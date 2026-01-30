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Razer ra mắt Synapse Web: Tùy chỉnh bàn phím cao cấp trực tiếp trên trình duyệt

Thành Biên

Thành Biên

10:30 | 30/01/2026
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Ngày 27/1/2026, Razer chính thức giới thiệu phiên bản beta của Synapse Web, một nền tảng tùy chỉnh thiết bị hoàn toàn mới, cho phép người dùng điều chỉnh bàn phím Razer Huntsman V3 trực tiếp trên trình duyệt web mà không cần cài đặt phần mềm truyền thống. Đây được xem là bước đi đáng chú ý trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái Synapse của Razer, đặc biệt hướng tới nhóm game thủ Esports và những người thường xuyên sử dụng máy tính dùng chung.
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Theo công bố từ Razer, Synapse Web là một ứng dụng web-native, hoạt động trực tiếp trên các trình duyệt dựa trên nền Chromium như Google Chrome, Microsoft Edge và Opera. Thay vì phải cài đặt Razer Synapse 4, phần mềm vốn yêu cầu quyền quản trị hệ thống và chiếm tài nguyên nhất định. Bằng cách sử dụng Synapse Web, người dùng chỉ cần truy cập trình duyệt, kết nối thiết bị và bắt đầu tùy chỉnh ngay lập tức.

Razer cho biết Synapse Web được phát triển nhằm giải quyết những tình huống thực tế mà game thủ thường gặp, đặc biệt trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp, phòng máy, LAN party hoặc các hệ thống bị khóa quyền cài đặt phần mềm. Trong những bối cảnh này, việc không thể cài Synapse 4 khiến người dùng khó khai thác tối đa khả năng của bàn phím cao cấp.

Razer trình làng Synapse Web
Razer trình làng Synapse Web

Với Synapse Web, các thiết lập cơ bản có thể được truy cập và điều chỉnh nhanh chóng mà không phụ thuộc vào hệ điều hành hay quyền quản trị. Đây là yếu tố được đánh giá cao trong Esports, nơi thời gian thiết lập trước trận đấu thường rất hạn chế và mọi sai lệch nhỏ trong cấu hình cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu.

Huntsman V3 là dòng thiết bị đầu tiên được Synapse Web hỗ trợ

Ở giai đoạn beta, Synapse Web hiện chỉ hỗ trợ dòng bàn phím Razer Huntsman V3, bao gồm ba mẫu:

  • Razer Huntsman V3 Pro 8KHz
  • Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz
  • Razer Huntsman V3 Pro Mini

Theo Razer, Huntsman V3 được lựa chọn là dòng thiết bị đầu tiên do đây là series bàn phím thi đấu chủ lực của hãng, được nhiều tuyển thủ Esports sử dụng. Razer cũng xác nhận nền tảng Synapse Web sẽ tiếp tục được mở rộng để hỗ trợ thêm nhiều thiết bị khác trong tương lai, bao gồm chuột và các phụ kiện gaming cao cấp.

Khác với Synapse 4, phiên bản phần mềm đầy đủ với hệ sinh thái tính năng phong phú, Synapse Web được thiết kế theo hướng tối giản, tập trung vào tốc độ và các chức năng cốt lõi. Giao diện của nền tảng này được tối ưu để người dùng có thể thao tác nhanh, hạn chế tối đa các bước trung gian.

Giao diện Synapse Web
Giao diện Synapse Web

Những tính năng chính hiện được Synapse Web hỗ trợ gồm:

  • Tùy chỉnh key bindings và các thiết lập phím cơ bản
  • Điều chỉnh hiệu ứng ánh sáng Chroma RGB ở mức quick effects
  • Quản lý profile on-board: xem, chỉnh sửa và lưu cấu hình trực tiếp vào bộ nhớ của bàn phím

Việc lưu profile trực tiếp trên thiết bị được xem là một điểm then chốt. Nhờ đó, người dùng có thể mang theo cấu hình cá nhân và sử dụng nhất quán trên nhiều máy tính khác nhau, chỉ cần thiết bị được kết nối và có trình duyệt tương thích.

Phát triển dựa trên phản hồi từ vận động viên Esports

Razer cho biết Synapse Web được xây dựng dựa trên quá trình làm việc trực tiếp với các vận động viên Esport thuộc Team Razer cùng nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp khác. Với nhóm người dùng này, khả năng truy cập nhanh và ổn định vào các thiết lập quan trọng có ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong điều kiện thi đấu áp lực cao.

Thay vì mang theo phần mềm cài sẵn hoặc phụ thuộc vào cấu hình của ban tổ chức, các tuyển thủ chỉ cần một trình duyệt Chromium để kiểm soát bàn phím theo đúng thói quen cá nhân. Đây là yếu tố giúp Synapse Web được định vị như một công cụ hỗ trợ thi đấu, hơn là một nền tảng quản lý toàn diện.

Synapse Web ra đời dựa trên những phản hồi từ vận động viên Esports
Synapse Web ra đời dựa trên những phản hồi từ vận động viên Esports

Razer nhấn mạnh rằng Synapse Web không được thiết kế để thay thế Synapse 4. Những tính năng nâng cao như macro phức tạp, profile theo từng tựa game, tinh chỉnh hiệu năng chuyên sâu hay đồng bộ RGB Chroma giữa nhiều thiết bị Razer vẫn yêu cầu cài đặt Synapse 4 trên máy tính.

Do đó, Synapse Web hiện phù hợp nhất với vai trò “chỉnh nhanh” trong các tình huống di động hoặc khẩn cấp. Trong khi đó, Synapse 4 vẫn là lựa chọn chính cho người dùng tại nhà hoặc những ai muốn khai thác đầy đủ hệ sinh thái Razer.

Trong thời gian qua, Razer Synapse 4 từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng liên quan đến độ ổn định, mức tiêu thụ tài nguyên và trải nghiệm người dùng. Việc Razer giới thiệu Synapse Web được xem là động thái tích cực, cho thấy hãng đang tìm kiếm những hướng tiếp cận linh hoạt hơn, giảm phụ thuộc vào phần mềm cài đặt truyền thống.

Dù vẫn đang ở giai đoạn beta và chỉ hỗ trợ số lượng thiết bị hạn chế, Synapse Web cho thấy xu hướng dịch chuyển sang các giải pháp web-based trong lĩnh vực phần cứng gaming. Với game thủ chuyên nghiệp và người dùng thường xuyên di chuyển, đây là một lựa chọn đáng chú ý, giúp đơn giản hóa quá trình thiết lập mà vẫn đảm bảo tính cá nhân hóa cần thiết.

Trong thời gian tới, việc Synapse Web có được mở rộng cả về tính năng lẫn danh sách thiết bị hỗ trợ hay không sẽ là yếu tố quyết định mức độ thành công của nền tảng này trong hệ sinh thái Razer. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, Synapse Web đã cho thấy một hướng đi mới, thực dụng và sát với nhu cầu thực tế của cộng đồng game thủ.

Synapse Web bàn phím Razer Huntsman V3 Pro 8KHz Razer gaming ứng dụng web-native eSport game thủ

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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