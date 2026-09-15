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Việt Nam đứng thứ 12 thế giới về truy cập công cụ AI, vượt Trung Quốc và Hàn Quốc

Hậu Thạch

Hậu Thạch

16:33 | 15/09/2026
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Các website cung cấp công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) ghi nhận 125,7 tỷ lượt truy cập trên toàn cầu trong năm 2025, tăng 46% so với năm trước. Mỹ dẫn đầu với khoảng 26,9 tỷ lượt, trong khi Việt Nam đứng thứ 12 với 2,67 tỷ lượt truy cập.
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Theo dữ liệu từ AITools.xyz, nền tảng tổng hợp các ước tính về lưu lượng truy cập của SEMrush và Ahrefs trên hơn 9.500 website cung cấp công cụ AI, lượng truy cập vào các nền tảng này tiếp tục tăng mạnh trong năm 2025.

Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có lượng truy cập website cung cấp công cụ AI cao trên thế giới, cho thấy mức độ quan tâm và tiếp cận các công cụ AI đang ngày càng gia tăng.

Mỹ dân đầu, Việt Nam đứng thứ 12

Mỹ ghi nhận khoảng 26,9 tỷ lượt truy cập các website cung cấp công cụ AI trong năm 2025, chiếm 21,4% tổng lượt truy cập toàn cầu. Con số này cao hơn 2 lần so với Ấn Độ, quốc gia đứng thứ hai với gần 12 tỷ lượt truy cập.

Brazil đứng thứ ba với khoảng 7 tỷ lượt truy cập. Ba quốc gia dẫn đầu gồm Mỹ, Ấn Độ và Brazil chiếm tổng cộng 36,5% lượt truy cập website cung cấp công cụ AI trên toàn thế giới.

Xếp sau ba quốc gia dẫn đầu là Đức với 4,6 tỷ lượt truy cập và Anh với 3,8 tỷ lượt. Indonesia đứng thứ sáu với 3,7 tỷ lượt, cao hơn Pháp với 3,4 tỷ lượt.

Bên cạnh các quốc gia có quy mô dân số lớn, một số nước Đông Nam Á cũng ghi nhận thứ hạng đáng chú ý. Philippines đứng thứ 10 với 2,9 tỷ lượt truy cập, trong khi Việt Nam xếp thứ 12 với 2,67 tỷ lượt, chiếm 2,1% tổng lượt truy cập toàn cầu.

Trong bảng xếp hạng, Việt Nam đứng sau Indonesia và Philippines nhưng cao hơn Italy, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Hàn Quốc. Hai quốc gia Đông Nam Á khác là Thái Lan và Malaysia lần lượt đứng thứ 24 và 25, với khoảng 1,5 tỷ và 1,35 tỷ lượt truy cập.

Việt Nam đứng thứ 12 thế giới về truy cập công cụ AI, vượt Trung Quốc và Hàn Quốc
Việt Nam đứng thứ 12 thế giới về truy cập công cụ AI.

Số lượng truy cập không đồng nghĩa số người sử dụng

Số liệu trên được tính theo lượt truy cập website. Một người có thể truy cập nhiều lần vào cùng một website hoặc sử dụng nhiều công cụ AI khác nhau, và mỗi lượt đều được tính riêng. Vì vậy, con số 125,7 tỷ lượt truy cập không phản ánh trực tiếp số lượng người đang sử dụng AI.

Bên cạnh đó, thống kê không bao gồm lượt sử dụng AI trên các ứng dụng di động. Đây là yếu tố cần lưu ý khi đánh giá mức độ phổ biến của AI tại từng quốc gia, đặc biệt ở những thị trường có thói quen sử dụng ứng dụng di động cao.

Trung Quốc là một trường hợp đáng chú ý. Dù đứng thứ hai thế giới về phát triển các mô hình AI, nước này chỉ xếp thứ 15 về lượng truy cập các website cung cấp công cụ AI, với khoảng 2,4 tỷ lượt.

Một phần nguyên nhân đến từ cách thức thống kê. Các công cụ AI lớn của phương Tây như ChatGPT, Gemini và Claude chưa được cung cấp rộng rãi tại Trung Quốc. Trong khi đó, các trợ lý AI nội địa như DeepSeek, Doubao và Quark thu hút lượng sử dụng đáng kể thông qua các ứng dụng di động.

Do không tính lượt sử dụng trên ứng dụng di động, bảng xếp hạng vì vậy chưa phản ánh đầy đủ mức độ sử dụng AI tại Trung Quốc.

Mỹ dẫn đầu lượt truy cập nhưng chưa dẫn đầu tỷ lệ sử dụng

Đáng chú ý, quốc gia có tổng lượt truy cập các website công cụ AI cao nhất thế giới không đồng nghĩa với việc có tỷ lệ người dân sử dụng AI cao nhất.

Theo thống kê của Microsoft, Mỹ chỉ xếp thứ 21 về tỷ lệ người trưởng thành trong độ tuổi lao động sử dụng AI thường xuyên, với 31,3%. Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dẫn đầu chỉ tiêu này với 70,1% người trưởng thành trong độ tuổi lao động sử dụng AI thường xuyên.

Sự khác biệt giữa lượng truy cập website và tỷ lệ người sử dụng cho thấy việc đánh giá mức độ phổ biến của AI cần được nhìn nhận từ nhiều chỉ số khác nhau. Lưu lượng truy cập phản ánh mức độ tương tác với các nền tảng trực tuyến, nhưng chưa thể hiện đầy đủ số người dùng thực tế, tần suất sử dụng hay mức độ ứng dụng AI trong đời sống và công việc.

Với 2,67 tỷ lượt truy cập và vị trí thứ 12 toàn cầu, Việt Nam đang cho thấy mức độ quan tâm đáng kể đối với các công cụ AI. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác hơn mức độ phổ cập và tác động của AI tại Việt Nam, cần tiếp tục xem xét thêm các chỉ số về số người dùng, tần suất sử dụng cũng như mức độ ứng dụng AI trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

AI Trí tuệ nhân tạo lượng truy cập Việt Nam AI toàn cầu

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Hà Nội - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Miền Tây - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Cập nhật: 15/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,890 ▼30K 14,490 ▼30K
Trang sức 99.99 13,900 ▼30K 14,500 ▼30K
Cập nhật: 15/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,423 ▼3K 14,532 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,423 ▼3K 14,533 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,418 ▼3K 1,448 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,418 ▼3K 1,449 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,393 ▼3K 1,438 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,376 ▼297K 142,376 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,211 ▼225K 108,011 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,144 ▼204K 97,944 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,077 ▲70251K 87,877 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,194 ▼175K 83,994 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,321 ▼125K 60,121 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cập nhật: 15/09/2026 18:00
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