Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies

Anh Thái

Anh Thái

12:22 | 23/12/2025
Đó là nội dung buổi họp báo “Dự báo: Viễn cảnh 2026 & những năm kế tiếp” - Thông tin dành cho truyền thông khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản & Trung Quốc Đại Lục (APJC) do Dell Technologies tổ chức.
Tại sự kiện, ông John Roese, Giám đốc Công nghệ Toàn cầu kiêm Giám đốc AI, cùng ông Peter Marrs, Chủ tịch khu vực APJC, đã chia sẻ các xu hướng công nghệ mang tính chuyển đổi và chiến lược của Dell trong việc thúc đẩy ứng dụng và đổi mới AI trên toàn khu vực.

Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies
Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies

Theo ông Roese, sự tăng tốc nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) được dự báo sẽ tái định hình sâu sắc toàn bộ cấu trúc vận hành của doanh nghiệp và ngành, thúc đẩy những phương thức hoạt động, xây dựng và đổi mới sáng tạo với quy mô và tốc độ chưa từng có

Một xu hướng nổi bật đáng chú ý là sự chuyển dịch trọng tâm sang mở rộng quy mô AI nhằm mang lại các kết quả kinh doanh cụ thể. Ông Marrs cho biết: “Các cuộc thảo luận hiện nay xoay quanh việc triển khai AI thực tế, và AI đang mở ra những cơ hội chuyển đổi mang tính đột phá. Chúng tôi đang hợp tác với khách hàng trên toàn khu vực để xây dựng và triển khai AI ở quy mô lớn.”

Ví dụ như tại Malaysia, Dell đang hợp tác với Sandisk để triển khai các giải pháp AI tiên tiến phục vụ sản xuất thông minh và thiết kế sản phẩm, giúp nhà máy đạt tỷ lệ vận hành tự động (lights-out) lên tới 95%.

Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies
Headshot - Peter Marrs, President, Asia Pacific, Japan and Greater China (APJC)

Ông Marrs cũng nhấn mạnh rằng, sự gia tăng triển khai agentic AI (tác nhân AI) là minh chứng rõ nét cho quá trình chuyển đổi này. Các tổ chức như Zoho tại Ấn Độ hiện đang làm việc cùng Dell để thúc đẩy việc ứng dụng agentic AI thông qua các giải pháp AI doanh nghiệp tuỳ chỉnh theo ngữ cảnh, đảm bảo quyền riêng tư và đa phương thức. “AI ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn đối với mọi doanh nghiệp trong khu vực, và chúng tôi đã thành công xây dựng nền tảng vững chắc giúp khách hàng triển khai AI ở quy mô lớn.” Ông kết luận.

Còn theo ông Roese, ngành công nghiệp hiện đang bước vào kỷ nguyên tác nhân tự động (autonomous agent era), nơi agentic AI đang phát triển từ vai trò một trợ lý hỗ trợ sang vị thế một “nhà quản lý” cốt lõi, điều phối các quy trình phức tạp và vận hành trong thời gian dài. Ông chia sẻ: “Khi con người tiếp tục hành trình cùng agentic AI năm 2026, họ sẽ ngạc nhiên khi thấy tác nhân AI có thể làm hơn rất nhiều những gì họ từng kỳ vọng. Sự hiện diện của AI tự thân đã tạo ra giá trị, giúp con người làm việc hiệu quả hơn và tối ưu hóa cả những công việc không có AI.”

Trong bối cảnh doanh nghiệp không ngừng xây dựng và triển khai AI quy mô lớn, ông Roese cho rằng, nhu cầu cấp thiết đối với việc các tổ chức cần xem xét lại cách thức vận hành và tăng cường khả năng chống chịu, phục hồi cho các AI factory (Nhà máy AI). Ông khẳng định: “Dell đang giữ vai trò tiên phong trong lĩnh vực này khi kết hợp hai thế giới – AI factory và các giải pháp phục hồi an ninh mạng, khả năng chống chịu, kho dữ liệu an toàn và bảo vệ dữ liệu – nhằm giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động liên tục và ổn định.”

Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies
Headshot - John Roese, Global Chief Technology Officer and Chief AI Officer

Với sự phát triển nhanh chóng của AI, xuất hiện biến động là điều chắc chắn. Ông Roese dự đoán rằng nhu cầu về các khung quản trị vững chắc, môi trường AI riêng tư và được kiểm soát chặt chẽ sẽ là yếu tố thiết yếu. Điều này giúp thúc đẩy ngành công nghiệp xây dựng các “hàng rào” AI cho cả nội bộ và bên ngoài, đồng thời cho phép doanh nghiệp đổi mới an toàn và bền vững.

“Năm ngoái, chúng tôi dự đoán ‘Agentic’ sẽ là từ khóa của năm 2025. Còn năm nay, từ khóa ‘Quản trị’ sẽ đóng vai trò lớn hơn nhiều. Công nghệ và các trường hợp ứng dụng sẽ không thể thành công nếu thiếu kỷ luật và cơ chế quản trị cho cách vận hành chiến lược AI, bất kể ở cấp doanh nghiệp, khu vực, hay một quốc gia.” Ông Roese cho biết.

Ông cũng khẳng định: “Thách thức lớn nhất trong việc dịch chuyển nhanh và tiến về phía trước là thiết lập một cấu trúc quản trị, một bộ quy tắc mà mọi người đều hiểu và tuân thủ, cùng cơ chế ưu tiên những điều quan trọng.”

Bổ sung thêm những ý kiến mà ông Roese vừa nêu, ông Marrs bổ sung thêm: AI tự chủ đang tạo ra một dòng chảy mới cho nền kinh tế và hệ sinh thái AI, giúp tăng cường chuyển đổi kinh tế trong thời kỳ AI phát triển. Đồng thời, ông cũng dẫn chứng về sự hợp tác với các doanh nghiệp như Macquarie Data Centres ở Úc và NAVER Cloud ở Hàn Quốc nhằm xây dựng hạ tầng tại địa phương, tạo nền tảng an toàn cho đổi mới AI.

Để thu hẹp khoảng cách này, ông Marrs tái khẳng định vai trò then chốt của một hệ sinh thái hợp tác trong việc ươm mầm nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh AI của khu vực. Ông dẫn chứng APJ AI Innovation Hub như một sáng kiến đang tạo ra tác động thực tiễn, thông qua kết hợp năng lực công nghệ, đội ngũ nhân tài và hệ sinh thái đối tác của Dell.

Ông chia sẻ: “Thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia, cơ quan chính phủ và đối tác trong ngành, chúng tôi đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong phát triển kỹ năng và nâng cao chuyên môn chung, Cùng nhau, chúng ta đang thúc đẩy vai trò dẫn dắt của châu Á trong lĩnh vực AI, đồng thời xác định những bước đi then chốt để củng cố đà tăng trưởng của khu vực. Dell rất hào hứng khi được đồng hành và đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi này.”

Dell Technologies Năm 2026 Tầm nhìn AI tầm nhìn APJC

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

