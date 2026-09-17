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Nhân lực số

Khoảng 1.000 nhân viên Samsung bị điều tra

Đình Tưởng

Đình Tưởng

14:01 | 17/09/2026
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Khoảng 1.000 nhân viên bộ phận bán dẫn Samsung Electronics đang bị rà soát do nghi làm sai lệch hợp đồng thuê nhà để nhận khoản trợ cấp lên tới 700.000 won mỗi tháng.
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Samsung Electronics đang tiến hành điều tra nội bộ đối với khoảng 1.000 nhân viên thuộc bộ phận bán dẫn sau khi xuất hiện nghi vấn một số người làm sai lệch thông tin trong hợp đồng thuê nhà nhằm đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ của công ty.

Theo Korea JoongAng Daily, Samsung Electronics triển khai chính sách trợ cấp tiền thuê nhà từ năm 2022 đối với một số nhân viên cấp dưới làm việc tại cơ sở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi và một số địa điểm khác.

Mức hỗ trợ tối đa là 700.000 won mỗi tháng, tương đương khoảng 525 USD. Chính sách chủ yếu dành cho nhân viên thuê căn hộ studio hoặc những căn nhà nhỏ có diện tích dưới 33 m².

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra phát hiện dấu hiệu một số nhân viên có thể đã thay đổi nội dung hợp đồng để đáp ứng điều kiện nhận trợ cấp.

Khoảng 1.000 nhân viên Samsung bị điều tra
Khoảng 1.000 nhân viên Samsung bị điều tra

Những trường hợp bị nghi ngờ bao gồm người thực tế thuê căn hộ có diện tích lớn hơn 33 m² hoặc căn hộ hai phòng ngủ nhưng nộp cho Samsung hợp đồng ghi diện tích nhỏ hơn. Một số hợp đồng được cho là mô tả căn hộ thành dạng studio hoặc căn hộ 1,5 phòng để phù hợp với tiêu chí hỗ trợ.

Ngoài ra, một số nhân viên còn bị nghi đưa một phần phí quản lý tòa nhà vào khoản tiền thuê khi khai báo với công ty.

Samsung Electronics xác nhận đã mở cuộc điều tra nội bộ đối với những nhân viên nhận trợ cấp tiền thuê nhà. Doanh nghiệp cho biết sẽ xem xét có áp dụng biện pháp kỷ luật hay không và mức độ xử lý sau khi quá trình điều tra hoàn tất.

Do đó, con số khoảng 1.000 người hiện phản ánh phạm vi nhân viên được rà soát, không đồng nghĩa toàn bộ số này đã được xác định có hành vi gian lận. Samsung hiện chưa công bố số trường hợp thực sự vi phạm cũng như tổng số tiền trợ cấp có khả năng được chi trả không đúng quy định.

Vụ việc thu hút sự chú ý tại Hàn Quốc trong bối cảnh người lao động thuộc mảng bán dẫn Samsung đang nhận các khoản thưởng hiệu suất lớn nhờ kết quả kinh doanh tích cực của ngành chip.

Trong nội bộ Samsung cũng xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau. Một số người thuộc diện rà soát cho rằng cách thức khai báo hợp đồng từng được môi giới bất động sản hướng dẫn. Trong khi đó, những nhân viên khác lo ngại việc lợi dụng kẽ hở chính sách có thể ảnh hưởng tới các chế độ phúc lợi dành cho người lao động trong tương lai.

Một trong những vấn đề quan trọng của cuộc điều tra là xác định người nhận trợ cấp có biết rõ thông tin về diện tích, loại hình căn hộ không đáp ứng điều kiện nhưng vẫn chủ động lập hoặc sử dụng hợp đồng khác để gửi cho công ty hay không.

Luật sư Cho Beom-seok thuộc Văn phòng Luật Seoksang nhận định, nếu người lao động gửi hợp đồng khác với hợp đồng thuê thực tế khiến doanh nghiệp dựa vào thông tin này để chi tiền, phần trợ cấp nhận không đúng điều kiện có thể được xem xét dưới góc độ hành vi gian dối, tùy từng tình tiết cụ thể.

Các tiền lệ tại Hàn Quốc cũng cho thấy yếu tố cố ý và sự ảnh hưởng tới quan hệ tin cậy giữa người lao động với doanh nghiệp có thể được xem xét bên cạnh giá trị khoản tiền liên quan.

Hiện Samsung Electronics chưa công bố kết luận cuối cùng của cuộc điều tra. Việc có bao nhiêu nhân viên bị xác định vi phạm, số tiền phải hoàn trả và hình thức kỷ luật cụ thể sẽ được quyết định sau khi quá trình rà soát hoàn tất.

Samsung Electronics nhân viên Samsung Samsung bán dẫn trợ cấp nhà ở Samsung Pyeongtaek ngành chip Hàn Quốc Điều tra

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Cập nhật: 17/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Nghệ An 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Thái Bình 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
NL 99.99 13,550 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450 ▼50K
Trang sức 99.9 13,940 ▼20K 14,540 ▼20K
Trang sức 99.99 13,950 ▼20K 14,550 ▼20K
Cập nhật: 17/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,428 ▼7K 14,582 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,428 ▼7K 14,583 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,423 ▲1280K 1,453 ▲1307K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,423 ▲1280K 1,454 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,398 ▼7K 1,443 ▲1298K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼693K 142,871 ▼693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼525K 108,386 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▲79588K 98,284 ▲88408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼427K 88,182 ▼427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼408K 84,285 ▼408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼292K 60,329 ▼292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cập nhật: 17/09/2026 15:00
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AUD 17969 18243 18821
CAD 18058 18333 18951
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Cập nhật: 17/09/2026 15:00
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CAD 18221 18321 19336
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KHR 0 6.097 0
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MYR 0 6470 0
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THB 0 722.4 0
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SJC 9999 14280000 14280000 14580000
SBJ 13000000 13000000 14580000
Cập nhật: 17/09/2026 15:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Việt - Hàn hơn 1.236 tỷ đồng

Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Việt - Hàn hơn 1.236 tỷ đồng

Gilimex khởi công 2 khu công nghiệp 4.186 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Gilimex khởi công 2 khu công nghiệp 4.186 tỷ đồng tại Bắc Ninh

YouTube Festival Vietnam 2026 quy tụ hơn 700 nhà sáng tạo nội dung, nhà tiếp thị liên kết và đối tác

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Bắc Ninh khánh thành dự án nhà ở xã hội Vegahomes dành cho công nhân

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