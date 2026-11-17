Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực mới cho quan hệ đối tác - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều 16/11, tại Manila, Philippines, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và lãnh đạo các nước ASEAN tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 27.

ASEAN - Hàn Quốc mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực chiến lược

Hội nghị đánh giá những kết quả tích cực trong quan hệ ASEAN - Hàn Quốc, nhất là sau năm đầu triển khai Kế hoạch hành động ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2026–2030 với 138 dự án, hoạt động hợp tác được thực hiện.

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ sáu và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ bảy của ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 226,1 tỷ USD, trong khi vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào ASEAN đạt 8,97 tỷ USD. Hàn Quốc đề xuất nâng mục tiêu thương mại hai chiều lên 300 tỷ USD mỗi năm, đồng thời thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), phấn đấu cơ bản hoàn tất đàm phán trong năm 2027.

Các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chính trị - an ninh, thúc đẩy phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến; đồng thời quan tâm bảo đảm an ninh biển, duy trì môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 27 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hai bên thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), triển khai các sáng kiến như Quỹ Hợp tác số ASEAN - Hàn Quốc (KADIF), Học viện số ASEAN - Hàn Quốc, các hoạt động khởi nghiệp và phát triển AI. Hai bên cũng tiếp tục thúc đẩy Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN (DEFA), mở rộng cơ hội hợp tác trong nền kinh tế số.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định cam kết đồng hành cùng ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Hàn Quốc cũng sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN - Hàn Quốc vào năm 2029, đồng thời đề xuất thành lập nhóm chuyên gia và nhân vật uy tín nhằm đóng góp ý tưởng cho định hướng hợp tác trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba trọng tâm hợp tác

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ ASEAN - Hàn Quốc đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới, trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng đối với tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất ba trọng tâm hợp tác.

Thứ nhất, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực mới cho quan hệ đối tác ASEAN - Hàn Quốc. Thủ tướng đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán nâng cấp AKFTA trong năm 2027; tăng cường kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để hình thành mạng lưới nghiên cứu và phát triển (R&D) ASEAN - Hàn Quốc.

Hai bên cần ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực AI, bán dẫn và vật liệu tiên tiến; khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm R&D tại Việt Nam. Thủ tướng cũng đề xuất tăng cường hợp tác nhằm nâng cao năng lực tự chủ AI và thúc đẩy quản trị AI có trách nhiệm.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Việt Nam đề nghị hai bên thúc đẩy DEFA, phát triển hạ tầng số an toàn, thương mại số và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số. Trong lĩnh vực năng lượng, cần tăng cường hợp tác về năng lượng sạch, kết nối Lưới điện ASEAN; đồng thời thúc đẩy kết nối Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN (ASCN) với mạng lưới K-City của Hàn Quốc để phát triển đô thị xanh, thông minh.

Thứ ba, cùng đóng góp duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Thủ tướng đề nghị tiếp tục ủng hộ đối thoại, xây dựng lòng tin trên bán đảo Triều Tiên; đồng thời Hàn Quốc ủng hộ lập trường của ASEAN về hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Hai bên cũng cần tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến.

Những đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng hướng tới việc đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành những trụ cột quan trọng trong hợp tác ASEAN - Hàn Quốc, đồng thời gắn kết các mục tiêu phát triển kinh tế với chuyển đổi xanh, bảo đảm an ninh và duy trì ổn định khu vực.