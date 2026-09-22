Chứng khoán 22/9: VN-Index tăng hơn 17 điểm, thanh khoản vẫn thấp

VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm nhưng dòng tiền chưa trở lại

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 22/9 hồi phục sau nhịp giảm gần 16 điểm ở phiên liền trước. VN-Index mở cửa quanh 1.798,90 điểm, có thời điểm lùi về 1.787,62 điểm trước khi bật tăng và đóng cửa tại 1.816,93 điểm, tăng 17,26 điểm, tương đương 0,96%. Mức cao nhất trong ngày là 1.828,19 điểm, cho thấy chỉ số đã có lúc tiến sát vùng cản 1.830 điểm nhưng chưa duy trì được đến cuối phiên.

Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về phía tăng. Trên HoSE có 163 mã tăng, 127 mã giảm và 79 mã đứng giá tham chiếu. Rổ VN30 ghi nhận 16 mã tăng, 9 mã giảm và 5 mã đứng giá; VN30-Index tăng 12,10 điểm lên 1.965,36 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 2,55 điểm, tương đương 0,93%, lên 276,93 điểm. Ngược lại, UPCoM-Index giảm 0,22 điểm xuống 126,13 điểm.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản tiếp tục suy yếu. Khối lượng giao dịch trên HoSE đạt khoảng 539,31 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch khoảng 12,99 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 25% so với mức 17,32 nghìn tỷ đồng của phiên 21/9. Riêng giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ quanh 10 nghìn tỷ đồng, trong khi tổng giá trị giao dịch trên ba sàn chỉ hơn 14 nghìn tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy nhịp tăng hơn 17 điểm chủ yếu hình thành trong bối cảnh bên bán giảm áp lực, chưa đi kèm sự trở lại rõ rệt của dòng tiền lớn.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 22/9

Ngân hàng, chứng khoán phân hóa; bất động sản và nhóm điện nổi bật

Nhóm tài chính tiếp tục phân hóa mạnh. Ở ngân hàng, MSB tăng 3,45%, TPB tăng 1,79%, TCB tăng 0,16%. Ngược chiều, ACB giảm 1,79%, VPB giảm 1,58%, MBB giảm 0,50% và CTG giảm 0,16%. Đáng chú ý, SSB tiếp tục giảm sàn 6,9% xuống 20.900 đồng/cổ phiếu, nối dài áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Ở nhóm chứng khoán, sắc xanh chiếm ưu thế hơn với VIX tăng 1,95%, VCI tăng 1,24%, VND tăng 1,02% và SSI tăng 0,24%. Tuy vậy, mức tăng nhìn chung chưa đi kèm thanh khoản đủ mạnh để xác nhận dòng tiền quay trở lại đồng loạt với nhóm dịch vụ tài chính.

Bất động sản là nhóm tác động lớn đến điểm số. VIC tăng gần 4% và cùng VHM trở thành hai trụ đóng góp phần lớn mức tăng của VN-Index; riêng VIC và VHM được Vietstock ước tính đóng góp hơn 16 điểm cho chỉ số. VRE tăng 1,01%, trong khi một số mã như PDR, IDC, CEO cũng đóng cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, diễn biến trong nhóm vẫn phân hóa, cho thấy mức tăng của chỉ số chưa phản ánh một trạng thái đồng thuận rộng trên toàn ngành.

Ở công nghệ, FPT tăng 0,30% lên 66.600 đồng/cổ phiếu. Nhóm viễn thông và hạ tầng số ít biến động hơn khi VGI đứng giá quanh 80.100 đồng, CTR tăng 0,14%. Bán lẻ có điểm sáng MWG tăng 1,53% lên 72.800 đồng/cổ phiếu.

Nhóm logistics và vận tải ghi nhận một số mã tích cực. PVT tăng 4,56%, còn GMD tăng 0,65% lên 77.500 đồng/cổ phiếu. Ở nhóm điện và thiết bị điện, GEE tăng trần 6,91% lên 66.500 đồng, POW tăng 1,99% lên 12.800 đồng và REE tăng 0,21% lên 46.800 đồng. Với y tế, DCL tăng khoảng 6%, trong khi IMP đứng giá tại 37.700 đồng và DHG quanh 90.500 đồng/cổ phiếu. Diễn biến trên cho thấy dòng tiền có xu hướng tìm kiếm cơ hội ở từng cổ phiếu riêng lẻ thay vì lan tỏa mạnh theo toàn bộ nhóm ngành.

Nguồn finance.vietstock

Khối ngoại mua ròng nhẹ, nhịp hồi phục vẫn cần xác nhận

Một điểm hỗ trợ tâm lý trong phiên 22/9 là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cải thiện so với phiên trước. Sau khi bán ròng trong phiên sáng, khối ngoại trên HoSE đảo chiều mua ròng nhẹ khoảng 63 tỷ đồng tính chung cả ngày. Các mã được mua ròng đáng chú ý trong phiên chiều gồm SBT, MCH, VIC, CTG và FPT; chiều bán tập trung ở TCB, VHM, VPB và BVH.

Dù vậy, quy mô mua ròng còn nhỏ so với tổng giá trị giao dịch, nên chưa đủ để khẳng định dòng vốn ngoại đã đảo chiều bền vững. Sau thời điểm thị trường Việt Nam bước sang giai đoạn mới về phân hạng, thanh khoản thực tế vẫn thấp và dòng vốn chủ động chưa có dấu hiệu gia nhập mạnh ngay lập tức.

Về kỹ thuật, VN-Index đã phục hồi từ vùng đường trung bình động 200 ngày, cho thấy khu vực quanh 1.790-1.800 điểm đang phát huy vai trò hỗ trợ ngắn hạn. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tiếp tục thấp hơn trung bình 20 phiên, trong khi chỉ báo MACD vẫn nằm dưới đường tín hiệu. Vì vậy, phiên tăng 22/9 mới cho thấy trạng thái cân bằng trở lại nhiều hơn là một tín hiệu bứt phá chắc chắn. Khả năng chỉ số tiếp tục rung lắc khi tiến vào vùng 1.825-1.830 điểm vẫn cần được tính đến trong các phiên kế tiếp.