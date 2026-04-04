Hơn nửa triệu dòng mã nội bộ Claude Code rò rỉ hé mở tương lai AI tự chủ

Claude by Anthropic. Ảnh: Điện Máy Xanh

Bản cập nhật phiên bản 2.1.88 vô tình kèm theo tệp TypeScript chứa hơn 512.000 dòng mã nội bộ. Tệp dữ liệu lan truyền trên GitHub với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng chục nghìn lượt quan tâm chỉ sau vài giờ. Mặc dù Anthropic xử lý nhanh sai sót, tuy nhiên lượng thông tin vẫn đủ giúp cộng đồng phân tích sâu cấu trúc cùng định hướng sản phẩm tương lai.

Trong hơn 512.000 dòng mã nội bộ rò rỉ, nhiều đoạn mã tiết lộ tính năng tương tác mang phong cách thú ảo Tamagotchi. Thực thể này xuất hiện cạnh khung nhập lệnh, phản hồi theo tiến độ lập trình, biến quá trình viết code trở nên sinh động.

Điều này hé lộ cách tiếp cận mới mẻ chứng minh nỗ lực tái thiết trải nghiệm người dùng, hướng tới môi trường làm việc giàu tính tương tác thay vì tập trung hiệu suất thuần túy của Anthropic. Đáng chú ý, thành phần KAIROS hoạt động nền liên tục cho phép AI tự xử lý chuỗi tác vụ phức tạp, không cần yêu cầu từng bước từ con người. Dấu hiệu này phản ánh xu hướng dịch chuyển từ trợ lý thụ động sang mô hình cộng sự tự vận hành.

Các ghi chú kỹ thuật trong mã nguồn hé lộ áp lực tối ưu bộ nhớ. Đội ngũ kỹ sư thừa nhận mức độ phức tạp hệ thống tăng nhanh, tuy nhiên hiệu quả mang lại chưa thực sự tương xứng. Điều này phản ánh thực trạng chung ngành AI trong nỗ lực cân bằng giữa hiệu năng cùng chi phí tính toán thực tế.

Đại diện Christopher Nulty xác nhận sự cố không gây ảnh hưởng dữ liệu người dùng. Chính lượng thông tin rò rỉ vô tình phác họa rõ chiến lược phát triển dài hạn của Anthropic. Điều đó cũng phác họa tương lai AI lập trình tiến gần tới vai trò chủ động, thay đổi hoàn toàn quy trình phát triển phần mềm hiện đại.