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Nvidia hạn chế AI của Anthropic, OpenAI vì lo bảo mật dữ liệu

Đình Đề

Đình Đề

10:44 | 17/09/2026
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Nvidia cùng nhiều khách hàng doanh nghiệp lớn đang siết việc dùng mô hình AI tiên tiến của Anthropic và OpenAI vì lo ngại bảo mật dữ liệu, trong đó Nvidia dồn những phần việc cơ mật nhất sang mô hình AI do chính Nvidia phát triển.
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Theo C114, trang tin chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin của Trung Quốc, dẫn lại báo cáo của The Information, trang tin công nghệ của Mỹ, cho biết Nvidia, Palantir Technologies và Booz Allen Hamilton nằm trong số khách hàng doanh nghiệp đang hạn chế dùng mô hình AI tiên tiến của Anthropic và OpenAI do lo ngại cách nhà cung cấp xử lý dữ liệu độc quyền mà doanh nghiệp đưa vào.

Nvidia hạn chế AI của Anthropic, OpenAI vì lo bảo mật dữ liệu
Ảnh: Nvidia

Lý do Nvidia thận trọng xuất phát từ chính sách Anthropic công bố hồi tháng 6, cho phép lưu dữ liệu khách hàng trong 30 ngày để phát hiện hành vi lạm dụng. Anthropic khẳng định không sử dụng dữ liệu này để huấn luyện mô hình. Tuy nhiên, Nvidia và một số khách hàng doanh nghiệp vẫn lo ngại về rủi ro bảo mật nên tách dữ liệu nhạy cảm để xử lý độc lập

Với Nvidia, lời giải nằm ở việc phân tầng dữ liệu theo mức độ nhạy cảm. Nvidia sử dụng Fable cho những dự án ít nhạy cảm hơn, như phát triển phần mềm mã nguồn mở, trong khi chuyển các phần việc cơ mật nhất sang Nemotron, dòng mô hình độc quyền do chính Nvidia phát triển.

Theo C114, Booz Allen Hamilton, nhà thầu quốc phòng của Mỹ, cũng áp dụng biện pháp tương tự Nvidia và yêu cầu đối tác đưa vào hợp đồng những điều khoản bảo mật dữ liệu chặt chẽ hơn, trong khi nhà mạng viễn thông C Spire lựa chọn ràng buộc pháp lý khi ký thỏa thuận với cả OpenAI lẫn Anthropic, theo đó cấm hai công ty sử dụng dữ liệu của mình để huấn luyện mô hình, dù vẫn cho phép thu thập thông tin về cách người dùng khai thác công nghệ.

Nếu Nvidia chọn cách phân tầng dữ liệu thì hãng dược khổng lồ Novo Nordisk có cách làm thận trọng hơn, khi vẫn dùng Claude cho một số tác vụ nhưng cấm hoàn toàn việc nhập dữ liệu độc quyền vào mô hình.

Báo cáo cho biết Microsoft đã tận dụng tâm lý dè chừng của Nvidia và các khách hàng doanh nghiệp để chào bán môi trường đám mây độc lập, cho phép doanh nghiệp vận hành các mô hình AI trên những máy chủ được quản lý riêng mà không phải truyền dữ liệu người dùng ra bên ngoài cho nhà cung cấp.

Giải pháp của Microsoft đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, nhưng vẫn thu hút một số khách hàng cân nhắc các đợt triển khai trị giá hàng triệu USD vì mang lại mức độ tách biệt dữ liệu chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp xử lý thông tin thuộc diện quản lý hoặc dữ liệu mật.

Từ Nvidia, Booz Allen Hamilton, C Spire đến Novo Nordisk, mỗi doanh nghiệp lựa chọn một cách dựng rào chắn riêng, nhưng đều cho thấy bảo mật dữ liệu đã trở thành điều kiện quan trọng trong quá trình lựa chọn mô hình AI. Riêng Nvidia có sẵn dòng Nemotron, giúp hãng chủ động phát triển phương án thay thế trong hệ sinh thái của mình, qua đó giảm phụ thuộc vào các mô hình bên ngoài.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Cập nhật: 17/09/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Nghệ An 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Thái Bình 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
NL 99.99 13,550 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450 ▼50K
Trang sức 99.9 13,940 ▼20K 14,540 ▼20K
Trang sức 99.99 13,950 ▼20K 14,550 ▼20K
Cập nhật: 17/09/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,428 ▼7K 14,582 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,428 ▼7K 14,583 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,423 ▲1280K 1,453 ▲1307K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,423 ▲1280K 1,454 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,398 ▼7K 1,443 ▲1298K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼693K 142,871 ▼693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼525K 108,386 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▲79588K 98,284 ▲88408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼427K 88,182 ▼427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼408K 84,285 ▼408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼292K 60,329 ▼292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
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Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
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7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

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Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

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Ngành Nước chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng thích ứng

Ngành Nước chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng thích ứng

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Trường tiểu học đầu tiên tại TPHCM thông báo không thu quỹ trường, quỹ lớp năm học 2026-2027

Trường tiểu học đầu tiên tại TPHCM thông báo không thu quỹ trường, quỹ lớp năm học 2026-2027

Công nhận văn bằng nước ngoài: Từ ngày 26/9, thủ tục được thực hiện hoàn toàn trực tuyến

Công nhận văn bằng nước ngoài: Từ ngày 26/9, thủ tục được thực hiện hoàn toàn trực tuyến

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Chứng khoán 16/9: VN-Index giằng co, dòng tiền phân hóa mạnh

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Hướng tới chuyên nghiệp hóa lực lượng sáng tạo tiếp thị liên kết TikTok Shop ra mắt

Hướng tới chuyên nghiệp hóa lực lượng sáng tạo tiếp thị liên kết TikTok Shop ra mắt 'Hội Chủ Chốt'

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AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

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