Lộ diện siêu phẩm iPhone 18 Pro Bespoke đầu tiên trên thế giới

Chia sẻ về bộ sưu tập mới, nhà chế tác Thắng Eric cho biết: “Một chiếc iPhone nguyên bản giúp kết nối bạn với thế giới, nhưng một chiếc iPhone G'ACE PRIME còn kể cho thế giới một phần câu chuyện về chính bạn. Triết lý của G'ACE không đơn thuần là gắn thêm kim cương hay vàng lên điện thoại - chúng tôi thiết kế lại tất cả các điểm chạm thị giác, biến công nghệ đương đại thành tác phẩm trang sức cá nhân hóa.”

Hai bảng màu trong Bộ sưu tập G’ACE PRIME

Trong đó, G'ACE PRIME là sự kết hợp của thẩm mỹ đương đại và triết lý Ngũ Hành phong thủy

Được chế tác với số lượng giới hạn khắt khe chỉ 199 chiếc trên toàn cầu, G'ACE PRIME biến một sản phẩm di động thương mại thông thường thành một công trình nghệ thuật kim hoàn độc bản mang giá trị trường tồn. Thay vì trang trí theo cách truyền thống, nhà chế tác Thắng Eric tái định hình điểm chạm thị giác quan trọng nhất trên mặt lưng máy: tâm điểm giữa ba vòng camera. Tại đây, một viên đá quý hình tam giác đều chuẩn Custom Trillion-Cut được đặt vào, vừa là dấu ấn nhận diện độc quyền “PRIME ELEMENT”, vừa đại diện cho “nguyên tố gốc” mang đậm cá tính của mỗi chủ nhân.

Thiết kế này được phát triển dựa trên cảm hứng sâu sắc từ triết lý Ngũ Hành phương Đông, mang đến năm sự lựa chọn đá quý tương ứng với các bản mệnh.

Yếu tố Ngũ Hành được thể hiện rõ nét qua từng sản phẩm trong bộ sưu tập G’ACE PRIME

Trong đó, hành Kim được đại diện bởi viên kim cương trắng biểu tượng cho sự tinh khiết, bản lĩnh và sức mạnh bền vững.

Hành Mộc thể hiện qua sắc xanh ngọc lục bảo (Emerald) gợi nhắc sức sống tươi mới và sự phát triển.

Hành Thủy gắn liền với Sapphire xanh thẫm hoặc Sapphire đen tượng trưng cho chiều sâu trí tuệ và dòng chảy cơ hội.

Hành Hỏa nổi bật với sắc đỏ rực rỡ của đá Ruby thể hiện khát vọng và sự quyết đoán.

Và cuối cùng là hành Thổ đại diện bởi Sapphire vàng mang thông điệp về sự ổn định, thịnh vượng và nền tảng tích lũy tài lộc.

“Những viên đá quý này không phải là lời hứa về sự may mắn mà là biểu tượng của niềm tin, trở thành điểm tựa tinh thần đầy kiêu hãnh khi chủ nhân đặt chiếc điện thoại lên bàn làm việc trong các cuộc gặp gỡ đối tác hay thương vụ quan trọng,” nhà chế tác Thắng Eric nhấn mạnh.

Đặc biệt nhất trong bộ sưu tập lần này là phiên bản G'ACE PRIME MASTER DIAMOND, cấu hình cao nhất được dành riêng cho chương trình đặc biệt mang tên "THE FIRST TEN". Nhằm đánh dấu cột mốc ra mắt thế hệ sản phẩm mới, G'ACE dành riêng 10 viên kim cương nuôi cấy HPHT (Lab-Grown Diamond) kích thước lớn để tuyển chọn và chế tác cho đúng mười chiếc iPhone 18 Pro Max đầu tiên trên thế giới.

Phiên bản G’ACE PRIME MASTER DIAMOND – Phiên bản cao cấp nhất dành cho 10 vị khách đầu tiên

Để tạo nên viên PRIME ELEMENT hình tam giác chuẩn xác có độ dài cạnh khoảng 6.3 mm và trọng lượng hoàn thiện đạt khoảng 0.60 carat, các nghệ nhân kim hoàn giàu kinh nghiệm của G'ACE đã phải bắt đầu từ phôi kim cương tròn nguyên bản có đường kính gần 8 mm và trọng lượng ban đầu xấp xỉ 2 carat - chấp nhận hy sinh một lượng lớn vật liệu kim cương thô nhằm đạt được tỷ lệ hình học cân đối và hiệu ứng phản quang lộng lẫy nhất.

Viên PRIME ELEMENT hình tam giác chuẩn xác có độ dài cạnh khoảng 6.3 mm và trọng lượng hoàn thiện đạt khoảng 0.60 carat

Mười chiếc máy tiên phong đều dựa trên iPhone 18 Pro Max tối thiểu 1TB với cấu hình Full-Diamond Option: ba viền camera và bốn phím chức năng nạm toàn bộ kim cương thiên nhiên trắng, logo Táo khảm kim cương theo phong cách Mystery Diamond Setting trên nền vàng hồng mạ bóng gương, cùng ký hiệu riêng "MASTER DIAMOND - 0.60 CT ONE OF TEN" khắc tại camera deck và mặt lưng. Ngay khi mười vị trí tìm được chủ nhân, chương trình chính thức đóng lại.

Các phiên bản thương mại tiếp theo, G'ACE vẫn cung cấp tùy chọn kim cương nuôi cấy HPHT nhưng với kích thước nhỏ hơn, 5.4 mm (trọng lượng xấp xỉ 0.39 carat) cùng dấu khắc "DIAMOND 0.39 CT", hoàn toàn không mang danh xưng "MASTER" hay ký hiệu "ONE OF TEN", qua đó thiết lập một hệ thống nhận diện đẳng cấp riêng biệt cho 10 vị khách đầu tiên.

Đẳng cấp của G'ACE PRIME đến từ định hướng "Crafted, Not Decorated"

Đẳng cấp của G'ACE PRIME đến từ định hướng "Crafted, Not Decorated" - tái thiết kế đồng bộ mọi điểm chạm cấu trúc thay vì chỉ gia tăng vật liệu quý. Khung nhôm nguyên khối (Aluminum Unibody) được đánh bóng vi điểm chuẩn châu Âu kết hợp kỹ thuật thủ công, cho lớp mạ sáng như gương. Mặt lưng Ceramic Shield được thay bằng thép không gỉ siêu cao cấp bóng gương hoặc Titanium phay xước thủ công; nắp chụp camera chế tác lại bằng CNC; bốn phím chức năng có thể làm từ vàng 18K Au750 nguyên khối hoặc cẩn vỏ ốc xà cừ Địa Trung Hải.

Các biến thể mạ hoàn thiện gồm Rosa Gold Edition (vàng hồng 18K), Classic Gold Edition (vàng 24K), Platinum Edition, Platinum Mix Black DLC và đặc biệt là Emerald Mix Gold - kỹ thuật mạ vàng 24K điểm chi tiết xanh ngọc lục bảo, công nghệ độc quyền của G'ACE.

Song song với vẻ đẹp kim hoàn đương đại của dòng PRIME, nhà chế tác Thắng Eric còn mang đến hai bộ sưu tập đậm chất văn hóa Á Đông trên nền tảng iPhone 18 Pro và Pro Max, đó là BST GUAN YU và IMPERIAL DRAGON.

BST GUAN YU (Quan Vũ) được sản xuất chỉ 16 chiếc toàn cầu

Trong đó, BST GUAN YU (Quan Vũ) được sản xuất với số lượng cực kỳ giới hạn chỉ 16 chiếc toàn cầu, tái hiện hình tượng Quan Thánh Đế Quân đầy uy nghi.

Mặt lưng máy được làm từ thép không gỉ cao cấp điêu khắc hoa văn họa tiết đặc trưng của Quan Công, kết hợp với bộ phím bấm bằng vàng 18K Au750 phủ men màu nung đặc trưng. Dòng GUAN YU cung cấp các tùy chọn mạ như Rose Gold (vàng hồng 18K), Classic Gold (vàng 24K) và Choco Brown (sắc nâu Chocolate).

BST IMPERIAL DRAGON là sự tái sinh của một trong những thiết kế kinh điển và thành công nhất của G'ACE

BST IMPERIAL DRAGON là sự tái sinh của một trong những thiết kế kinh điển và thành công nhất của G'ACE, được chế tác giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới. Tác phẩm khắc họa hình tượng rồng uốn mình oai vệ toát lên khí chất của người dẫn đầu, bao gồm hai biến thể chính: rồng trơn điêu khắc vảy thủ công và rồng đính kim cương toàn thân.

Mặt lưng máy được chế tác tỉ mỉ với họa tiết vảy rồng trên nền thép không gỉ mạ vàng hồng 18K hoặc vàng 24K, đi kèm bộ phím bằng vàng 18K Au750. Đặc biệt, mỗi chủ nhân của iPhone 18 Pro Max IMPERIAL DRAGON đều được tặng kèm bộ quà tặng xa xỉ gồm bao da phối da cá sấu đính logo G'ACE nạm kim cương và hộp đựng bằng da Nappa Ý sang trọng.

Tất cả các sản phẩm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max bespoke do G'ACE chế tác đều áp dụng chính sách bảo hành phần cứng 13 tháng trên toàn cầu, gói dịch vụ tân trang làm mới ngoại quan miễn phí 02 lần trong 02 năm để duy trì bề mặt máy ở trạng thái Like-New, cùng cam kết hỗ trợ chiết khấu thu đổi sản phẩm mới tối thiểu 20% trong vòng 02 năm. Dòng chữ "BESPOKED BY G'ACE" cùng ký hiệu số thứ tự bản giới hạn được khắc trực tiếp trên mặt lưng mỗi thiết bị như lời khẳng định về di sản và giá trị nghệ thuật không thể sao chép.

Mức giá niêm yết (đã bao gồm VAT, thiết bị chính hãng và gói dịch vụ chế tác) dành cho các dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max bespoke như sau: PRIME GOLD Master Diamond 0.6CT Limited 10: Mức giá 239.000.000 VNĐ (Pro Max 1TB). PRIME Platinum Master Diamond 0.6CT Limited 6: Mức giá 259.000.000 VNĐ (Pro Max 1TB). PRIME GOLD Tiêu chuẩn (Limited 199): Giá dao động từ 143.000.000 VNĐ (iPhone 18 Pro 256GB) đến 189.000.000 VNĐ (Pro Max 2TB). PRIME PLATINUM / MIX BLACK DLC / EMERALD MIX GOLD Tiêu chuẩn: Giá từ 159.000.000 VNĐ (Pro 256GB) đến 209.000.000 VNĐ (Pro Max 2TB). Bộ sưu tập GUAN YU (Limited 16): Giá từ 209.000.000 VNĐ (Pro Max 256GB) đến 229.000.000 VNĐ (Pro Max 1TB). Bộ sưu tập IMPERIAL DRAGON (Limited 99): Giá từ 289.000.000 VNĐ (Pro Max 256GB) đến 309.000.000 VNĐ (Pro Max 1TB).

G’ACE tiếp nhận đặt hàng chính thức bắt đầu từ giữa tháng 09/2026 với thời gian thực hiện chế tác từ 5 đến 15 ngày làm việc tùy thuộc vào độ phức tạp của phiên bản.