. Giao diện mới còn cho phép thiết kế đồ họa và tương tác trực tiếp ngay trên trình duyệt web, mở rộng phạm vi ứng dụng vượt khỏi chatbot truyền thống.

Google đồng thời nâng cấp lớp bảo mật nhằm hạn chế nội dung độc hại và giảm tỷ lệ từ chối nhầm truy vấn an toàn. Hệ thống bổ sung công cụ diễn giải quá trình xử lý nội bộ, hỗ trợ chuyên gia kiểm tra cách AI hình thành phản hồi cuối cùng. Sau Gemini 3.5 Flash, phiên bản Gemini 3.5 Pro dự kiến xuất hiện vào tháng tới, tiếp tục đẩy nhanh cuộc cạnh tranh AI xoay quanh tốc độ, chi phí vận hành và khả năng tích hợp trực tiếp vào hệ sinh thái số.