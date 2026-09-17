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Chứng khoán 17/9: VN-Index vượt 1.820 điểm, ngân hàng dẫn nhịp

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16:58 | 17/09/2026
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VN-Index tăng 12,66 điểm lên 1.822,77 điểm trong phiên 17/9, khi ngân hàng và chứng khoán dẫn dắt, thanh khoản cải thiện rõ so với phiên trước.
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Chứng khoán 16/9: VN-Index giằng co, dòng tiền phân hóa mạnh Chứng khoán 16/9: VN-Index giằng co, dòng tiền phân hóa mạnh

VN-Index bật tăng, thanh khoản cải thiện

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép phiên 17/9 trong sắc xanh sau nhịp rung lắc mạnh đầu ngày. VN-Index mở cửa dưới tham chiếu, có lúc lùi về 1.801,42 điểm trước khi lực cầu quay trở lại, đưa chỉ số lên cao nhất 1.830,35 điểm. Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.822,77 điểm, tăng 12,66 điểm, tương đương 0,70% so với phiên 16/9.

Nhóm vốn hóa lớn giao dịch tích cực hơn mặt bằng chung. VN30-Index tăng 20,72 điểm, tương đương 1,06%, lên 1.975,01 điểm. HNX-Index tăng 0,68 điểm lên 273,90 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,18 điểm lên 126,16 điểm. Trên HoSE, độ rộng nghiêng về bên mua với khoảng 200 mã tăng, 114 mã giảm và 63 mã đứng giá.

Thanh khoản cải thiện là điểm đáng chú ý. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 17.900 tỷ đồng, trong khi tổng giá trị giao dịch trên ba sàn vượt 19.000 tỷ đồng. So với mức 14.879 tỷ đồng của HoSE trong phiên 16/9, quy mô giao dịch tăng khoảng 20%, cho thấy dòng tiền đã trở lại rõ hơn sau phiên thận trọng trước đó.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 17/9
Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 17/9. Ảnh MBS

Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản hút dòng tiền

Ngân hàng là nhóm dẫn nhịp chính. SSB tăng 4,92%, VPB tăng 2,17%, LPB tăng 2,04%, HDB tăng 1,85% và CTG tăng 1,78%. MBB tăng 1,23%, còn VCB tăng 0,51%. Diễn biến đồng thuận ở nhiều cổ phiếu ngân hàng giúp VN30 tăng mạnh hơn VN-Index và tạo nền đỡ cho chỉ số trong phần lớn thời gian giao dịch.

Nhóm chứng khoán cũng thu hút dòng tiền với VCI tăng 3,90%, SSI tăng 2,92%, VND tăng 2,07% và VIX tăng 1,58%. Riêng SSI ghi nhận giá trị giao dịch gần 869 tỷ đồng, thuộc nhóm sôi động nhất HoSE. Sự cải thiện của nhóm chứng khoán đi cùng thanh khoản thị trường tăng là tín hiệu cho thấy khẩu vị giao dịch ngắn hạn đã tích cực hơn so với phiên 16/9.

Bất động sản chuyển biến tích cực nhưng chưa đồng đều. DXG tăng 2,37%, KDH tăng 1,96%, VRE tăng 1,18% và VHM tăng 0,42%, trong khi VIC đóng cửa quanh tham chiếu. Ở nhóm bán lẻ, MWG tăng khoảng 2,24%, DGW tăng khoảng 1,68%. Công nghệ và điện tử viễn thông tăng nhẹ với FPT khoảng 0,68%, CTR 0,55% và VGI 0,49%.

Nhóm logistics phân hóa: VSC tăng khoảng 1,53%, ACV tăng 0,76%, còn GMD gần như đi ngang. Y tế không phải tâm điểm của dòng tiền, DHG chỉ nhích khoảng 0,11%. Trong khi đó, năng lượng chịu áp lực sau chuỗi tăng trước đó; GAS giảm 0,89% và PVD giảm 2,28%, khiến nhóm dầu khí trở thành lực cản đáng kể đối với đà tăng chung.

Ảnh finance.vietstock
Ảnh finance.vietstock

Khối ngoại quay lại bán ròng, mốc 1.820 điểm trở thành vùng kiểm định

Dù chỉ số tăng, khối ngoại quay lại trạng thái bán ròng trên HoSE với giá trị hơn 348 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi mua ròng ngắn trước đó. Dòng vốn ngoại trong giai đoạn này có thể biến động mạnh do các quỹ bước vào cao điểm cơ cấu danh mục trước thời điểm Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9.

Về kỹ thuật, việc VN-Index lùi về vùng 1.800 điểm trong đầu phiên rồi đóng cửa trên 1.820 điểm cho thấy lực cầu vẫn hiện diện ở vùng hỗ trợ gần. Mức thấp nhất 1.801,42 điểm cũng nằm sát vùng đường trung bình 20 phiên được nhiều tổ chức phân tích theo dõi. Tuy nhiên, chỉ số chưa giữ được vùng cao nhất trong ngày, cho thấy áp lực chốt lời vẫn tăng lên khi tiến gần 1.830 điểm.

Phiên 17/9 vì vậy mang tín hiệu tích cực hơn phiên liền trước ở cả điểm số, độ rộng và thanh khoản, nhưng mức độ bền vững của nhịp hồi phục vẫn phụ thuộc vào khả năng duy trì dòng tiền ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và các cổ phiếu vốn hóa lớn. Diễn biến khối ngoại và hoạt động cơ cấu ETF trong phiên cuối tuần 18/9 sẽ là biến số quan trọng đối với thị trường.

chứng khoán 17/9 VN-Index Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu chứng khoán khối ngoại

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Cập nhật: 17/09/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Nghệ An 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Thái Bình 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
NL 99.99 13,550 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450 ▼50K
Trang sức 99.9 13,940 ▼20K 14,540 ▼20K
Trang sức 99.99 13,950 ▼20K 14,550 ▼20K
Cập nhật: 17/09/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,428 ▼7K 14,582 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,428 ▼7K 14,583 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,423 ▲1280K 1,453 ▲1307K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,423 ▲1280K 1,454 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,398 ▼7K 1,443 ▲1298K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼693K 142,871 ▼693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼525K 108,386 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▲79588K 98,284 ▲88408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼427K 88,182 ▼427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼408K 84,285 ▼408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼292K 60,329 ▼292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cập nhật: 17/09/2026 17:00
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Cập nhật: 17/09/2026 17:00
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Cập nhật: 17/09/2026 17:00
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