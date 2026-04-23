Cận cảnh bộ đôi nubia NEO 5 Series vừa ra mắt

Đại diện thương hiệu Nubia phát biểu tại sự kiện

Theo đó, bộ đôi nubia NEO 5 Series bao gồm nubia NEO 5 5G và nubia NEO 5 GT là thế hệ điện thoại mới đánh dấu bước tiến trong việc đưa các công nghệ gaming nâng cao như hệ thống tản nhiệt chủ động và Neo Triggers đến gần hơn với nhóm người dùng phổ thông, đặc biệt là game thủ trẻ. Trong đó, nubia NEO 5 GT là "cỗ máy" gaming được lấy cảm hứng từ REDMAGIC, còn nubia NEO 5 5G là sự cân bằng hoàn hảo từ thiết kế, hiệu năng đến trải nghiệm.

Với tiềm năng của ngành smartphone gaming

Theo nhà sản xuất, nubia NEO 5 GT là phiên bản gaming phone hiệu năng cao, được tạo ra dành cho thế hệ người dùng trẻ theo đuổi những trận đấu mang tính cạnh tranh cao, nơi từng mili giây phản hồi, từng độ ổn định khung hình và từng chi tiết thiết kế đều có ý nghĩa quyết định.

Chính vì thế ngay từ thiết kế, nubia NEO 5 GT cho thấy rõ ‘hơi thở REDMAGIC’, nhưng cụm camera đã bớt lồi hơn, nhằm tạo nên bề mặt liền mạch, vừa tối giản vừa giàu tính cơ khí. Cảm giác cầm nắm được tối ưu thông qua các đường cong bo nhẹ có chủ đích, giúp thiết bị giữ được độ ổn định trong thời gian chơi dài mà không tạo áp lực lên lòng bàn tay.

nubia NEO 5 GT là phiên bản gaming phone hiệu năng cao

Với 3 màu sắc tùy chọn là Đen Hắc Ảnh, Bạc Ánh Kim và Vàng Điện Quang, nubia NEO 5 GT không chỉ thay đổi diện mạo tổng thể, mà còn hoàn thiện trải nghiệm cá nhân hóa, phù hợp với phong cách sử dụng của từng người.

Trọng tâm của máy này còn đến từ hệ thống tản nhiệt mang cảm hứng REDMAGIC, nơi quạt làm mát chủ động được đặt bên trong thân máy, kết hợp cùng đường dẫn khí tối ưu để luồng gió đi trực tiếp đến các khu vực sinh nhiệt lớn như CPU và pin.

Đi cùng với đó là hệ thống tản nhiệt thụ động gồm buồng hơi và graphene với tổng diện tích 29.508mm² giúp phân tán và cân bằng nhiệt độ trong suốt quá trình vận hành cường độ cao. Các thử nghiệm nội bộ cho thấy khi bật quạt và chơi Mobile Legends Bang Bang ở mức 120FPS thiết lập cao, thiết bị ghi nhận nhiệt độ đỉnh chỉ 38,9°C. Điều này cho thấy khả năng kiểm soát nhiệt không chỉ đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà là sự phối hợp đồng bộ của cấu trúc tản nhiệt đa tầng.

Chưa dừng lại ở đó, nubia NEO 5 GT còn sử dụng nền tảng trigger tương tự REDMAGIC 11 Pro, hệ thống đạt tần số cảm ứng 550Hz, độ trễ phần cứng ≤ 5,5ms và tần số lấy mẫu cảm ứng tức thì 3.049Hz, tạo nên một tầng phản hồi gần như tức thời giữa thao tác và kết quả trong game. Các chuỗi thao tác như nhảy - bắn, ngồi - ngắm - bắn hay nằm - ngắm - bắn được rút ngắn đáng kể so với cảm ứng thông thường.

Màn hình AMOLED 6.8 inch mang đến không gian hiển thị rộng rãi, độ phân giải 1,5K cho độ chi tiết cao, kết hợp tần số quét 144Hz giúp mọi chuyển động trở nên mượt mà, đặc biệt trong các tựa game tốc độ cao. Trong khi đó, Magic Touch 3.0 giúp tăng khả năng nhận diện thao tác ngay cả khi tay ẩm, ra mồ hôi hoặc dính dầu nhẹ, đảm bảo độ chính xác luôn được duy trì liên tục.

Về hiệu năng, nubia NEO 5 GT có vi xử lý MediaTek D7400 (tiến trình 4nm), kết hợp NeoTurbo Engine, đi cùng RAM 12GB và viên pin 6.210mAh dạng dual-cell, đi kèm sạc nhanh 80W giúp tái nạp năng lượng nhanh chóng. Đáng chú ý, khi cần thiết, Extreme Mode giúp kéo dài thời gian sử dụng máy trong tình huống pin chỉ còn 5%, đủ để hoàn tất mọi tác vụ quan trọng trước khi sạc lại. Trong khi đó, Bypass Charging cho phép cấp nguồn trực tiếp khi chơi game. Giải pháp trên giúp giảm áp lực nhiệt đồng thời hạn chế hao mòn pin theo thời gian.

Giá bán của nubia NEO 5 GT tại thị trường Việt Nam

Camera cũng được chú trọng với hệ thống camera 50MP kết hợp camera phụ và camera trước 16MP đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ghi lại những khoảnh khắc đời thường, từ đơn giản đến giàu tính sáng tạo. Hệ thống loa kép stereo DTS:X Ultra cùng AI Demi Copilot 2.0 tạo nên một hệ sinh thái trải nghiệm đa lớp, nơi hình ảnh, âm thanh và tương tác được hòa quyện, đồng bộ và liền mạch trong từng hoạt động sử dụng.

Bảng thông số của nubia Neo 5 5G

Người em nubia NEO 5 5G tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế gaming hiện đại với những đường nét góc cạnh dứt khoát, dễ nhận diện. Ba tùy chọn màu sắc Đen Hư Vô, Bạc Công Nghệ và Vàng Titan không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ, mà còn như một cách định hình cá tính riêng cho từng người dùng trong thế giới game.

Màn hình của máy 6,8inch độ phân giải 1.940 × 900, tần số quét 120Hz… mở ra không gian trải nghiệm giàu sắc độ, nơi từng chuyển động được tái hiện mượt mà và liền mạch, từ những pha giao tranh căng thẳng đến các nội dung giải trí thường nhật.

Thiết bị cũng đạt chuẩn IP64, gia tăng lớp bảo vệ trước bụi và nước bắn nhẹ, giúp trải nghiệm ổn định hơn trong nhiều bối cảnh sử dụng.

Bên trong máy là chip Unisoc T9300 8 nhân, kết hợp RAM mở rộng lên đến 16GB và bộ nhớ trong 256GB, tạo nên một nền tảng đủ mạnh để xử lý đa nhiệm mượt mà và duy trì hiệu suất ổn định trong suốt quá trình sử dụng. Cùng với đó là hệ thống tản nhiệt buồng hơi kết hợp graphene với tổng diện tích 20.000mm², hoạt động như “lá chắn nhiệt” âm thầm nhưng hiệu quả, giúp kiểm soát nhiệt độ và giữ cho thiết bị luôn duy trì trạng thái hiệu năng ổn định ngay cả trong những trận đấu kéo dài và cường độ cao.

Viên pin kép 6.050mAh, sạc nhanh 45W giúp máy có thời lượng sử dụng bền bỉ, tối ưu cách nạp năng lượng theo từng cell pin. Nhờ vậy, khả năng kiểm soát nhiệt độ được cải thiện hiệu quả hơn. Trong điều kiện sử dụng thực tế, máy đạt 149,3 giờ nghe nhạc, 25,3 giờ xem video, 15 giờ chơi game và lên tới 857,5 giờ chờ. Model này có hỗ trợ Extreme Mode và Bypass Charging.

Tương tự nubia NEO 5 GT, trung tâm của trải nghiệm gaming của nubia NEO 5 5G nằm ở Neo Triggers 5.0, với tần số phản hồi 550Hz và độ trễ phần cứng chỉ ≤ 5,5ms, nơi mọi thao tác của game thủ được rút ngắn xuống mức gần như tức thời. Từ chạm, giữ, bắn liên tục đến cảm biến chuyển động và macro, tất cả đều có thể tùy biến linh hoạt theo từng thể loại game, tạo nên lợi thế phản xạ trong những tình huống quyết định.

Trên lớp trải nghiệm thông minh, AI Demi Copilot 2.0 đóng vai trò như một trợ lý đồng hành. Hệ thống bao gồm các tính năng như Gaming Coach, Gaming Chatbot và Demi Auto-Chat, hỗ trợ từ việc gợi ý chiến thuật trong game cho đến xử lý các nhu cầu giao tiếp hằng ngày, giúp mọi thao tác trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

nubia Neo 5 5G

Máy cũng được trang bị hệ thống camera gồm cảm biến chính 50MP, camera phụ 2MP và camera trước 16MP, đủ để nubia NEO 5 5G ghi lại đa dạng khoảnh khắc, từ đời sống thường nhật đến những khung hình mang tính sáng tạo. Song song đó, hệ thống loa kép stereo DTS:X Ultra được tích hợp, mang đến chất âm rõ nét, giàu chiều sâu và giàu không gian, góp phần hoàn thiện trọn vẹn trải nghiệm giải trí trên thiết bị.