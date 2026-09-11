Công nghệ số

Anthropic công bố báo cáo phát hiện nhà khoa học dùng AI Claude nghiên cứu vũ khí sinh học

Ngọc Hà

Ngọc Hà

15:12 | 11/09/2026
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Anthropic công bố báo cáo phát hiện nhiều nhà khoa học lợi dụng AI Claude để nghiên cứu vũ khí sinh học, đã khóa tài khoản và siết chặt an toàn mô hình.
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Anthropic công bố báo cáo phát hiện nhà khoa học dùng AI Claude nghiên cứu vũ khí sinh học
Nguồn: Michael M. Santiago/Getty Images

Anthropic công bố báo cáo cho biết đã phát hiện và khóa tài khoản nhiều nhà khoa học sử dụng mô hình Claude để phục vụ nghiên cứu có khả năng tạo ra vũ khí sinh học, theo thông tin công bố ngày 10/9. Công ty đã khóa các tài khoản liên quan ngay khi bộ lọc an toàn sinh học phát cảnh báo.

Báo cáo tổng hợp nhiều trường hợp Anthropic ghi nhận việc lạm dụng các mô hình AI của hãng, trong đó lạm dụng liên quan sinh học chỉ là một phần nhưng ngày càng đáng lo khi các mô hình mới như Fable 5 hỗ trợ nghiên cứu khoa học tốt hơn trước. Tài liệu liệt kê năm trường hợp cụ thể, mô tả biện pháp an toàn đã phát hiện hành vi và cách công ty xử lý từng vụ việc.

Anthropic thừa nhận với New York Times rằng việc phân biệt lạm dụng không hề đơn giản, bởi một đề xuất nghiên cứu vaccine mới đôi khi mang hình thức gần giống một kế hoạch chế tạo vũ khí sinh học. Công ty cho biết đã chọn cách xử lý thận trọng cao trong mọi tình huống, do hậu quả tiềm ẩn quá lớn nếu bỏ sót. Jacob Klein, người đứng đầu bộ phận tình báo về nguy cơ của Anthropic, mô tả tình huống này mang tính chất tinh vi, khác xa hình ảnh một kẻ xấu công khai tuyên bố muốn chế vũ khí giết người hàng loạt.

Một trường hợp diễn ra hồi tháng 5 cho thấy bộ lọc an toàn sinh học của Anthropic đã chặn một yêu cầu nhờ Claude soạn đơn xin tài trợ cho nghiên cứu tăng chức năng đối với virus chikungunya. Loại virus này hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, có thể gây triệu chứng suy nhược kéo dài nhiều tuần đến nhiều tháng. Nghiên cứu tăng chức năng là hướng tìm hiểu cách biến đổi gene của sinh vật, và trong trường hợp này, đơn đề xuất nhắm tới việc tăng khả năng lây truyền cũng như khả năng né tránh hệ miễn dịch của virus. Sự kết hợp đó vốn đã tiềm ẩn rủi ro, Anthropic cho biết mức độ đáng ngờ càng tăng khi đề xuất có liên hệ với một viện nghiên cứu quân sự.

Công ty ghi nhận vấn đề tương tự ở một nghiên cứu tăng chức năng liên quan cúm gia cầm, cùng một trường hợp khác khi một nhà nghiên cứu dùng Claude để xây dựng bản đồ các peptide độc tố nọc độc, đi kèm quy trình tạo sinh giúp tối ưu đặc tính của độc tố. Báo cáo đầy đủ còn nêu thêm những trường hợp mô hình Anthropic bị lợi dụng làm công cụ giám sát, tạo lỗ hổng phần mềm khai thác được, sản xuất nội dung tuyên truyền và hỗ trợ hệ thống vũ khí.

Theo công ty, bất kỳ ai bị phát hiện lạm dụng Claude hoặc các mô hình khác của Anthropic đều bị khóa tài khoản ngay lập tức. Kết quả điều tra sau đó được dùng để cải thiện thêm các lớp bảo vệ của mô hình, nhằm ngăn chặn những vụ lạm dụng tương tự trong tương lai. Do tính chất nhạy cảm của lạm dụng liên quan sinh học, Anthropic không công bố danh tính cá nhân hay tổ chức liên quan tới các trường hợp chế tạo vũ khí sinh học tiềm tàng trong cuộc điều tra. Công ty nhấn mạnh những người có liên quan đều là nhà khoa học đang làm việc bình thường, không khẳng định họ có ý định gây hại, và việc công khai danh tính có thể khiến họ gặp nguy hiểm.

https://www.engadget.com/2255473/anthropic-caught-scientists-using-claude-to-further-biological-weapon-research/
dùng AI Claude nghiên cứu vũ khí sinh học Anthropic nghiên cứu tăng chức năng an toàn AI lạm dụng mô hình AI cúm gia cầm

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Cập nhật: 11/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
NL 99.99 13,600 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼50K
Trang sức 99.9 13,900 ▼70K 14,500 ▼70K
Trang sức 99.99 13,910 ▼70K 14,510 ▼70K
Cập nhật: 11/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 11/09/2026 16:00
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Cập nhật: 11/09/2026 16:00

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