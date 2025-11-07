Đại tiệc mua sắm 11/11 ở Di Động Việt có gì?

Cụ thể, trong 2 ngày 10 và 11/11, trên toàn hệ thống Di Động Việt sẽ diễn ra “đại tiệc mua sắm” với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, mang đến cho khách hàng cơ hội “săn” thiết bị công nghệ và đồ gia dụng chính hãng với mức giá thấp kỷ lục.

Đại tiệc mua sắm 11/11 diễn ra trên toàn hệ thống Di Động Việt

“Chúng tôi muốn mang đến cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm thực sự khác biệt trong dịp sale đôi. Không chỉ giảm giá sâu cho điện thoại, tablet, chương trình còn mở rộng sang đồ gia dụng, phụ kiện và sản phẩm thông minh để khách hàng dễ dàng nâng cấp thiết bị cho cả gia đình”. Đại diện Di Động Việt cho biết.

Bảng giá smartphone, tablet áp dụng trong chương trình sale đôi từ 10 đến 11/11 tại Di Động Việt

Trong đó, điểm nhấn của chương trình là ưu đãi “mua 1 tặng 1” với quà tặng giá trị, áp dụng cho loạt sản phẩm công nghệ và gia dụng chính hãng. Cụ thể vào khung giờ từ 8h - 12h, khách hàng có thể mua Xiaomi Redmi 15C với giá chỉ 3,29 triệu đồng còn được tặng pin sạc dự phòng trị giá 490 nghìn đồng. Các dòng cao cấp hơn như Xiaomi 15T Pro giá 17,49 triệu đồng, tặng loa Bluetooth 800 nghìn đồng, hay OPPO A6 Pro giá 9,99 triệu đồng tặng loa Innoyo…

Chương trình còn áp dụng cho các sản phẩm tablet và phụ kiện như tablet Xiaomi Pad 7 giá 8,99 triệu đồng tặng ốp lưng, camera IP 2MB giá 450 nghìn đồng tặng quạt mini Magic, hay pin sạc Aukey giá 650 nghìn đồng tặng sạc nhanh 30W.

Đồ gia dụng Bear cũng góp mặt trong chương trình ưu đãi đặc biệt này

Đồ gia dụng Bear cũng góp mặt trong chương trình ưu đãi đặc biệt này, theo đó rất nhiều đồ gia dụng Bear sẽ được “mua 1 tặng 1” như nồi chiên không dầu Bear chỉ 1,79 triệu đồng còn được tặng máy vắt cam; máy làm sữa hạt đa năng 1,99 triệu đồng cũng sẽ được tặng kèm máy vắt cam, hay nồi áp suất điện 1,99 triệu đồng tặng máy xay sinh tố cầm tay.

Đặc biệt, vào khung giờ vàng của hai ngày sale, khách hàng mua smartphone, tablet, MacBook sẽ được giảm thêm 1 triệu đồng trên mức giá bán đã giảm. Đơn cử, iPhone 16e 128GB có giá ưu đãi chỉ 14,89 triệu đồng; iPhone 17 Pro 256GB chỉ từ 33,99 triệu đồng, hay khách hàng quan tâm nhóm máy đã qua sử dụng thì cũng có iPhone 16 Pro Max 512GB cũ chỉ 29,09 triệu đồng.

iPhone 17 Pro đủ hàng, lại có giá ưu đãi trong dịp sale đôi 11/11

Ở nhóm thiết bị chạy hệ điều hành Android, Samsung Galaxy Z Fold7 256GB giá ưu đãi chỉ 38,19 triệu đồng; Galaxy S25 Ultra 256GB chỉ 25,49 triệu đồng; OPPO Find X9 256GB về giá 21,49 triệu đồng; Xiaomi 15T 512GB chỉ 12,49 triệu đồng…

Các mẫu tablet như Huawei MatePad 11.5 PaperMatte hay Galaxy Tab S11 Ultra cũng được ưu đãi lần lượt chỉ 9,29 triệu đồng và 29,49 triệu đồng.

Samsung Galaxy S25 Ultra hiệu năng mạnh mẽ dành cho tác vụ chuyên nghiệp

Và ở nhóm ngành phụ kiện, từ 8h - 12h trong hai ngày diễn ra chương trình sale đôi, Di Động Việt sẽ tung hàng loạt deal giá sốc “chạm đáy” chỉ từ 11 nghìn đồng, áp dụng cho dây đeo điện thoại Zagg và cáp sạc rút Baseus. Ngoài ra, các sản phẩm như đồng hồ thông minh Kieslect KR 2, KS 2, bộ cáp củ sạc Acefast hay bàn ủi hơi nước Lofans sẽ được bán với mức giá từ 111 nghìn đồng đến 211 nghìn đồng, tạo nên không khí mua sắm sôi động trong khung giờ vàng.

Bên cạnh ưu đãi về giá, Di Động Việt đồng thời áp dụng chính sách “Trả góp 30”. Theo đó, khách hàng có thể sở hữu thiết bị yêu thích với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước, giúp việc mua sắm trở nên nhẹ nhàng hơn, không áp lực tài chính.

Ở chương trình “Thu cũ - Đổi mới”, người dùng còn được trợ giá đến 5,5 triệu đồng, thu máy cũ với giá cao so với thị trường, và quy trình thu máy chỉ kiểm tra ngoại quan, không bung máy, đảm bảo minh bạch tuyệt đối.

Di Động Việt vẫn áp dụng chế độ 1 đổi 1 kể cả với sản phẩm rơi, vỡ, hư hỏng, mang lại sự yên tâm tối đa cho khách hàng. Riêng nhóm sản phẩm đã qua sử dụng, người mua được dùng thử miễn phí 7 ngày, đổi - trả - hoàn tiền kể cả khi không còn nhu cầu sử dụng, thể hiện cam kết dịch vụ minh bạch và linh hoạt.

Song song với đó, thì thành viên D-Member của Di Động Việt được giảm thêm đến 1%, đồng thời tích lũy điểm thưởng cho những lần mua sắm tiếp theo.

