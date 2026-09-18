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Chứng khoán 18/9: VN-Index mất hơn 7 điểm trong cú đảo chiều ATC

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Đình Tưởng

21:55 | 18/09/2026
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VN-Index đóng cửa 1.815,66 điểm, giảm 7,11 điểm sau cú đảo chiều ATC; khối ngoại mua ròng 1.239 tỷ đồng, thanh khoản tăng mạnh.
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VN-Index đảo chiều trong ATC, độ rộng vẫn tích cực

Phiên giao dịch cuối tuần 18/9 diễn ra theo kịch bản trái ngược giữa phần lớn thời gian khớp lệnh liên tục và 15 phút cuối. VN-Index duy trì sắc xanh gần như suốt phiên, có lúc vượt 1.837 điểm và đến khoảng 14 giờ vẫn quanh vùng 1.830 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán tăng mạnh trong ATC khiến chỉ số đóng cửa tại 1.815,66 điểm, giảm 7,11 điểm so với phiên trước.

VN30-Index cũng đảo chiều mạnh, kết phiên tại 1.964,17 điểm, giảm 10,8 điểm, tương đương 0,5%. Trong khi đó, HNX-Index tăng 1,39 điểm lên 275,29 điểm và UPCoM-Index nhích 0,24 điểm lên 126,40 điểm. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm tập trung chủ yếu ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn trên HOSE thay vì lan rộng toàn thị trường.

Độ rộng vẫn nghiêng về phía tích cực. Toàn thị trường ghi nhận khoảng 440 mã tăng, trong đó 40 mã tăng trần, trong khi hơn 300 mã giảm. Riêng HOSE có 185 mã tăng và 130 mã giảm. Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt 22.053 tỷ đồng, tăng khoảng 45% so với phiên 17/9; giao dịch thỏa thuận góp thêm 3.295 tỷ đồng. Tính trên toàn thị trường, giá trị giao dịch vượt 27.000 tỷ đồng với gần 993,4 triệu cổ phiếu được sang tay.

Đáng chú ý, riêng đợt ATC trên HOSE có 82,7 triệu cổ phiếu được giao dịch, chiếm khoảng 11,5% khối lượng khớp lệnh cả phiên. Khối lượng lớn dồn vào thời điểm đóng cửa giải thích vì sao điểm số cuối ngày khác xa trạng thái tích cực trong phần lớn phiên, đồng thời cho thấy ảnh hưởng của các lệnh cơ cấu danh mục và giao dịch theo chỉ số tăng mạnh.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 18/9
Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 18/9.

Khối ngoại là điểm sáng khi mua ròng 1.239 tỷ đồng trên ba sàn, mức cao nhất kể từ phiên 10/7. Tổng giá trị mua đạt 10.506 tỷ đồng, trong khi bán ra 9.266 tỷ đồng. HPG được mua ròng 250,6 tỷ đồng, tiếp đến là PNJ 247,1 tỷ đồng, SHB 221 tỷ đồng, STB 201,7 tỷ đồng và NVL 201,3 tỷ đồng. Ở chiều bán, VIC bị bán ròng khoảng 320 tỷ đồng; TCB, CTG, VPB và MBB cũng nằm trong nhóm bị rút vốn mạnh.

Phiên 18/9 là phiên giao dịch cuối cùng trước khi việc FTSE Russell nâng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp chính thức có hiệu lực ngày 21/9/2026. Trong 27 cổ phiếu Việt Nam được đưa vào rổ FTSE All-Cap, 21 mã được khối ngoại mua ròng trong phiên này, với tổng giá trị mua ròng khoảng 1.717 tỷ đồng. Giá trị khớp lệnh của 27 mã chiếm gần 70% toàn thị trường, cho thấy dấu ấn của dòng vốn liên quan đến chỉ số là yếu tố không thể bỏ qua khi đọc diễn biến cuối phiên.

Ngân hàng kéo chỉ số giảm, chứng khoán và bất động sản phân hóa

Ngân hàng là nhóm tạo áp lực lớn nhất lên VN-Index. Sáu mã CTG, TCB, BID, MBB, VPB và ACB lấy đi tổng cộng khoảng 8,6 điểm, lớn hơn mức giảm 7,11 điểm của chỉ số chung. CTG giảm 3,66%, ACB giảm 3,95%, TCB giảm 3,22%, MBB giảm 3,16%, VPB giảm 2,66% và BID giảm 2,59%. Diễn biến này phản ánh tác động rất lớn của nhóm vốn hóa cao lên chỉ số trong ATC.

Tuy vậy, ngân hàng không giảm đồng loạt. STB tăng 2,62%, SSB tăng 2,77%, SHB tăng 1,72% và VCB tăng 0,5%. Một số mã quy mô nhỏ cũng tăng mạnh như BVB, NVB chạm giá trần, PCB tăng 7,14%, KLB tăng 5,79% và PGB tăng 3,16%. Vì vậy, tín hiệu của ngành ngân hàng trong phiên 18/9 phù hợp hơn với trạng thái phân hóa mạnh thay vì một nhịp bán tháo trên toàn nhóm.

Nhóm chứng khoán đi ngược chỉ số chung và tiếp tục hút dòng tiền. VCI tăng 3,25%, VCK tăng 3,3%, VND tăng 2,7%, VIX tăng 2,33% và SSI tăng 1,18%. Khi thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh, diễn biến tích cực của cổ phiếu chứng khoán cho thấy dòng tiền vẫn đặt kỳ vọng vào quy mô giao dịch cao hơn sau cột mốc nâng hạng, dù biến động cuối phiên khiến rủi ro ngắn hạn tăng lên.

Bất động sản cũng phân hóa rõ. VIC đóng cửa tại tham chiếu, VHM giảm 0,42%, VRE giảm 1,16%, DXG giảm 1,85% và CEO giảm 2,54%. Ở chiều tích cực, NVL tăng 2,4%, KDH tăng 1,28%, NLG tăng khoảng 1,47% và IDC tăng khoảng 0,63%. Dòng tiền vì vậy không rút khỏi toàn ngành mà chủ yếu luân chuyển giữa các mã, trong đó nhóm có thanh khoản và câu chuyện riêng vẫn giữ được lực cầu.

Một tín hiệu đáng theo dõi là sự khác biệt giữa diễn biến giá và giao dịch khối ngoại. NVL nằm trong nhóm được mua ròng mạnh, trong khi VIC chịu bán ròng lớn nhất thị trường. Ở ngân hàng, SHB và STB được mua ròng mạnh nhưng TCB, CTG, VPB và MBB lại bị bán ròng. Điều này cho thấy dòng vốn ngoại trong phiên cơ cấu không vận động đồng nhất theo ngành, mà tập trung theo từng cổ phiếu và thành phần chỉ số.

Nguồn finance.vietstock
Nguồn finance.vietstock

Dòng tiền lan sang logistics, bán lẻ, điện và y tế

Ở nhóm công nghệ, FPT là mã gây áp lực đáng kể khi giảm 3,5% xuống khoảng 71.700 đồng/cổ phiếu và lấy đi gần 0,9 điểm của VN-Index. Đây là một trong những cổ phiếu bị ảnh hưởng mạnh trong nhịp đảo chiều cuối phiên, dù khối ngoại vẫn mua ròng FPT khoảng 134 tỷ đồng. Sự trái chiều giữa giá và dòng vốn ngoại cho thấy giao dịch cơ cấu có thể làm biến động ngắn hạn khó phản ánh đầy đủ cung cầu chủ động.

Nhóm điện tử viễn thông không có xu hướng đồng nhất. CTR đóng cửa quanh tham chiếu, trong khi VGI giảm khoảng 1,1%. Ở logistics, GMD tăng 0,91% lên 77.300 đồng/cổ phiếu và tiếp tục thể hiện sức mạnh tương đối tốt hơn chỉ số chung. Bán lẻ phân hóa với FRT tăng 0,69%, DGW nhích khoảng 0,22%, trong khi MWG giảm khoảng 0,82%.

Nhóm điện và tiện ích giao dịch tương đối ổn định hơn các nhóm vốn hóa lớn. POW đứng quanh tham chiếu, HDG tăng khoảng 0,31%. Ở y tế, thanh khoản nhìn chung thấp hơn các nhóm dẫn dắt; DBD tăng khoảng 1,63% theo dữ liệu bảng giá, cho thấy dòng tiền vẫn mang tính chọn lọc theo từng doanh nghiệp hơn là hình thành một sóng ngành rộng.

Ngược lại, nhóm năng lượng chịu áp lực rõ hơn. BSR giảm 1,63%, OIL giảm 1,37%, PLX giảm 1,06% và PVD giảm nhẹ. Trong khi đó, một số cổ phiếu sản xuất và tiêu dùng hỗ trợ độ rộng thị trường như HPG tăng 1,65%, VNM tăng 1,66% và MSN tăng 1,03%. Đây là lý do VN-Index giảm nhưng số mã tăng trên toàn thị trường vẫn vượt số mã giảm.

Về kỹ thuật ngắn hạn, phiên 18/9 làm rõ vùng 1.830–1.840 điểm là khu vực cung mạnh khi VN-Index vượt 1.837 điểm trong phiên nhưng không giữ được thành quả. Sau khi đóng cửa tại 1.815,66 điểm, mốc 1.800 điểm trở lại là vùng hỗ trợ tâm lý cần theo dõi. Điểm tích cực là độ rộng vẫn nghiêng về phía tăng và khối ngoại mua ròng mạnh; điểm thận trọng là nhóm vốn hóa lớn suy yếu và khối lượng ATC tăng đột biến.

Phiên đầu tuần 21/9, khi quyết định nâng hạng của FTSE Russell chính thức có hiệu lực, dòng tiền ngoại và giao dịch theo chỉ số có thể tiếp tục tạo biến động lớn ở một số cổ phiếu. Vì vậy, chất lượng thanh khoản sau khi loại trừ các giao dịch cơ cấu, khả năng giữ vùng 1.800 điểm và phản ứng của nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản sẽ là ba yếu tố quan trọng để đánh giá sức mạnh thực của thị trường sau cột mốc nâng hạng.

VN-Index Cổ phiếu ngân hàng khối ngoại FTSE Russell Chứng khoán Việt Nam chứng khoán 18/9

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Hà Giang

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Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
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Hải Phòng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Hà Nội - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đà Nẵng - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Miền Tây - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Tây Nguyên - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
NL 99.99 13,600 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▲50K
Trang sức 99.9 14,070 ▲130K 14,670 ▲130K
Trang sức 99.99 14,080 ▲130K 14,680 ▲130K
Cập nhật: 18/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▲18K 14,762 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▲18K 14,763 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▲18K 1,471 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▲18K 1,472 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▲18K 1,461 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▲1782K 144,653 ▲1782K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▲1350K 109,736 ▲1350K
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