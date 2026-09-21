Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Cửa hàng TiTi Laundry đầu tiên do Công ty Điện tử Samsung Việt Nam phối hợp cùng WW Việt Nam khai trương tại 75 Đường 79, Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Cửa hàng TiTi Laundry đầu tiên do Công ty Điện tử Samsung Việt Nam phối hợp cùng WW Việt Nam khai trương tại địa chỉ 75 Đường 79, Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, đã đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược đưa giải pháp giặt sấy công nghiệp đến gần hơn với khách hàng và các nhà đầu tư tại Việt Nam.

Được xây dựng theo mô hình giặt sấy tự phục vụ 24/7, sử dụng trọn bộ máy giặt và máy sấy công nghiệp Samsung, đồng thời được kỳ vọng trở thành mô hình tham khảo thực tế cho các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực giặt sấy tự động.

Giải pháp được xây dựng phù hợp với diện tích cửa hàng, nhu cầu khai thác và định hướng kinh doanh theo mô hình tự phục vụ 24/7. Mô hình này sẽ giúp khách hàng có thể chủ động sử dụng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, trong khi chủ cửa hàng có thể quản lý hoạt động từ xa và tối ưu nguồn lực vận hành.

Bà Tạ Thúy Hà, Giám đốc Ngành hàng Điện Lạnh Gia Dụng, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam cùng đối tác tại lễ khai trương

Bà Tạ Thúy Hà, Giám đốc Ngành hàng Điện Lạnh Gia Dụng, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam cho biết: “Sau khi chính thức ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp tại Việt Nam, Samsung tiếp tục phối hợp cùng các đối tác để đưa giải pháp đến gần hơn với khách hàng và các nhà đầu tư thông qua những mô hình vận hành thực tế. Với TiTi Laundry, chúng tôi mong muốn tạo ra một mô hình để khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm khả năng vận hành của thiết bị, đồng thời giúp các nhà đầu tư có thêm cơ sở tham khảo khi tìm hiểu về mô hình giặt sấy tự phục vụ.”

Đại diện đối tác, ông Lê Thanh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH WW Việt Nam chia sẻ: “WW Việt Nam tin tưởng lựa chọn Samsung là thương hiệu máy giặt sấy công nghiệp để phân phối nhờ uy tín, nền tảng công nghệ và chất lượng đã được khẳng định trên thị trường. Qua quá trình trực tiếp thử nghiệm, chúng tôi đánh giá cao khả năng vận hành và sự thuận tiện trong lắp đặt, quản lý. Với dự án TiTi Laundry, WW Việt Nam đã phối hợp cùng Samsung và chủ cửa hàng từ khâu khảo sát, tư vấn thiết bị đến thiết kế, lắp đặt và vận hành thử. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ trở thành một mô hình thực tế để các nhà đầu tư có thể trực tiếp tham quan và trải nghiệm.”

Cửa hàng Titi Laundry được xây dựng theo mô hình giặt sấy tự phục vụ 24/7, sử dụng trọn bộ máy giặt và máy sấy công nghiệp Samsung

Chị Trương Ngọc Châu - chủ cửa hàng Titi Laundry cho biết: “Nhận thấy nhu cầu giặt sấy tự phục vụ ngày càng tăng, TiTi Laundry lựa chọn phát triển theo mô hình giặt sấy tự động 24/7, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và linh hoạt sử dụng dịch vụ bất cứ khi nào có nhu cầu. Chúng tôi lựa chọn máy giặt sấy công nghiệp Samsung nhờ uy tín thương hiệu, nền tảng công nghệ và chất lượng sản phẩm. Sau quá trình lắp đặt và trực tiếp vận hành thử cùng WW Việt Nam, chúng tôi càng tự tin hơn về khả năng vận hành ổn định, hiệu quả giặt sấy và sự thuận tiện khi sử dụng.”

TiTi Laundry là một trong những cửa hàng đầu tiên thuộc định hướng hợp tác giữa Samsung và các đối tác nhằm mở rộng mô hình cửa hàng giặt sấy tự động tại Việt Nam.

Từ nay đến cuối năm 2026, Samsung dự kiến đồng hành cùng các đối tác phát triển tổng cộng 7 cửa hàng ứng dụng giải pháp giặt sấy công nghiệp Samsung. Mỗi cửa hàng không chỉ phục vụ nhu cầu giặt sấy của người tiêu dùng tại khu vực mà còn đóng vai trò là điểm tham khảo thực tế cho các nhà đầu tư đang tìm hiểu lĩnh vực này.

Thông qua việc mở rộng hệ thống cửa hàng và tăng cường hợp tác với các đối tác, Samsung hướng đến việc tạo điều kiện để doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận đầy đủ hơn với thiết bị, phương thức quản lý cũng như khả năng ứng dụng của giải pháp trong nhiều mô hình kinh doanh.

Thông tin cho bạn Mô hình giặt sấy công nghiệp tối ưu cho mô hình vận hành thương mại được phát triển như cửa hàng giặt sấy tự phục vụ, dịch vụ giặt sấy, khách sạn và các cơ sở có nhu cầu giặt sấy công suất lớn, giải pháp giặt sấy công nghiệp Samsung mang đến bộ đôi máy giặt công nghiệp 18kg và máy sấy công nghiệp 14kg, cùng các tính năng hỗ trợ nâng cao hiệu quả vận hành. Trong đó, máy giặt có khả năng hoàn thành một chu trình giặt chỉ từ 36 phút, trong khi máy sấy hoàn tất chu trình sấy chỉ từ 45 phút, góp phần rút ngắn thời gian xử lý đồ giặt và tối ưu số lượt phục vụ khách hàng mỗi ngày. Bộ đôi sản phẩm được phát triển cho môi trường khai thác với cường độ cao, với máy giặt trang bị động cơ truyền động trực tiếp Direct Drive kết hợp công nghệ giảm rung VRT+, giúp giảm rung lắc và duy trì hiệu suất ổn định trong quá trình vận hành. Bên cạnh đó, công nghệ Bubble Technology trên máy giặt tạo bong bóng siêu mịn giúp chất giặt tẩy thẩm thấu nhanh vào sợi vải, góp phần nâng cao hiệu quả làm sạch. Hệ thống API mở cho phép thiết bị kết nối linh hoạt với các nền tảng quản lý và thanh toán của bên thứ ba, đáp ứng nhu cầu tự động hóa của nhiều mô hình kinh doanh.

Đặc biệt, với mô hình giặt sấy tự phục vụ, khả năng kết nối và quản lý từ xa giúp chủ đầu tư dễ dàng theo dõi trạng thái thiết bị và quản lý hoạt động, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả vận hành mà không cần nhân viên túc trực tại cửa hàng.