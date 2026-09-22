Chứng khoán 21/9: VN-Index mất mốc 1.800 điểm trong ngày đầu nâng hạng

Phiên chứng khoán 21/9 mở đầu tuần giao dịch đầu tiên kể từ khi quyết định nâng hạng của FTSE Russell có hiệu lực. VN-Index mở cửa tại 1.829,03 điểm, cao hơn mức tham chiếu 1.815,66 điểm, song sắc xanh chỉ duy trì trong thời gian ngắn trước khi lực cung dâng lên tại nhóm cổ phiếu trụ.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index lùi về 1.806,44 điểm, giảm 9,22 điểm so với tham chiếu. Sang phiên chiều, áp lực bán lan rộng khiến VN-Index có thời điểm mất hơn 32 điểm và chạm mức thấp nhất 1.786,37 điểm, trước khi lực cầu trong đợt ATC tại một số mã ngân hàng giúp chỉ số thu hẹp đà giảm.

Chốt phiên chứng khoán 21/9, VN-Index giảm 15,99 điểm, tương đương 0,88%, xuống 1.799,67 điểm. VN30-Index giảm 10,91 điểm, tương đương 0,56%, còn 1.953,26 điểm. Trên các sàn còn lại, HNX-Index giảm 0,91 điểm xuống 274,38 điểm, còn UPCoM-Index giảm nhẹ 0,05 điểm về 126,35 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index ghi nhận 79 mã giảm, 45 mã tăng và 59 mã đứng giá. Thị trường UPCoM phân hóa hơn với 101 mã tăng, 94 mã giảm và 75 mã đứng giá, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 499 tỷ đồng. Diễn biến chứng khoán 21/9 cho thấy áp lực bán tập trung chủ yếu tại HoSE và nhóm vốn hóa lớn, khi 64% số mã trong rổ VN100 giảm giá.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 21/9

Nhóm Vingroup kéo VN-Index lùi dưới mốc 1.800 điểm

Trong phiên chứng khoán 21/9, độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 205 mã giảm, 105 mã tăng và 60 mã đứng giá trên HoSE, trong đó 123 mã giảm quá 1%. Trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt VN-Index, rổ VN30 ghi nhận 16 mã giảm, 12 mã tăng và 2 mã đứng giá, riêng nhóm giảm có tới 7 mã mất hơn 2%.

Bất động sản là nhóm chịu sức ép lớn nhất trong phiên chứng khoán 21/9 khi chỉ số ngành giảm 2,54%. VHM giảm 4,08% xuống 68.100 đồng/cổ phiếu, VIC giảm 2,57% còn 235.000 đồng/cổ phiếu và VRE giảm 2,94% xuống 24.750 đồng/cổ phiếu.

Theo thống kê của Thời báo Ngân hàng, riêng ba mã VIC, VHM và VCB lấy đi của VN-Index hơn 16 điểm, lớn hơn mức giảm thực tế 15,99 điểm của chỉ số. Nếu loại trừ ba cổ phiếu trụ, phần còn lại của thị trường gần như cân bằng về điểm số, dù độ rộng vẫn nghiêng về sắc đỏ.

Ngân hàng phân hóa, chứng khoán và bán lẻ chịu sức ép

Nhóm ngân hàng đóng vai trò lực đỡ chính của thị trường chứng khoán 21/9. VPB tăng 3,64%, CTG tăng 2,48%, ACB tăng 2,28% và TCB tăng khoảng 2%, qua đó thu hẹp đà giảm của VN-Index trong những phút cuối. Chiều ngược lại, VCB giảm 1,6%, LPB giảm 3,96%, VIB và SHB cùng mất hơn 1,5%.

SSB là tâm điểm tiêu cực của nhóm ngân hàng trong phiên chứng khoán 21/9 khi giảm sàn 6,85% xuống 22.450 đồng/cổ phiếu, sau chuỗi 7 phiên tăng tổng cộng hơn 36%. Cuối ngày, dư bán giá sàn tại SSB còn hơn 1,9 triệu đơn vị, trong khi giá trị khớp cả phiên chỉ nhỉnh hơn 53 tỷ đồng.

Nhóm chứng khoán quay đầu giảm mạnh vào cuối phiên và gây thêm sức ép lên VN-Index. VND giảm 3,29%, VCK giảm 3%, VIX giảm 2,66%, VCI giảm 2,42% và SSI giảm 2,34%. Bảy mã HCM, SSI, TCX, VCI, VIX, VCK và VND chiếm 7 trên 27 cổ phiếu Việt Nam trong danh mục FTSE Russell công bố hôm 21/8, một cách lý giải là nhóm ngành đã phản ánh phần lớn kỳ vọng nâng hạng trước ngày hiệu lực.

Ở nhóm công nghệ, FPT bước vào ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10 cổ phiếu cũ nhận thêm 1 cổ phiếu mới, ngày đăng ký cuối cùng là 22/9. Tập đoàn dự kiến phát hành khoảng 171 triệu cổ phiếu mới, đồng thời vừa hợp tác với Đại học Công nghệ PETRONAS thành lập Phòng Nghiên cứu AI Năng lượng UTP-FPT, dự kiến hoạt động từ tháng 11/2026.

Nhóm phần mềm giữ sắc xanh trong phiên chứng khoán 21/9, song khối ngoại vẫn bán ròng FPT 67,7 tỷ đồng. Nhóm viễn thông nằm trong số ngành giảm điểm, nối tiếp phiên 18/9 khi VGI giảm 1,71% và CTR giảm 0,14%, cho thấy dòng tiền chưa quay lại rõ nét với các mã hạ tầng số.

Bán lẻ và tiêu dùng chưa tạo ra lực đỡ cho VN-Index khi MWG giảm 1,1% và MSN giảm 1,02%. Trong nhóm vật liệu, HPG giảm 2,09%, dù cổ phiếu thép đầu ngành từng dẫn đầu danh sách khối ngoại mua ròng phiên 18/9 với 250,63 tỷ đồng.

Điểm sáng hiếm hoi của phiên chứng khoán 21/9 đến từ hàng không và năng lượng. VJC giao dịch dưới tham chiếu gần như suốt phiên rồi bật thẳng lên giá trần 6,98% trong đợt ATC với hơn 460.000 cổ phiếu khớp lệnh. BSR tăng 4,47% và GAS giữ sắc xanh, góp phần hạn chế mức giảm của VN-Index trong bối cảnh giá dầu thô thế giới lùi dưới mốc 100 USD/thùng.

Nguồn finance.vietstock

Khối ngoại đảo chiều bán ròng, thanh khoản HoSE giảm hơn 30%

Thanh khoản phiên chứng khoán 21/9 thu hẹp sau phiên cơ cấu ETF cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt 17.317,39 tỷ đồng với hơn 656 triệu đơn vị, giảm khoảng 32% so với phiên 18/9. Giá trị khớp lệnh gần 13.666 tỷ đồng, còn tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt hơn 18.562 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại diễn biến quyết liệt trong phiên chứng khoán 21/9. Trước đợt ATC, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.163,2 tỷ đồng trên HoSE, tăng mạnh so với mức 751 tỷ đồng lúc kết phiên sáng. Trong ATC, khối ngoại mua vào khoảng 1.026,8 tỷ đồng và bán ra 532 tỷ đồng, đưa giá trị bán ròng cả phiên về 668,3 tỷ đồng.

VHM đứng đầu danh sách bán ròng với 292 tỷ đồng, tiếp theo là VIC 111,5 tỷ đồng và FPT 67,7 tỷ đồng. Ở chiều mua, khối ngoại gom MCH 105,9 tỷ đồng, VPB 81,1 tỷ đồng, TCB 42,6 tỷ đồng và VPL 42,1 tỷ đồng. Giá trị mua của khối ngoại chiếm khoảng 14% tổng giao dịch HoSE, giá trị bán chiếm khoảng 17,9%.

Theo lộ trình của FTSE Russell, cổ phiếu Việt Nam gia nhập hệ thống FTSE Global Equity Index Series qua 4 giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027. Đợt đầu bổ sung 10% trọng số có thể đầu tư, các đợt sau lần lượt thêm 20%, 35% và 35%, nên tác động của dòng vốn thụ động trải dài thay vì dồn vào một phiên.

Phiên chứng khoán 21/9 khép lại với hai chiều số liệu trái ngược của dòng vốn ngoại. Trong ngày FTSE Russell chính thức nâng hạng, khối ngoại bán ròng 668,3 tỷ đồng trên HoSE, còn ở phiên cơ cấu 18/9 ngay trước đó, khối ngoại mua ròng 1.254,93 tỷ đồng. Sự đảo chiều xuất hiện khi đợt phân bổ đầu tiên mới chiếm 10% tổng trọng số trong lộ trình kéo dài đến tháng 9/2027.