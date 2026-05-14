Gemini Intelligence biến Android thành nền tảng AI cá nhân hóa sâu

Google đang thay đổi cách AI hoạt động trên Android. Thay vì chỉ trả lời câu hỏi hoặc hỗ trợ tìm kiếm như trước, Gemini Intelligence can thiệp trực tiếp vào quá trình sử dụng thiết bị. Hệ thống mới xử lý nhiều thao tác lặp lại, kết nối dữ liệu giữa ứng dụng và tự đưa ra hành động phù hợp dựa trên ngữ cảnh thực tế.

Trên dòng Galaxy S26 và Pixel 10, Gemini Intelligence hỗ trợ các ứng dụng đặt đồ ăn, gọi xe và quản lý lịch trình. Người dùng giảm đáng kể thời gian thao tác nhờ khả năng tự hoàn thành các bước trung gian. Google tập trung vào mục tiêu đưa AI thành lớp vận hành nền thay vì công cụ xuất hiện riêng lẻ bên trong từng ứng dụng.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng đọc hiểu thông tin đa nguồn. Gemini có thể tìm giáo trình trong Gmail, xác định đầu sách cần thiết rồi thêm trực tiếp vào giỏ hàng. Hệ thống còn nhận diện hình ảnh qua camera để tạo danh sách mua sắm hoặc tìm gói du lịch tương tự trên internet. Cách vận hành này cho thấy Android đang tiến gần mô hình trợ lý số thực thụ thay vì chatbot đơn thuần.

Google Gemini Intelligence đã ra mắt. Ảnh: Android

Google cũng tích hợp Gemini trực tiếp vào Chrome trên Android từ cuối tháng 6. Trình duyệt mới hỗ trợ tóm tắt nội dung, trích xuất ý chính và đối chiếu thông tin giữa nhiều trang web. Thay đổi này tác động mạnh tới thói quen đọc tin và tìm kiếm dữ liệu trên di động. Chrome giờ đây không chỉ đóng vai trò hiển thị nội dung mà còn tham gia xử lý thông tin ngay trong lúc người dùng duyệt web.

Tính năng tự động điền trên Android cũng bước sang giai đoạn mới. Hệ thống không còn ghi nhớ vài trường cơ bản như mật khẩu hoặc họ tên. Gemini Intelligence phân tích ngữ cảnh từ Chrome và ứng dụng liên kết để hoàn thiện biểu mẫu dài với tốc độ nhanh hơn. Người dùng vẫn giữ quyền bật hoặc tắt tính năng bất cứ lúc nào nhằm kiểm soát dữ liệu cá nhân.

Ở mảng giọng nói, Google giới thiệu Rambler nhằm xử lý tình trạng ngập ngừng hoặc lặp từ khi đọc văn bản. Công cụ này lọc ý chính theo thời gian thực để tạo tin nhắn tự nhiên hơn. Google cho biết dữ liệu âm thanh không lưu trữ sau xử lý nhằm giảm lo ngại liên quan quyền riêng tư.

Ngoài AI xử lý tác vụ, Google còn thay đổi giao diện Android với Material 3 Expressive. Ngôn ngữ thiết kế mới ưu tiên chuyển động trực quan, giảm cảm giác rối mắt vốn xuất hiện ngày càng nhiều trên smartphone hiện đại. Song song, tính năng Create My Widget cho phép tạo widget bằng mô tả tự nhiên. Người dùng chỉ cần nhập nhu cầu cá nhân, Gemini tự xây dựng giao diện phù hợp cho lịch tập gym, thực đơn hoặc kế hoạch du lịch.

Gemini Intelligence cho thấy Google đang dịch chuyển Android từ hệ điều hành di động sang nền tảng AI hoạt động liên tục phía sau trải nghiệm người dùng. Nếu vận hành ổn định trên quy mô lớn, Android nhiều khả năng bước vào giai đoạn cạnh tranh mới nơi AI quyết định trực tiếp tốc độ, khả năng cá nhân hóa cùng giá trị sử dụng hằng ngày của thiết bị.