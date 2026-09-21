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Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Phạm Anh

Phạm Anh

18:38 | 21/09/2026
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Dự kiến, từ nay đến cuối năm Samsung sẽ đồng hành cùng đối tác mở tổng cộng 7 cửa hàng trên toàn quốc, góp phần thúc đẩy ngành giặt sấy thương mại tại Việt Nam.
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Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên
Cửa hàng TiTi Laundry đầu tiên do Công ty Điện tử Samsung Việt Nam phối hợp cùng WW Việt Nam khai trương tại 75 Đường 79, Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Cửa hàng TiTi Laundry đầu tiên do Công ty Điện tử Samsung Việt Nam phối hợp cùng WW Việt Nam khai trương tại địa chỉ 75 Đường 79, Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, đã đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược đưa giải pháp giặt sấy công nghiệp đến gần hơn với khách hàng và các nhà đầu tư tại Việt Nam.

Được xây dựng theo mô hình giặt sấy tự phục vụ 24/7, sử dụng trọn bộ máy giặt và máy sấy công nghiệp Samsung, đồng thời được kỳ vọng trở thành mô hình tham khảo thực tế cho các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực giặt sấy tự động.

Giải pháp được xây dựng phù hợp với diện tích cửa hàng, nhu cầu khai thác và định hướng kinh doanh theo mô hình tự phục vụ 24/7. Mô hình này sẽ giúp khách hàng có thể chủ động sử dụng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, trong khi chủ cửa hàng có thể quản lý hoạt động từ xa và tối ưu nguồn lực vận hành.

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên
Bà Tạ Thúy Hà, Giám đốc Ngành hàng Điện Lạnh Gia Dụng, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam cùng đối tác tại lễ khai trương

Bà Tạ Thúy Hà, Giám đốc Ngành hàng Điện Lạnh Gia Dụng, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam cho biết: “Sau khi chính thức ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp tại Việt Nam, Samsung tiếp tục phối hợp cùng các đối tác để đưa giải pháp đến gần hơn với khách hàng và các nhà đầu tư thông qua những mô hình vận hành thực tế. Với TiTi Laundry, chúng tôi mong muốn tạo ra một mô hình để khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm khả năng vận hành của thiết bị, đồng thời giúp các nhà đầu tư có thêm cơ sở tham khảo khi tìm hiểu về mô hình giặt sấy tự phục vụ.”

Đại diện đối tác, ông Lê Thanh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH WW Việt Nam chia sẻ: “WW Việt Nam tin tưởng lựa chọn Samsung là thương hiệu máy giặt sấy công nghiệp để phân phối nhờ uy tín, nền tảng công nghệ và chất lượng đã được khẳng định trên thị trường. Qua quá trình trực tiếp thử nghiệm, chúng tôi đánh giá cao khả năng vận hành và sự thuận tiện trong lắp đặt, quản lý. Với dự án TiTi Laundry, WW Việt Nam đã phối hợp cùng Samsung và chủ cửa hàng từ khâu khảo sát, tư vấn thiết bị đến thiết kế, lắp đặt và vận hành thử. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ trở thành một mô hình thực tế để các nhà đầu tư có thể trực tiếp tham quan và trải nghiệm.”

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên
Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên
Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Cửa hàng Titi Laundry được xây dựng theo mô hình giặt sấy tự phục vụ 24/7, sử dụng trọn bộ máy giặt và máy sấy công nghiệp Samsung

Chị Trương Ngọc Châu - chủ cửa hàng Titi Laundry cho biết: “Nhận thấy nhu cầu giặt sấy tự phục vụ ngày càng tăng, TiTi Laundry lựa chọn phát triển theo mô hình giặt sấy tự động 24/7, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và linh hoạt sử dụng dịch vụ bất cứ khi nào có nhu cầu. Chúng tôi lựa chọn máy giặt sấy công nghiệp Samsung nhờ uy tín thương hiệu, nền tảng công nghệ và chất lượng sản phẩm. Sau quá trình lắp đặt và trực tiếp vận hành thử cùng WW Việt Nam, chúng tôi càng tự tin hơn về khả năng vận hành ổn định, hiệu quả giặt sấy và sự thuận tiện khi sử dụng.”

TiTi Laundry là một trong những cửa hàng đầu tiên thuộc định hướng hợp tác giữa Samsung và các đối tác nhằm mở rộng mô hình cửa hàng giặt sấy tự động tại Việt Nam.

Từ nay đến cuối năm 2026, Samsung dự kiến đồng hành cùng các đối tác phát triển tổng cộng 7 cửa hàng ứng dụng giải pháp giặt sấy công nghiệp Samsung. Mỗi cửa hàng không chỉ phục vụ nhu cầu giặt sấy của người tiêu dùng tại khu vực mà còn đóng vai trò là điểm tham khảo thực tế cho các nhà đầu tư đang tìm hiểu lĩnh vực này.

Thông qua việc mở rộng hệ thống cửa hàng và tăng cường hợp tác với các đối tác, Samsung hướng đến việc tạo điều kiện để doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận đầy đủ hơn với thiết bị, phương thức quản lý cũng như khả năng ứng dụng của giải pháp trong nhiều mô hình kinh doanh.

Thông tin cho bạn

Mô hình giặt sấy công nghiệp tối ưu cho mô hình vận hành thương mại được phát triển như cửa hàng giặt sấy tự phục vụ, dịch vụ giặt sấy, khách sạn và các cơ sở có nhu cầu giặt sấy công suất lớn, giải pháp giặt sấy công nghiệp Samsung mang đến bộ đôi máy giặt công nghiệp 18kg và máy sấy công nghiệp 14kg, cùng các tính năng hỗ trợ nâng cao hiệu quả vận hành.

Trong đó, máy giặt có khả năng hoàn thành một chu trình giặt chỉ từ 36 phút, trong khi máy sấy hoàn tất chu trình sấy chỉ từ 45 phút, góp phần rút ngắn thời gian xử lý đồ giặt và tối ưu số lượt phục vụ khách hàng mỗi ngày. Bộ đôi sản phẩm được phát triển cho môi trường khai thác với cường độ cao, với máy giặt trang bị động cơ truyền động trực tiếp Direct Drive kết hợp công nghệ giảm rung VRT+, giúp giảm rung lắc và duy trì hiệu suất ổn định trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, công nghệ Bubble Technology trên máy giặt tạo bong bóng siêu mịn giúp chất giặt tẩy thẩm thấu nhanh vào sợi vải, góp phần nâng cao hiệu quả làm sạch. Hệ thống API mở cho phép thiết bị kết nối linh hoạt với các nền tảng quản lý và thanh toán của bên thứ ba, đáp ứng nhu cầu tự động hóa của nhiều mô hình kinh doanh.

Đặc biệt, với mô hình giặt sấy tự phục vụ, khả năng kết nối và quản lý từ xa giúp chủ đầu tư dễ dàng theo dõi trạng thái thiết bị và quản lý hoạt động, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả vận hành mà không cần nhân viên túc trực tại cửa hàng.

Samsung WW Việt Nam cửa hàng Titi Laundry khai trương giải pháp giặt sấy tự động cửa hàng tự phục vụ 24/7

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Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,600 146,600
Hà Nội - PNJ 143,600 146,600
Đà Nẵng - PNJ 143,600 146,600
Miền Tây - PNJ 143,600 146,600
Tây Nguyên - PNJ 143,600 146,600
Đông Nam Bộ - PNJ 143,600 146,600
Cập nhật: 22/09/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,310 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,310 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,310 14,660
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 22/09/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
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Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
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Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

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EVNNPT được chấp thuận đầu tư đường dây 500 kV Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội

EVNNPT được chấp thuận đầu tư đường dây 500 kV Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội

Hải Phòng lập đường dây nóng, mạnh tay xử lý lạm thu và dạy thêm sai quy định

Hải Phòng lập đường dây nóng, mạnh tay xử lý lạm thu và dạy thêm sai quy định

Omdia: Công suất nhà máy tấm nền giảm còn 80%

Omdia: Công suất nhà máy tấm nền giảm còn 80%

Khám sức khỏe định kỳ: Đề xuất Quỹ BHYT chi tối đa 350.000 đồng/năm

Khám sức khỏe định kỳ: Đề xuất Quỹ BHYT chi tối đa 350.000 đồng/năm

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Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ 1.790 điểm

Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ 1.790 điểm

Chứng khoán 21/9: VN-Index mất mốc 1.800 điểm trong ngày đầu nâng hạng

Chứng khoán 21/9: VN-Index mất mốc 1.800 điểm trong ngày đầu nâng hạng

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

An toàn số khi mua sắm trực tuyến: Cảnh giác thủ đoạn giả mạo sàn thương mại điện tử

An toàn số khi mua sắm trực tuyến: Cảnh giác thủ đoạn giả mạo sàn thương mại điện tử

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ACB liên tiếp được Forbes toàn cầu và Forbes Việt Nam vinh danh

ACB liên tiếp được Forbes toàn cầu và Forbes Việt Nam vinh danh

Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Bản sáng vùng biên

Bản sáng vùng biên

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

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VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026