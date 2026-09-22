Hải Phòng lập đường dây nóng, mạnh tay xử lý lạm thu và dạy thêm sai quy định

Thực hiện Công văn số 6241/BGDĐT-VP ngày 15/9/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức vừa ký ban hành Công văn số 11975/VP-VX nhằm siết chặt kỷ luật trong lĩnh vực giáo dục, tập trung vào việc kiểm tra và xử lý dứt điểm các vi phạm về lạm thu cũng như hoạt động dạy thêm không đúng quy định.

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Theo chỉ đạo mới nhất, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường, đặc khu cùng hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông công khai rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để người dân thuận tiện phản ánh. Song song với đó, các cơ quan chức năng phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, tiếp nhận thông tin và xử lý thật nghiêm mọi trường hợp vi phạm nếu có.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo đóng vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND các địa phương cùng các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo kết quả thiết lập và vận hành hệ thống đường dây nóng.

Toàn bộ quá trình triển khai này phải được báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng UBND thành phố trước ngày 25/9/2026.

Động thái quyết liệt này nhằm mục đích kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu chi trái quy định và quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm, qua đó bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật trong ngành giáo dục thành phố.

Toàn công văn tại đây.