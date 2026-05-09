Anthropic đưa AI vào trạng thái 'mơ', mở rộng trí nhớ cho tác nhân số

Tại hội nghị dành cho nhà phát triển Code with Claude hôm 6/5, Anthropic công bố Dreaming như một lớp xử lý nền dành cho Claude Managed Agents, nền tảng tác nhân AI đám mây hỗ trợ xây dựng hệ thống tự động hóa quy mô lớn. Thay vì giữ toàn bộ dữ liệu trong cửa sổ ngữ cảnh ngắn hạn, Dreaming liên tục quét lại chuỗi sự kiện gần nhất, nhận diện thông tin quan trọng rồi lưu trữ vào bộ nhớ dài hạn phục vụ các tác vụ tiếp theo.

Cách tiếp cận này gợi liên tưởng tới hoạt động “mơ” của con người. Não bộ thường tái hiện ký ức trong lúc ngủ nhằm củng cố thông tin cần thiết, loại bỏ dữ liệu dư thừa và duy trì tính liên tục trong nhận thức. Anthropic đưa cơ chế tương tự vào AI nhằm xử lý điểm yếu lớn nhất của mô hình ngôn ngữ hiện nay: mất ngữ cảnh trong dự án dài hạn.

Chức năng mới "Dreaming" trên Anthropic. Ảnh: Anthropic

Nhiều chatbot hiện dùng kỹ thuật nén hội thoại nhằm giảm tải bộ nhớ. Hệ thống định kỳ rút gọn dữ liệu, giữ lại phần nội dung quan trọng rồi loại bỏ thông tin ít liên quan. Tuy nhiên, quy trình này thường tạo ra khoảng trống ngữ nghĩa, khiến AI quên chi tiết cũ hoặc lặp lại lỗi từng xuất hiện trước đó. Dreaming xử lý vấn đề theo hướng chủ động hơn khi cho phép nhiều tác nhân cùng chia sẻ kho ký ức chung, đồng thời tái cấu trúc dữ liệu xuyên suốt toàn bộ quá trình làm việc.

Theo mô tả từ Anthropic, Dreaming giúp hạn chế lỗi lặp, cải thiện phối hợp giữa nhiều tác nhân AI và duy trì mạch xử lý trong các nhiệm vụ phức tạp. Điều này đặc biệt quan trọng với các hệ thống lập trình tự động, nơi AI phải theo dõi hàng nghìn dòng mã, lịch sử chỉnh sửa cùng nhiều lớp yêu cầu kỹ thuật trong thời gian dài.

Động thái mới phản ánh xu hướng chuyển dịch của ngành AI từ chatbot đối thoại sang tác nhân tự vận hành. Các hãng công nghệ lớn hiện không còn tập trung riêng vào khả năng trả lời câu hỏi, thay vào đó hướng tới mô hình AI có thể tự thực hiện chuỗi công việc độc lập. Trong bối cảnh đó, bộ nhớ dài hạn trở thành yếu tố quyết định hiệu suất.

Dreaming hiện mới ở giai đoạn thử nghiệm giới hạn dành cho nhà phát triển đăng ký trước Claude Managed Agents. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá công nghệ này mang ý nghĩa lớn hơn một tính năng kỹ thuật thông thường. Nó cho thấy AI bắt đầu tiến gần mô hình hoạt động liên tục, nơi hệ thống không chỉ phản hồi lệnh tức thời mà còn duy trì trải nghiệm, ký ức và tiến trình công việc theo thời gian.

Cùng thời điểm, đồng sáng lập Anthropic Jack Clark đưa ra nhận định gây chú ý khi dự đoán các mô hình AI tiên tiến có thể tự đào tạo thế hệ kế tiếp trước năm 2028. Quan điểm này xuất hiện giữa lúc doanh thu Anthropic tăng mạnh nhờ Claude Code cùng các công cụ tác nhân lập trình tự động. Cuộc đua AI vì thế không còn dừng ở năng lực tạo văn bản hay viết mã, mà đang tiến sâu vào khả năng duy trì tư duy liên tục giống một thực thể số hoạt động độc lập.