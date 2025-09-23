Điện tử tiêu dùng
Cận cảnh iPhone 17 Pro Max "MONARCH" mạ vàng đầu tiên trên thế giới

Phạm Anh

Phạm Anh

11:12 | 23/09/2025
Theo nhà chế tác Thắng Eric chia sẻ, ngay sau khi iPhone 17 Pro Max chính thức mở bán toàn cầu, anh đã công bố phiên bản bespoke đầu tiên trên thế giới dành cho siêu phẩm công nghệ mới nhất nhà Apple mang tên “MONARCH”.
iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng
Nhà chế tác Thắng Eric

Được chế tác hoàn toàn thủ công trong vòng 33 giờ liên tục, chiếc iPhone 17 Pro Max mạ vàng này không chỉ là biểu tượng của sự xa xỉ, mà còn là minh chứng cho kỹ nghệ tinh xảo của đội ngũ người Việt trên bản đồ chế tác công nghệ cao cấp quốc tế.

iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng
iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng

iPhone 17 Pro Max MONARCH sẽ được phát hành giới hạn chỉ 199 chiếc trên toàn thế giới

iPhone 17 Pro Max MONARCH sẽ được phát hành giới hạn chỉ 199 chiếc trên toàn thế giới. Mỗi sản phẩm đều được đánh số thứ tự, đi kèm giấy chứng nhận độc quyền từ G’Ace International, đóng vai trò như một món đồ sưu tầm nghệ thuật đích thực.

iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng
Từ thiết bị công nghệ đến kiệt tác nghệ thuật

So với iPhone 16 Pro Max, mẫu máy từng được G’Ace chế tác mạ vàng đầu tiên trên thế giới vào năm 2024 với thời gian hoàn thiện 7. Chính vì thế phiên bản iPhone 17 Pro Max với thời gian 3 năm nay sau 33 giờ hoàn thiện đã đánh dấu một bước tiến vượt bậc cả về kỹ thuật, vật liệu và tốc độ thực hiện.

Nhà chế tác Thắng Eric cho biết, đội ngũ gồm 9 thành viên của G’Ace đã làm việc liên tục suốt 33 giờ không nghỉ, kể từ khoảnh khắc bóc tách chiếc iPhone 17 Pro Max Xanh Đậm nguyên bản, cho đến khi hoàn thiện tác phẩm bespoke đầu tiên.

iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng
iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng

Ảnh minh họa.

“Để tạo nên sản phẩm, quá trình chế tác bắt đầu với việc tháo rời cẩn thận toàn bộ các chi tiết bên ngoài, bao gồm: khung sườn, viền camera, các nút bấm và mặt lưng. Từng chi tiết nguyên bản trên iPhone 17 Pro Max đều được phân tích và tái tạo tỉ mỉ, đảm bảo giữ nguyên tính năng nguyên bản của máy, nhưng thay đổi toàn diện về ngoại hình và chất liệu.” Nhà chế tác Thắng Eric nói.

Cũng theo anh Thắng Eric, một trong những thách thức lớn nhất là xử lý khung sườn bằng hợp kim nhôm series 7, chất liệu mà Apple sử dụng cho các chi tiết ngoại quan trên iPhone 17 Pro Max. Đặc tính của loại nhôm này là nhẹ, cứng và bền, nhưng lại được xử lý bằng công nghệ anodize để tạo lớp bề mặt cực kỳ bền màu, khó mài mòn.

Để chế tác lại phần khung này, G’Ace đã phải sử dụng kỹ thuật đánh bóng vi điểm cực kỳ tinh vi nhằm loại bỏ lớp anodize mà không làm ảnh hưởng đến độ chính xác cơ học của linh kiện. Sau khi xử lý bề mặt, phần khung được mạ phủ bằng vàng hồng 18K, tạo nên “lớp áo” sang trọng nhưng vẫn giữ được tính đồng nhất và độ bám màu tối ưu.

iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng
Mặt lưng iPhone 17 Pro Max “MONARCH” với mặt lưng là thép không gỉ

Trong khi đó, ở mặt lưng với thép không gỉ 304L, đánh bóng gương và mạ vàng thủ công

Một trong những thay đổi lớn nhất trên chiếc iPhone được chế tác lần này là phần mặt lưng. Apple sử dụng chất liệu Ceramic Shield, một loại kính cường lực phủ hạt tinh thể ceramic. Tuy nhiên, theo đánh giá của G’Ace, dù có độ bền cao, mặt lưng này vẫn là kính, và không phù hợp với một thiết kế mang tính xa xỉ.

Do đó, nhà chế tác Thắng Eric quyết định thay hoàn toàn mặt lưng bằng thép không gỉ 304l, được cắt CNC chính xác theo kích thước nguyên bản, sau đó đánh bóng thủ công nhiều lần đến độ phản chiếu như gương, và cuối cùng mạ vàng để đảm bảo độ sang trọng cũng như độ bền tối đa cho phần dễ va chạm nhất của điện thoại.

Về phần camera, theo anh Thắng Eric, iPhone 17 Pro Max năm nay có cấu trúc kép – viền ngoài bằng nhôm anodize, lõi bên trong bằng thép không gỉ. G’Ace đã tái chế tác toàn bộ bộ ba viền camera này bằng Titanium Grade 5, loại vật liệu siêu nhẹ, siêu bền, vốn thường chỉ dùng trong công nghiệp hàng không và y tế.

Cho đến các nút bấm và logo Táo: CNC từ Titanium, có tuỳ chọn nạm kim cương

iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng
iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng

Ảnh minh họa.

Tất cả các nút bấm vật lý trên iPhone, từ nút âm lượng, nút nguồn đến phím Action đều được thay thế bằng các chi tiết làm từ Titanium Grade 5, mang lại cảm giác bấm mượt hơn và đảm bảo độ bền trong thời gian dài. Nhờ khả năng đánh bóng tuyệt hảo của titanium, lớp mạ vàng phủ ngoài vẫn giữ được vẻ sắc sảo, đồng thời hạn chế tối đa trầy xước trong quá trình sử dụng.

Logo táo khuyết ở mặt lưng cũng được G’Ace tái chế tác từ titanium, được sản xuất bằng công nghệ cơ khí chính xác CNC từ vật liệu nguyên khối và có tùy chọn đính kim cương hoặc vàng nguyên khối, theo đơn đặt hàng riêng..

Không chỉ là tác phẩm trưng bày, iPhone 17 Pro Max chế tác mạ vàng của G’Ace còn được tối ưu độ bền nhờ sử dụng các vật liệu cao cấp như titanium và thép không gỉ, giúp thiết bị chịu va đập tốt hơn bản tiêu chuẩn. G’Ace còn cam kết bảo hành 2 năm toàn diện cho phần chế tác, bao gồm cả lớp mạ vàng – điều hiếm thấy trên thị trường sản phẩm bespoke.

Trải qua gần 20 năm gắn bó với nghề, Nhà chế tác Thắng Eric cùng đội ngũ G’Ace International đã làm chủ kỹ nghệ xử lý những bề mặt kim loại phức tạp bậc nhất, biến từng chi tiết công nghệ tưởng chừng khô cứng thành những tuyệt phẩm xa xỉ mang dấu ấn nghệ thuật độc bản.

Sự ra đời của phiên bản MONARCH không chỉ khẳng định trình độ chế tác tinh xảo, mà còn là lời tuyên ngôn đầy tự hào: lần đầu tiên, Việt Nam đã tạo nên chiếc iPhone mạ vàng đầu tiên trên thế giới.

