Hàng trăm khách hàng nhận iPhone 17 và iPhone Air tại Di Động Việt

Huyền Vân

Huyền Vân

14:44 | 19/09/2025
Tại các cửa hàng trọng điểm tại TP.HCM như Di Động Việt 79 Đồng Khởi; 77 Trần Quang Khải; 307 đường 3 Tháng 2… đã thu hút hàng trăm khách hàng cùng nhiều nghệ sĩ, KOLs đến check-in, nhận máy sớm, tạo bầu không khí náo nhiệt ngay từ những giờ đầu tiên.
Hàng trăm khách hàng nhận iPhone 17 và iPhone Air tại Di Động Việt
Di Động Việt ghi nhận 60% khách chọn màu Cam Vũ Trụ

Theo ghi nhận từ hệ thống, trong giai đoạn mở đặt cọc, Di Động Việt đã nhận về gần 27.000 lượt đăng ký. Không chỉ trên các kênh online, tại các cửa hàng, hệ thống cũng ghi nhận lượng khách đến tham khảo chương trình đặt cọc khá đông, tăng lượng khách đến trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng lên gấp đôi so với ngày thường. Trong đó, có đến 65% khách chọn iPhone 17 Pro Max trên tổng bốn dòng iPhone mới năm nay. Nếu tính riêng iPhone 17 Pro Max, phiên bản dung lượng 256GB được chọn nhiều nhất; về màu sắc, 60% khách chọn màu Cam Vũ Trụ.

Hàng trăm khách hàng nhận iPhone 17 và iPhone Air tại Di Động Việt
Di Động Việt sẵn sàng iPhone 17 và iPhone Air để giao cho khách đặt sớm

Các model khác, hiện khoảng 20% khách chọn iPhone 17 Pro, phiên bản màu Cam Vũ Trụ chiếm khoảng 50% lựa chọn. 11% khách chọn iPhone 17, màu Tím Oải Hương được chọn nhiều nhất - khoảng 37%. Và 4% chọn iPhone Air, màu Trắng Mây chiếm 36% lựa chọn.

“Thị trường Việt Nam năm nay chứng kiến sức hút mạnh mẽ của iPhone 17, iPhone Air. Ngay trong ngày đầu mở bán, chúng tôi ghi nhận không chỉ có khách hàng đến nhận máy cọc trước mà lượng khách đến tham khảo mua ngay cũng rất cao. Thời điểm này, chúng tôi đang nỗ lực để có thể duy trì nguồn cung ổn định, phục vụ khách hàng có máy ngay trong giai đoạn đầu này.” Đại diện Di Động Việt cho biết thêm: “Ngoài ra, để khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm mới sớm nhất, Di Động Việt cũng tiếp tục triển khai các ưu đãi đặc biệt như chương trình trợ giá trade-in, chương trình “Trả góp 30” không kèm điều kiện, giúp khách hàng vừa lên đời iPhone mới vừa có thể cân đối tài chính hợp lý”.

Song song với “sức nóng” từ sản phẩm, Di Động Việt cũng tiếp tục triển khai hàng loạt chính sách ưu đãi dành riêng cho giai đoạn mở bán đầu tiên. Theo đó, người dùng có nhu cầu lên đời iPhone 17, iPhone Air có thể tham gia chương trình thu cũ - đổi mới với mức trợ giá đến 5 triệu đồng cho các phiên bản từ 1TB trở lên, và đến 4 triệu đồng cho các phiên bản dưới 1TB. Máy cũ được định giá nhanh trong vòng 5 phút, chỉ xét ngoại quan, không bung máy, cam kết giá thu tốt nhất thị trường. Khách hàng cũng có thể lựa chọn hình thức thanh toán qua một số ngân hàng hoặc trả góp sẽ được giảm thêm đến 2,5 triệu đồng. Ưu đãi này được cộng dồn với ưu đãi thu cũ - đổi mới, nâng tổng mức ưu đãi lên đến 7,5 triệu đồng.
Song song với “sức nóng” từ sản phẩm, Di Động Việt cũng tiếp tục triển khai hàng loạt chính sách ưu đãi dành riêng cho giai đoạn mở bán đầu tiên. Theo đó, người dùng có nhu cầu lên đời iPhone 17, iPhone Air có thể tham gia chương trình thu cũ - đổi mới vớ

Phiên bản màu Trắng Mây chiếm khoảng 36% khách hàng lựa chọn.

Song song với “sức nóng” từ sản phẩm, Di Động Việt cũng tiếp tục triển khai hàng loạt chính sách ưu đãi dành riêng cho giai đoạn mở bán đầu tiên. Theo đó, người dùng có nhu cầu lên đời iPhone 17, iPhone Air có thể tham gia chương trình thu cũ - đổi mới với mức trợ giá đến 5 triệu đồng cho các phiên bản từ 1TB trở lên, và đến 4 triệu đồng cho các phiên bản dưới 1TB. Máy cũ được định giá nhanh trong vòng 5 phút, chỉ xét ngoại quan, không bung máy, cam kết giá thu tốt nhất thị trường.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn hình thức thanh toán qua một số ngân hàng hoặc trả góp sẽ được giảm thêm đến 2,5 triệu đồng. Ưu đãi này được cộng dồn với ưu đãi thu cũ - đổi mới, nâng tổng mức ưu đãi lên đến 7,5 triệu đồng.

Hàng trăm khách hàng nhận iPhone 17 và iPhone Air tại Di Động Việt
Bảng giá iPhone 17 và iPhone Air tại Di Động Việt

Đặc biệt, chương trình “Trả góp 30” dành riêng cho khách hàng sắm iPhone 17, iPhone Air sẽ được áp dụng các ưu đãi hấp dẫn như: 0% lãi suất, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước, không kèm bất kỳ điều kiện nào. Ngoài ra, khách hàng mua kèm các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Apple sẽ được giảm thêm đến 7 triệu đồng, còn phụ kiện như ốp lưng, củ sạc, kính cường lực… được giảm thêm đến 1 triệu đồng.

Di Động Việt còn đưa ra chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày đầu, kể cả trường hợp máy rơi, vỡ. Chính sách này được áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống nhằm nâng cao trải nghiệm và giảm rủi ro cho người dùng trong quá trình trải nghiệm iPhone mới.

Khách hàng quan tâm đến iPhone 17 và iPhone Air hoặc mua các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).

Di Động Việt iPhone 17 iPhone Air Mở bán

