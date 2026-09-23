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CJ và KOICA tiếp tục đồng hành cùng vùng nguyên liệu ớt Tầm Ngân

Nhất Tâm

Nhất Tâm

08:27 | 23/09/2026
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Trong giai đoạn 2024–2026, CJ và KOICA đã đầu tư khoảng 4,2 tỷ đồng cho cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, hạt giống và hoạt động hỗ trợ vận hành tại HTX Tầm Ngân, Ninh Thuận, tạo nền tảng để mô hình chuyển sang giai đoạn phát triển dựa trên năng lực nội tại và nhu cầu thị trường.
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Sau hơn một thập kỷ triển khai, dự án phát triển vùng nguyên liệu ớt tại Tầm Ngân, Ninh Thuận do Tập đoàn CJ phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thực hiện đang chuyển sang giai đoạn mới, tập trung nâng cao năng lực vận hành và hướng tới giúp Hợp tác xã ( HTX) Dịch vụ Tầm Ngân tự chủ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

CJ và KOICA tiếp tục đồng hành cùng vùng nguyên liệu ớt Tầm Ngân
Hợp tác xã Tầm Ngân (Ninh Thuận) nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thiện cơ sở vật chất .

Dự án phát triển vùng nguyên liệu ớt tại Tầm Ngân được CJ và KOICA triển khai từ năm 2014 đến 2017, với mục tiêu khai thác tiềm năng sản xuất nông nghiệp của địa phương, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân thông qua mô hình liên kết sản xuất và chế biến.

Từ năm 2024, CJ và KOICA tiếp tục hỗ trợ giai đoạn hai của dự án, tập trung phục hồi hoạt động sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất và vận hành của HTX Tầm Ngân, đồng thời xây dựng nền tảng cho khả năng phát triển bền vững trong dài hạn.

Trong giai đoạn 2024–2026, tổng giá trị đầu tư cho cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, hạt giống và các hoạt động hỗ trợ vận hành đạt khoảng 4,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một dự án hỗ trợ nhỏ của KOICA đóng góp thêm gần 500 triệu đồng để sửa chữa cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị cần thiết cho HTX.

CJ và KOICA tiếp tục đồng hành cùng vùng nguyên liệu ớt Tầm Ngân
HTX Dịch vụ Tầm Ngân sẽ hướng tới tự vận hành chuỗi giá trị từ trồng ớt, thu mua nguyên liệu, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Sau hai năm triển khai giai đoạn hai, dự án đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp từ mô hình nhận hỗ trợ trực tiếp sang vận hành dựa trên năng lực nội tại và nhu cầu thực tế của thị trường.

Theo định hướng giai đoạn 2027–2028, từ năm 2027, khi các khoản hỗ trợ tài chính trực tiếp của CJ và KOICA từng bước kết thúc, HTX Dịch vụ Tầm Ngân sẽ hướng tới tự vận hành chuỗi giá trị từ trồng ớt, thu mua nguyên liệu, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2027 dự kiến tập trung ổn định hệ thống vận hành và sản lượng. Khi thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu được đảm bảo, sản lượng sẽ từng bước nâng lên khoảng 9–12 tấn/năm trong giai đoạn 2027–2028. Về dài hạn, sản lượng khoảng 15 tấn/năm có thể được xem xét khi thị trường tiêu thụ ổn định và vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu.

Theo dự án, khả năng tự chủ của HTX không chỉ phụ thuộc vào việc mở rộng diện tích trồng hoặc tăng sản lượng mà còn phụ thuộc vào việc xây dựng thị trường tiêu thụ ổn định, duy trì mức giá phù hợp và quản lý hiệu quả chi phí nguyên liệu, vận hành.

Trong giai đoạn tiếp theo, CJ dự kiến chuyển trọng tâm hỗ trợ từ tài chính trực tiếp sang tạo điều kiện để HTX nâng cao doanh thu và từng bước xây dựng năng lực tự chủ. HTX sẽ được hỗ trợ tiếp cận thêm các thị trường và khách hàng tiềm năng thông qua mạng lưới và hệ sinh thái của CJ.

CJ và KOICA tiếp tục đồng hành cùng vùng nguyên liệu ớt Tầm Ngân
Tập huấn về sử dụng vi sinh vật nông nghiệp ngày 23/12/2025.

Bên cạnh mở rộng đầu ra, các giải pháp nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, như cải tiến bao bì và định vị sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, cũng được định hướng nghiên cứu.

Mục tiêu của giai đoạn mới là giúp HTX tạo doanh thu từ hoạt động sản xuất, xây dựng khách hàng và tích lũy nguồn lực để tái đầu tư, qua đó từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn tài trợ bên ngoài.

Sau hơn 10 năm đồng hành, dự án vùng nguyên liệu ớt Tầm Ngân đang chuyển từ trọng tâm hỗ trợ phục hồi sang củng cố năng lực sản xuất, kinh doanh và hướng tới tự chủ. Đây cũng là bước chuyển nhằm duy trì và phát triển mô hình sau khi các chương trình hỗ trợ tài chính trực tiếp kết thúc.

HTX Dịch vụ Tầm Ngân CJ và KOICA

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Hà Giang

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Cảm giác: 35°C
bầu trời quang đãng
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28°C
Hải Phòng

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Cảm giác: 36°C
mây cụm
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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Thứ hai, 28/09/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Cập nhật: 23/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,910 ▲60K 14,510 ▲60K
Trang sức 99.99 13,920 ▲60K 14,520 ▲60K
Cập nhật: 23/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,425 ▲6K 14,552 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,425 ▲6K 14,553 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142 ▼1272K 145 ▼1299K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142 ▼1272K 1,451 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
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Cập nhật: 23/09/2026 10:00

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Bộ Tài chính nghiên cứu ưu đãi cho dự án FDI quan trọng

Bộ Tài chính nghiên cứu ưu đãi cho dự án FDI quan trọng

Khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên với tổng mức đầu tư 270,9 tỷ đồng

Khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên với tổng mức đầu tư 270,9 tỷ đồng

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HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

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Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

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Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp

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Nhà mạng Việt Nam mới dừng ở mức hai trên thang tự động hóa mạng

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Ứng dụng Zalo trong chuyển đổi số nông nghiệp

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Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

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Amazon Bedrock của AWS chính thức tích hợp mô hình Kimi K3

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

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Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

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Phú Thọ thúc đẩy công nghệ và chuyển đổi số

Phú Thọ thúc đẩy công nghệ và chuyển đổi số

Khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên với tổng mức đầu tư 270,9 tỷ đồng

Khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên với tổng mức đầu tư 270,9 tỷ đồng

Trả quá trình tuyển sinh về đúng bản chất đánh giá năng lực

Trả quá trình tuyển sinh về đúng bản chất đánh giá năng lực

Ứng dụng Zalo trong chuyển đổi số nông nghiệp

Ứng dụng Zalo trong chuyển đổi số nông nghiệp

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Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index có thể

Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index có thể 'rung lắc'

Chứng khoán 22/9: VN-Index tăng hơn 17 điểm, thanh khoản vẫn thấp

Chứng khoán 22/9: VN-Index tăng hơn 17 điểm, thanh khoản vẫn thấp

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại về phòng, chống rửa tiền tại Mi Hồng Bà Chiểu

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