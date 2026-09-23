CJ và KOICA tiếp tục đồng hành cùng vùng nguyên liệu ớt Tầm Ngân

Sau hơn một thập kỷ triển khai, dự án phát triển vùng nguyên liệu ớt tại Tầm Ngân, Ninh Thuận do Tập đoàn CJ phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thực hiện đang chuyển sang giai đoạn mới, tập trung nâng cao năng lực vận hành và hướng tới giúp Hợp tác xã ( HTX) Dịch vụ Tầm Ngân tự chủ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Hợp tác xã Tầm Ngân (Ninh Thuận) nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thiện cơ sở vật chất .

Dự án phát triển vùng nguyên liệu ớt tại Tầm Ngân được CJ và KOICA triển khai từ năm 2014 đến 2017, với mục tiêu khai thác tiềm năng sản xuất nông nghiệp của địa phương, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân thông qua mô hình liên kết sản xuất và chế biến.

Từ năm 2024, CJ và KOICA tiếp tục hỗ trợ giai đoạn hai của dự án, tập trung phục hồi hoạt động sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất và vận hành của HTX Tầm Ngân, đồng thời xây dựng nền tảng cho khả năng phát triển bền vững trong dài hạn.

Trong giai đoạn 2024–2026, tổng giá trị đầu tư cho cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, hạt giống và các hoạt động hỗ trợ vận hành đạt khoảng 4,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một dự án hỗ trợ nhỏ của KOICA đóng góp thêm gần 500 triệu đồng để sửa chữa cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị cần thiết cho HTX.

HTX Dịch vụ Tầm Ngân sẽ hướng tới tự vận hành chuỗi giá trị từ trồng ớt, thu mua nguyên liệu, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Sau hai năm triển khai giai đoạn hai, dự án đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp từ mô hình nhận hỗ trợ trực tiếp sang vận hành dựa trên năng lực nội tại và nhu cầu thực tế của thị trường.

Theo định hướng giai đoạn 2027–2028, từ năm 2027, khi các khoản hỗ trợ tài chính trực tiếp của CJ và KOICA từng bước kết thúc, HTX Dịch vụ Tầm Ngân sẽ hướng tới tự vận hành chuỗi giá trị từ trồng ớt, thu mua nguyên liệu, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2027 dự kiến tập trung ổn định hệ thống vận hành và sản lượng. Khi thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu được đảm bảo, sản lượng sẽ từng bước nâng lên khoảng 9–12 tấn/năm trong giai đoạn 2027–2028. Về dài hạn, sản lượng khoảng 15 tấn/năm có thể được xem xét khi thị trường tiêu thụ ổn định và vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu.

Theo dự án, khả năng tự chủ của HTX không chỉ phụ thuộc vào việc mở rộng diện tích trồng hoặc tăng sản lượng mà còn phụ thuộc vào việc xây dựng thị trường tiêu thụ ổn định, duy trì mức giá phù hợp và quản lý hiệu quả chi phí nguyên liệu, vận hành.

Trong giai đoạn tiếp theo, CJ dự kiến chuyển trọng tâm hỗ trợ từ tài chính trực tiếp sang tạo điều kiện để HTX nâng cao doanh thu và từng bước xây dựng năng lực tự chủ. HTX sẽ được hỗ trợ tiếp cận thêm các thị trường và khách hàng tiềm năng thông qua mạng lưới và hệ sinh thái của CJ.

Tập huấn về sử dụng vi sinh vật nông nghiệp ngày 23/12/2025.

Bên cạnh mở rộng đầu ra, các giải pháp nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, như cải tiến bao bì và định vị sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, cũng được định hướng nghiên cứu.

Mục tiêu của giai đoạn mới là giúp HTX tạo doanh thu từ hoạt động sản xuất, xây dựng khách hàng và tích lũy nguồn lực để tái đầu tư, qua đó từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn tài trợ bên ngoài.

Sau hơn 10 năm đồng hành, dự án vùng nguyên liệu ớt Tầm Ngân đang chuyển từ trọng tâm hỗ trợ phục hồi sang củng cố năng lực sản xuất, kinh doanh và hướng tới tự chủ. Đây cũng là bước chuyển nhằm duy trì và phát triển mô hình sau khi các chương trình hỗ trợ tài chính trực tiếp kết thúc.